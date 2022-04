Taille du marché de la télésanté d’une valeur de 440,77 milliards USD en 2028

Le marché mondial de la télésanté devrait atteindre 440,77 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de revenus robuste de 35,30 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Reports and Data. Les facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial sont l’augmentation de la population gériatrique, la sensibilisation élevée aux services de télésanté, la pénétration croissante d’Internet et le nombre croissant d’utilisateurs de smartphones dans le monde.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2479

La télésanté est l’utilisation de services de télécommunication pour fournir des soins de santé virtuellement. Il convient mieux aux patients âgés ou aux personnes qui ne peuvent pas facilement se rendre chez leurs prestataires de soins de santé. Ces services sont moins chers que les consultations en personne, ne nécessitent pas d’attente dans les files d’attente des hôpitaux/cliniques et sont accessibles à l’aide de smartphones et de tablettes via un appel vocal ou vidéo. Le service de télésanté a été bénéfique après l’épidémie de COVID-19, car les gens préfèrent les consultations en ligne pour limiter le risque d’exposition aux infections. L’augmentation des initiatives gouvernementales pour promouvoir ces services et produits, la pénurie de médecins et de médecins spécialistes, l’accent mis sur l’amélioration des infrastructures et des installations de soins de santé et la demande croissante de surveillance à distance des patients parmi la population gériatrique et les patients vivant dans des régions éloignées sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché mondial. En outre, l’augmentation des investissements de diverses organisations publiques et privées et l’accent accru mis sur le développement de services et de produits de télésanté plus améliorés devraient alimenter la croissance du marché mondial dans un proche avenir.

Cependant, des facteurs tels que les variations réglementaires régionales, le nombre croissant d’activités frauduleuses, les préoccupations croissantes concernant la sécurité des données, la faible acceptation des services de télésanté par certains médecins et la population âgée, et les barrières technologiques telles que les problèmes de stockage de données importants, ainsi que les services Internet médiocres sont devrait entraver la croissance globale du marché à l’avenir.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Sur la base de la technologie, le segment des magasins et des expéditions devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste au cours de la période de prévision. La télésanté par stockage et retransmission consiste à collecter des informations cliniques telles que des antécédents médicaux, des rapports de laboratoire, ainsi que des données démographiques et à les transférer électroniquement à des professionnels de la santé à un autre endroit pour évaluation. La croissance rapide des revenus peut être attribuée à la pénurie d’experts médicaux, au besoin croissant d’une assistance médicale rentable et à l’augmentation des investissements pour améliorer les services existants.

Sur la base des composants, le segment des services devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste au cours de la période de prévision, en raison de la prévalence croissante des troubles chroniques, de l’accent mis sur l’amélioration de l’accès aux soins de santé et des résultats en matière de santé, de l’augmentation des investissements pour l’amélioration des services existants et de la demande croissante de patients à distance. surveillance.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020, en raison de facteurs tels qu’une prévalence élevée d’infections chroniques, des systèmes de télécommunication bien établis, une demande croissante de services virtuels rentables, des régimes de remboursement favorables et des investissements croissants dans les activités de recherche et développement. En outre, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la télésanté et la présence de principaux fournisseurs de services sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance du marché nord-américain à l’avenir.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste au cours de la période de prévision, en raison du nombre croissant de maladies chroniques et d’infections dans la région, du besoin croissant d’assistance médicale, de la forte pénétration d’Internet et des smartphones et de l’augmentation de la population âgée. En outre, l’adoption accrue des soins de santé à domicile, l’augmentation du revenu disponible et la demande croissante de surveillance à distance, en particulier dans les régions éloignées, sont d’autres facteurs qui alimentent la croissance du marché en Asie-Pacifique.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société et son portefeuille de produits et services. Le marché de la télésanté est extrêmement concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs clés aux niveaux régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont:

Medtronic, GE Healthcare, Cerner Corporation, Cisco Systems, Siemens Healthineers AG, American Well, Asahi Kasei Corporation, Iron Bow Technologies, Teladoc Health Inc., SnapMD, Dictum Health, Inc., American Well, InTouch Health, Inc., MDLive, Inc., Koninklijke Philips NV AMC Health, Doctor on Demand, Inc., Medvivo Group Ltd., Telespecialists LLC., GlobalMed, MedWeb, iMediplus Inc., Vsee, Chiron Health, Zipnosis, Inc.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/telehealth-market

Le rapport propose également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application

et

régionale

:

la

de

bifurcation2028)

basée

sur le

Perspectives de la technologie

Store and Forward

en temps réel

de surveillance à distance des patients

(Revenus, milliards USD, 2018-2028)

Téléradiologie

Télé-consultation

Télé-USI

Télé- AVC

Télépsychiatrie

Télédermatologie

Autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord ÉtatsUnis Canada Mexique

Europe Allemagne Royaume ResteEurope de l’ -Uni Italie France BENELUX Asie

-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient & Afrique Arabie saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Demande de personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2479

Merci d’avoir lu le rapport. Veuillez noter que nous offrons également des rapports personnalisés selon les exigences du client. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux personnalisé.

À propos de Reports and Data

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com