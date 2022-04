Taille du marché de la thérapeutique du cancer du poumon, part des tendances mondiales de l’industrie en 2022, moteurs de croissance, demandes, opportunités commerciales -ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG

Dernière étude sur la croissance industrielle du marché mondial des thérapeutiques contre le cancer du poumon 2022-2029. Une étude détaillée accumulée pour offrir les dernières informations sur les caractéristiques aiguës du marché Thérapeutique du cancer du poumon. Les informations couvertes dans ce rapport sur le marché de Thérapie contre le cancer du poumon permettent à l’acheteur du rapport d’obtenir une vue télescopique du paysage concurrentiel et de planifier les stratégies commerciales en conséquence pour prospérer sur le marché. Une équipe d’experts, en coordination avec les chefs de projet, présente aux clients tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation des technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT.

Le marché Thérapeutique du cancer du poumon a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, contribution aux revenus et présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Thérapeutique contre le cancer du poumon.

Le cancer du poumon est un type de cancer qui diminue l’efficacité des poumons à fournir de l’oxygène à la circulation sanguine. Il s’agit de l’une des formes les plus courantes de cancers qui est à l’origine des taux de mortalité les plus élevés. Le cancer du poumon peut être classé comme une croissance incontrôlée de cellules dans les poumons. La principale cause des cancers du poumon est la pipe, le tabagisme, le tabagisme et l’exposition à l’amiante. Près de 80,0 % environ du nombre total de cancers du poumon sont des cancers du poumon non à petites cellules. Ce type de cancer se distingue par sa taille telle qu’elle est vue au microscope. Les symptômes les plus courants du cancer du poumon sont la toux, la perte de poids, les douleurs thoraciques et l’essoufflement. Les cancers du poumon peuvent être traités par divers types de thérapies comme les vaccins, la radiothérapie, la chimiothérapie et les immunothérapies.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des thérapies contre le cancer du poumon fournit également les dernières données sur les entreprises et les tendances futures de l’industrie, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Le rapport comprend les prévisions, l’enquête et la discussion sur les tendances importantes de l’industrie, le volume du marché, les estimations de parts de marché et les profils des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport de recherche sur le marché mondial de la thérapie contre le cancer du poumon fournit des statistiques de l’état civil exclusives, des informations, des données, des tendances et des détails sur le paysage concurrentiel.

Selon ce rapport, le marché mondial de la thérapeutique du cancer du poumon passera de la crise de Covid-19 à un taux de croissance modéré de 2020 à 2027. Le marché de la thérapeutique du cancer du poumon comprend des informations complètes dérivées d’une étude approfondie sur les données de marché historiques et prévisionnelles de l’industrie de la thérapeutique du cancer du poumon. La taille du marché mondial de la thérapeutique du cancer du poumon devrait augmenter modérément en raison des nouveaux développements dans la thérapeutique du cancer du poumon et de l’impact du COVID19 sur la période de prévision 2020 à 2027.

Le rapport sur le marché Thérapeutique contre le cancer du poumon fournit une analyse approfondie de l’impact sur le marché et des nouvelles opportunités créées par la pandémie de virus COVID19/CORONA. Le rapport couvre le rapport sur le marché de la thérapeutique du cancer du poumon est utile pour les stratèges, les spécialistes du marketing et la haute direction, ainsi que pour les acteurs clés de l’industrie de la thérapeutique du cancer du poumon.

Les segments et sous-sections du marché Thérapeutique du cancer du poumon sont présentés ci-dessous:

Par type de cancer (cancer du poumon non à petites cellules, cancer du poumon métastatique, tumeurs neuroendocrines pulmonaires, tumeurs médiastinales, mésothéliome, tumeurs de la paroi thoracique)

Par type de molécule (petites molécules, produits biologiques)

Par classe de médicaments (agents alkylants, antimétabolites, inhibiteurs de l’EGFR, inhibiteurs mitotiques, inhibiteurs de multikinases, autres)

Par type de traitement (chimiothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, autres)

Par type de thérapie (thérapie médicamenteuse unique, thérapie combinée), utilisateur final (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres)

Par canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, en ligne, autres)

Portée du rapport :

Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Ce rapport vous aidera à établir un paysage du développement industriel et des caractéristiques du marché Thérapeutique du cancer du poumon. L’analyse du marché mondial des thérapies contre le cancer du poumon est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes.

Segmentation: marché mondial des thérapeutiques contre le cancer du poumon

Le marché mondial des thérapies contre le cancer du poumon est segmenté en sept segments notables qui sont le type de cancer, le type de molécule, la classe de médicaments, le type de traitement, le type de thérapie, l’utilisateur final, le canal de distribution.

Sur la base du type de cancer, le marché est segmenté en cancer du poumon non à petites cellules, cancer du poumon métastatique, mésothéliome, tumeurs de la paroi thoracique, tumeurs neuroendocrines pulmonaires, tumeurs médiastinales

En mars 2019, la FDA a approuvé le Tecentriq de Roche en association avec la chimiothérapie pour le traitement initial des adultes atteints d’un stade étendu de cancer du poumon à petites cellules. Cela aiderait l’entreprise à élargir sa clientèle.

Sur la base du type de molécule, le marché est segmenté en petites molécules, les produits biologiques.

En janvier 2019, Bristol-Myers Squibb a conclu un accord pour acquérir Celgene (États-Unis). Avec cette acquisition, Bristol-Myers Squibb est en mesure de créer une société biopharmaceutique innovante de premier plan qui augmentera la gamme de produits de la société pour le marché des thérapies contre le cancer du poumon.

Dans la classe des médicaments, le marché est segmenté en agents alkylants, antimétabolites, inhibiteurs mitotiques, inhibiteurs de multikinases, inhibiteurs d’EGFR, autres.

En octobre 2018, Bristol-Myers Squibb et Compugen (Canada) ont conclu une collaboration clinique pour l’évaluation d’un schéma thérapeutique dans la tumeur solide avancée. Cela aidera l’entreprise à renforcer sa présence sur le marché.

Sur la base du type de traitement, le marché est segmenté en radiothérapie, chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie et autres médicaments.

En juillet 2017, AstraZeneca et MedImmune, qui est sa branche mondiale de recherche et développement sur les produits biologiques, ont annoncé que la FDA avait accordé une désignation de thérapie révolutionnaire à l’Imfinzi (durvalumab) pour le traitement des patients atteints d’un CPNPC localement avancé et non résécable, dont la maladie n’a pas progressé après la chimioradiothérapie à base de platine. thérapie. Cela contribuerait à l’expansion du portefeuille de produits de l’entreprise.

Selon la segmentation régionale, le marché Thérapeutique du cancer du poumon fournit les informations couvrant les régions suivantes:

Amérique du Nord Amérique

du Sud

Asie et Pacifique

Europe

MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Les pays clés de chaque région sont également pris en compte, tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigéria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud , Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Avec des tableaux et des figures aidant à analyser le marché mondial mondial de Thérapeutique du cancer du poumon, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et est une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial Thérapeutique contre le cancer du poumon :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Thérapeutique du cancer du poumon

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché Thérapeutique du cancer du poumon.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de la thérapeutique du cancer du poumon

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché de la thérapeutique du cancer du poumon Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Thérapeutique du cancer du poumon qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse par groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Lung Cancer Therapeutics Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre décisionnel.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.