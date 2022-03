Taille du marché de la thérapie contre le cancer du poumon en Asie-Pacifique, Shae, analyse des tendances, principaux fabricants, actions, opportunités de croissance, statistiques et prévisions jusqu’en 2028

Data Bridge Market Research analyse que le marché des thérapies contre le cancer du poumon en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 2,02 milliards USD d’ici 2028.

Téléchargez un échantillon exclusif gratuit (PDF de 350 pages) : @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-lung-cancer-therapeutics-market

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon en Asie-Pacifique sont Takeda Pharmaceutical Company Limited., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Novartis AG, Eli Lilly and Company, AstraZeneca, ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD., Sanofi, Bristol-Myers Squibb Company, Merck Sharp & Dohme Corp., Johnson & Johnson Private Limited, Boehringer Ingelheim International GmbH., Allergan, Pfizer Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., GlaxoSmithKline plc, Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., Amgen Inc., Astellas Pharma Inc., entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le cancer du poumon est un type de cancer qui réduit l’efficacité des poumons à fournir de l’oxygène au sang. C’est l’une des formes de cancer les plus courantes avec le taux de mortalité le plus élevé. Le cancer du poumon peut être classé comme une croissance incontrôlée de cellules dans les poumons. Le tabagisme, l’exposition à l’amiante et le tabagisme sont les principales causes de cancer du poumon. Cette affection se caractérise par une perte de poids, un essoufflement, une toux et des douleurs thoraciques. Le cancer du poumon est aussi appelé carcinome pulmonaire.

L’augmentation de l’incidence du cancer du poumon et la demande croissante de thérapies ciblées ainsi que la présence de médicaments hautement efficaces sont les principaux facteurs qui influenceront la croissance du marché des thérapies contre le cancer du poumon. De plus, la pollution de l’environnement, le tabagisme, les remboursements et la hausse des assurances maladie sont les moteurs qui amélioreront le taux de croissance du marché. En outre, l’augmentation du taux d’adoption de la détection précoce et l’augmentation de la population gériatrique amortiront le taux de croissance du marché des thérapies contre le cancer du poumon.

De plus, l’augmentation des activités de recherche et développement, l’introduction de nanomédicaments pour le traitement du cancer du poumon et l’augmentation des approbations dans la thérapeutique du cancer du poumon créeront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché.

Cependant, la présence de médicaments génériques et le coût élevé du traitement, associés aux effets secondaires associés à la radiothérapie et aux chimiothérapies, agissent comme des contraintes du marché qui entraveront la croissance du marché. La médiocrité des installations de diagnostic du cancer et le manque de professionnels qualifiés mettront davantage à l’épreuve le marché des thérapies contre le cancer du poumon.

Ce rapport sur le marché Asie-Pacifique des thérapies contre le cancer du poumon fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon en Asie-Pacifique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Segments :

Par type de cancer (cancer du poumon non à petites cellules, cancer du poumon métastatique, tumeurs neuroendocrines pulmonaires, tumeurs médiastinales, mésothéliome, tumeurs de la paroi thoracique)

Type de molécule (petites molécules, produits biologiques)

Classe de médicaments (agents alkylants, antimétabolites, inhibiteurs de l’EGFR, inhibiteurs mitotiques, inhibiteurs de multikinases, autres)

Type de traitement (chimiothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, autres)

Type de thérapie (thérapie médicamenteuse unique, thérapie combinée)

Utilisateur final (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres)

Quelques points majeurs dans TOC :

Chapitre 1. Présentation du rapport

Chapitre 2. Tendances de la croissance mondiale

Chapitre 3. Part de marché des principaux acteurs

Chapitre 4. Données de ventilation par type et application

Chapitre 5. Marché par utilisateurs finaux/application

Chapitre 6. Épidémie de COVID-19 : impact sur l’industrie du marché des thérapies contre le cancer du poumon en Asie-Pacifique

Chapitre 7. Analyse des opportunités dans la crise du Covid-19

Chapitre 9. Force motrice du marché

Obtenez des détails complets avec TOC pour @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-lung-cancer-therapeutics-market

Portée et taille du marché de la thérapie contre le cancer du poumon en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en fonction du type de cancer, du type de molécule, de la classe de médicaments, du type de traitement, du type de thérapie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de cancer, le marché thérapeutique du cancer du poumon est segmenté en cancer du poumon non à petites cellules, cancer du poumon métastatique, tumeurs neuroendocrines pulmonaires, tumeurs médiastinales, mésothéliome et tumeurs de la paroi thoracique.

