Taille du marché de la télésanté, part des revenus, principaux acteurs, analyse de la croissance et prévisions, 2021-2028

La taille du marché mondial télésanté a atteint 70,5 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 29,2 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research.

La hausse des dépenses de santé et la prévalence croissante des maladies chroniques sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché. En outre, l’augmentation significative des dépenses publiques dans le secteur des technologies de l’information sur les soins de santé (HCIT) et l’attention croissante des principaux acteurs à l’innovation dans les diagnostics numériques stimulent davantage la croissance du marché.

Le rapport contient des informations mises à jour sur la pandémie de COVID-19 en cours et agit comme une analyse précise de l’impact du COVID-19 sur le marché de la télésanté. Le rapport attire l’attention sur l’impact du COVID-19 sur le marché et ses segments cruciaux. Selon le rapport, la pandémie actuelle est l’un des principaux éléments contribuant au déclin potentiel du marché dans les années à venir.

Principaux acteurs présentés dans le rapport :

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Medtronic (Irlande), GE Healthcare (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis), Siemens Healthineers (Allemagne) ), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), Teladoc Health Inc. (États-Unis), American Well (États-Unis), AMC Health (États-Unis), MDLive (États-Unis), Doctor on Demand (États-Unis), Medvivo Group Ltd (Royaume-Uni), Asahi Kasie Corporation (Japon), Iron Bow Technologies (États-Unis), Telespecialists Llc (États-Unis), GlobalMed (États-Unis), MedWeb (États-Unis), IMediplus Inc. (Chine), Vsee (États-Unis), Chiron Health (États-Unis) et Zipnosis (NOUS).

Emergen Research a segmenté la télésanté mondiale en fonction du type, du composant, du modèle de déploiement, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Télé-Accueil

télé-hôpital

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Services

Surveillance à distance des patients Stockage et retransmission Vidéoconférence en direct Santé mobile

Logiciel

Logiciel intégré Logiciel autonome

Matériel

Dispositif de messagerie à domicile Télémoniteur vidéo Réponse vocale interactive (IVR) Dispositifs périphériques médicaux

Tensiomètres

Lecteurs de glycémie

Balances

Oxymètres de pouls

Débitmètres de pointe

Moniteurs ECG

d’autres appareils

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Basé sur le Web et le Cloud

des applications sur site

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Radiologie

Surveillance cardiaque

Soins primaires/urgents

Surveillance neurophysiologique

Unité de soins intensifs à distance

Santé mentale

autres applications

Perspectives d’utilisation finale des

Fournisseurs de soins de santé

Payeurs de soins de santé

Malades

Autres

points clés du rapport

Les revenus du segment Télé-domicile devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision en raison de la pandémie de COVID-19.

Le segment des logiciels devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision. Le segment des logiciels est en outre sous-segmenté en logiciels intégrés et en logiciels autonomes. Les logiciels intégrés ont un taux d’adoption plus élevé que les logiciels autonomes en raison d’une plus large gamme d’applications et d’un meilleur rapport coût-efficacité. Certains des exemples de systèmes intégrés sont les caméras d’examen, les appareils et logiciels en réseau et les stations de télésanté.

En août 2021, TeleSpecialists, LLC, qui est un leader national des services de télémédecine et de gestion de la qualité en milieu hospitalier, a annoncé le lancement de ses services de télépsychiatrie dans les hôpitaux pour les patients adultes, adolescents et pédiatriques.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement stable sur le marché mondial de la télésanté au cours de la période de prévision en raison de la présence de grands fournisseurs de systèmes de télésanté tels que GE Healthcare, IDEXX Laboratories, Inc., Carestream Health, Inc. et Diagnostic Imaging Systems. , Inc., entre autres.

Faits saillants de la table des matières (TOC) :

Analyse basée sur les applications du marché mondial du 777

Profils des fabricants, coût de fabrication et analyse en amont et en aval du marché mondial 777

Prévisions du marché mondial 777 (2020-2027)

Conclusion du rapport de rechercheAnnexe.

Paysage régional :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

En conclusion, le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative du marché mondial de la technologie CRISPR/CAS 9, y compris l'analyse mondiale et régionale du marché. L'étude couvre des informations critiques et des données factuelles sur l'industrie de la technologie CRISPR / CAS 9, ainsi qu'une analyse statistique approfondie des moteurs du marché, des limites, des perspectives de croissance, des opportunités et des menaces. Sur la base de la portée actuelle du marché, le rapport fournit une analyse approfondie de la façon dont le marché de la technologie CRISPR/CAS 9 devrait se comporter dans le calendrier de prévision. Le rapport utilise des outils analytiques avancés pour offrir une estimation des perspectives de l'état mondial de l'industrie CRISPR/CAS 9 Technology.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour demander une personnalisation ou pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

