Taille du marché de la télévision intelligente 2022 Part de l’industrie, tendance mondiale, analyse approfondie des fabricants, revenus, impact du COVID-19, offre, croissance du développement, demande à venir, rapport de recherche sur les perspectives régionales 2030

Le rapport sur le marché de la télévision intelligente contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché de la télévision intelligente par région.

La taille du marché mondial de la télévision intelligente était de 217,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la télévision intelligente devrait atteindre 771,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

La tendance croissante des bureaux intelligents et des maisons intelligentes offrira de nombreuses opportunités de croissance pour la croissance du marché de la télévision intelligente. En outre, le nombre croissant d’avancées technologiques devrait alimenter la croissance du marché de la télévision intelligente. En juillet 2020, Samsung a présenté sa dernière série de téléviseurs intelligents QLED. De plus, OnePlus a dévoilé son téléviseur intelligent en septembre 2019. Il est considéré comme la première véritable incursion du fabricant dans le matériel non smartphone. De plus, Samsung Electronics Co. Ltd a dévoilé sa gamme de téléviseurs QLED 4K et 8K 2020 en mars 2020. De telles avancées devraient profiter à l’ensemble du marché de la télévision intelligente.

Les téléviseurs intelligents comprennent également des lecteurs de DVD, des lecteurs de musique et des applications Internet. Toutes ces fonctionnalités en font des ordinateurs capables de diffuser des vidéos à partir de plateformes de diffusion en ligne comme Amazon TV, Netflix, Hulu et Google Movies. En outre, la demande croissante de téléviseurs intelligents dotés de fonctionnalités intelligentes stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la télévision intelligente devrait connaître des opportunités favorables, en raison de la grande disponibilité de différents contenus pour l’expérience des consommateurs. En outre, la croissance de la population urbaine et l’augmentation du revenu disponible devraient profiter au marché mondial de la télévision intelligente.

Analyse d’impact COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur les modes de vie et les habitudes de tous les consommateurs. La consommation de vidéos à domicile a atteint de nouveaux sommets en raison des mandats de travail à domicile. Cependant, le marché est fortement impacté en termes d’offre. Les gouvernements de divers pays ont annoncé la fermeture des frontières, ce qui a un impact sur la chaîne d’approvisionnement.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial de la télévision intelligente en termes de revenus. La croissance du marché est attribuée à la présence d’acteurs de premier plan du secteur tels que LG Electronics, Samsung, etc. En outre, les plates-formes OTT VOD, telles qu’Amazon Prime Video, HOOQ et Netflix, gagnent rapidement du terrain dans la région. En conséquence, il stimulera la croissance du marché de la télévision intelligente en Asie-Pacifique.

Le nombre croissant de lancements par les acteurs régionaux de l’industrie devrait profiter au marché. Shinco, une marque de télévision indienne, a dévoilé son dernier téléviseur, le S43UQLS 43 pouces 4K HDR LED Smart TV, en juillet 2020.

Concurrents sur le marché

LG Électronique Inc.

Samsung Electronics Co. Ltd.

Société Sony

VIZIO inc.

Videocon Industries Ltd.

Sansui Electric Co. Ltd.

Société Toshiba

Haier Electronics Group Co., Ltd.

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la télévision intelligente se concentre sur l’écran, l’affichage, la résolution, l’écran, l’application et la région.

Basé sur le type d’écran

Appartement

Incurvé

Basé sur le type d’affichage

LCD (affichage à cristaux liquides)

DEL (diodes électroluminescentes)

Plasma

Diode électroluminescente organique

QLED (Quantum DotLED)

Basé sur le type de résolution

Téléviseur UHD

TVHD

Téléviseur Full HD

Téléviseur 8K

Basé sur la taille de l’écran

32 pouces et moins

32+ à 55 pouces

55+ à 65 pouces

Au-dessus de 65 pouces

Basé sur la demande

Résidentiel

Commercial

Basé sur la région

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