Sur la base du type de molécule, le marché de la thérapeutique du cancer du poumon est segmenté en petites molécules et produits biologiques.

Sur la base de la classe de médicaments, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en agents alkylants, antimétabolites, inhibiteurs de l’EGFR, inhibiteurs mitotiques, inhibiteurs de multikinases et autres.

Sur la base du type de traitement, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en chimiothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie et autres. La chimiothérapie a été subdivisée en alimta, hycamtin, navelbine, taxotere et gemzar. La thérapie ciblée a été subdivisée en avastin, tarceva et iressa.

Sur la base du type de thérapie, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en thérapie médicamenteuse unique et thérapie combinée.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est divisé en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des thérapies contre le cancer du poumon est divisé en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, en ligne et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des thérapies contre le cancer du poumon en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique des thérapies contre le cancer du poumon est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de cancer, type de molécule, classe de médicament, type de traitement, type de thérapie, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon en Asie-Pacifique sont la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, le Vietnam, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC).

La Chine domine le marché des thérapies contre le cancer du poumon en Asie-Pacifique en raison de l’augmentation des approbations réglementaires et de l’augmentation du taux d’adoption des thérapies avancées dans cette région. L’Inde devrait croître au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de l’augmentation des investissements gouvernementaux et des améliorations associées à l’infrastructure de santé.

La section par pays du rapport sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon en Asie-Pacifique fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché Asie-Pacifique des thérapies contre le cancer du poumon vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché Asie-Pacifique des thérapies contre le cancer du poumon, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché des thérapies contre le cancer du poumon en Asie-Pacifique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-lung-cancer-therapeutics-market

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

Médicament contre l’infection par le virus Ebola : perspective de l’industrie, analyse complète, taille, croissance, tendances et prévisions, 2028 | Johnson & Johnson Private Limited, GlaxoSmithKline plc, Novavax, GeoVax

Progrès technologiques du marché des capteurs cérébraux sans fil à surveiller dans un avenir proche – Analyse globale de l’industrie 2028

Marché de la chirurgie robotique en urologie 2021 – Analyse mondiale de l’industrie, par acteurs clés, segmentation, application, demande et prévisions d’ici 2028

Dernière étude du marché européen de la maintenance des équipements médicaux sur l’analyse de segmentation, les principaux acteurs et les tendances de l’industrie jusqu’en 2028

Taille, part et prévisions du marché de la formation en soins infirmiers 2028 | Segmentation, informations clés et profils d’entreprise

Part de marché des applications de fitness Croissance, taille, statistiques, opportunités et prévisions de l’industrie dans le monde jusqu’en 2028

Marché américain des drogues psychédéliques: perspective de l’industrie, analyse complète, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

https://www.marketwatch.com/press-release/car-t-therapy-treatment-market-trends-drivers-restraints-opportunities-future-prospects-2021-2028-2022-02-11?mod=search_headline

Marché de l’analyse unicellulaire Analyse approfondie du paysage concurrentiel Résumé Facteurs de développement 2028 | Agilent Technologies Inc., Fluxion Biosciences, Laboratoires Bio-Rad Inc., BD

Analyseurs d’haleine Marché 2028 | Paysage des principaux fournisseurs par demande de production régionale par pays et croissance future

Analyse topique du marché des médicaments par applications, technologies émergentes, dernières innovations, principales tendances, demande croissante et opportunités futures jusqu’en 2028

Marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Aperçu analytique du marché des solvants de chromatographie, analyse, facteurs de croissance, demande et prévisions des tendances jusqu’en 2028

Marché américain des rayons X ambulatoires: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Marché nord-américain de la maintenance des équipements médicaux par entreprises, applications, croissance de l’industrie, taille, part, tendance, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions jusqu’en 2029

Marché des orthobiologiques en Amérique du Nord 2021 | Développement clé à observer États de l’industrie et perspectives d’ici 2028 | SeaSpine, NuVasive, Inc, Bioventus., Kuros Biosciences., RTI Surgical

Taille du marché du traitement CADASIL, tendances de croissance, principaux acteurs, potentiel d’application et prévisions jusqu’en 2028