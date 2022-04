Taille du marché de la télévision, part: scénario de développement de l’industrie et prévisions 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la télévision. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché de la télévision présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La télévision est le marché qui connaît la croissance la plus rapide parmi les biens de consommation durables en Inde. Il y a 210 millions de foyers TV dans le pays en 2020. Le marché de la télévision à écran plat est tiré par la réduction du prix des téléviseurs grand écran, l’augmentation de l’abordabilité des clients, la baisse des frais d’abonnement au contenu et la disponibilité croissante de produits innovants sur le marché. L’innovation croissante et la baisse des prix ont accru la pénétration des téléviseurs à écran plat dans toutes les tranches de revenu du pays. Grâce aux nouvelles technologies, les fabricants de téléviseurs ont pu ajouter des fonctionnalités détaillées, plus nettes, colorées et haute résolution aux téléviseurs LED, LCD, HD et UHD. En conséquence, la demande de téléviseurs intelligents a augmenté par rapport aux téléviseurs non intelligents parmi les consommateurs. Bien que hausse des appareils de substitution, baisse de la rentabilité, le manque de contenu 4K et le taux élevé de GST sur les téléviseurs intelligents devraient entraver la croissance du marché. En raison du programme Atmanirbhar Bharat sans précédent du gouvernement indien, les acteurs établis de l’industrie exigent des droits d’importation nuls sur les panneaux à cellules ouvertes, qui sont le composant le plus important de la télévision à écran plat, ce qui contribue à stimuler davantage la production de téléviseurs.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-television-market-in-india-led-lcd-hd-uhd/QI042

Aperçu du marché :

La valeur du marché de la télévision à écran plat dans le pays est de 986,4 milliards INR en 2020 et devrait atteindre 1 638,65 milliards INR d’ici 2027 en augmentant à un TCAC de 8.54 %. La part de marché des téléviseurs intelligents a atteint 84 % en 2021 parmi les expéditions globales de téléviseurs. Les téléviseurs intelligents de plus de 40 pouces ont gagné 42 % de part de marché. En 2021, la taille d’affichage de 32 pouces est la plus recherchée par les clients.

Informations sectorielles :

Le marché de la télévision en Inde est segmenté en téléviseurs intelligents et non intelligents. En 2021, la part de marché des téléviseurs intelligents et non intelligents est respectivement de 80 % et 20 %. Le segment de la télévision intelligente a affiché une croissance de 65 % en glissement annuel en juin 2021. Il existe quatre segments sur le marché de la télévision intelligente dans le pays, basés sur des tailles d’écran inférieures à 32 pouces, 32 43 pouces, 43 55 pouces et 55 pouces et plus. Les téléviseurs intelligents de moins de 32 pouces ont une part de marché maximale de 39,40 %.

Analyse d’impact COVID-19 :

En raison de l’épidémie de COVID-19, le mode de vie des Indiens a changé. L’émergence de la culture du travail à domicile et l’adoption de cours en ligne ont stimulé la croissance du marché de la télévision intelligente, car les gens utilisent ces téléviseurs non seulement pour le divertissement, mais également pour les vidéoconférences et les cours en ligne. La plupart des salles de cinéma restent fermées pendant la période de confinement et les cinéastes ont commencé à diffuser leurs contenus sur les plateformes OTT. En conséquence, les consommateurs ont changé leurs habitudes de divertissement et ont commencé à regarder des contenus OTT sur des téléviseurs intelligents.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc.

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander un rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-television-market-in-india-led-lcd-hd-uhd/QI042

À propos de Quadintel :

We are the best market research reports provider in the industry. Quadintel believes in providing quality reports to clients to meet the top line and bottom line goals which will boost your market share in today’s competitive environment. Quadintel is a ‘one-stop solution’ for individuals, organizations, and industries that are looking for innovative market research reports.

Get in Touch with Us:

Quadintel:

Email: sales@quadintel.com

Address: Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES

Tel: +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Website: https://www.quadintel.com/