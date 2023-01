Taille du marché de la téléradiologie d’une valeur de 5 910,05 millions USD dans le monde avec un excellent TCAC de 18,5 % d’ici 2029, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Téléradiologie est une branche de la télémédecine dans laquelle les systèmes de télécommunication sont utilisés pour transmettre des images radiologiques d’un endroit à un autre. Les développements rapides des technologies de traitement d’images numériques garantissent une distribution efficace des images aux niveaux régional, local et mondial. L’émergence et l’acceptation de la technologie mobile (mHealth) pour visualiser et interpréter les images alimentent davantage la croissance du marché de la téléradiologie dans les pays développés tels que les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Australie et le Japon. L’utilisation généralisée des objets connectés intelligents et des solutions associées confirme l’interprétation efficace des images médicales, réduisant ainsi le temps de traitement. Par conséquent, les progrès de la technologie numérique amélioreront les méthodologies de surveillance à distance des patients et l’accessibilité à l’interprétation et à la consultation des radiologues.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la téléradiologie devrait atteindre la valeur de 5 910,05 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 18,5 % au cours de la période de prévision. Les services représentent le plus grand segment de type sur le marché en raison de l’augmentation des services de téléradiologie parmi la population mondiale. Ce rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Développement du marché

En avril 2022, 4ways a annoncé qu’elle avait été présélectionnée pour les Health Investor Awards 2022. 4ways est en lice pour le titre de fournisseur de diagnostics de l’année. Cette reconnaissance a reconnu la croissance de 4ways, renforçant sa position en tant que partenaire client clé. 4ways a constamment amélioré son offre de services grâce à des innovations de flux de travail et à des investissements dans les nouvelles technologies. Cela a amélioré la résilience de 4ways en tant que plate-forme de téléradiologie et assuré la sécurité opérationnelle.

En février 2022, GE Healthcare a annoncé le renouvellement de son partenariat avec la Société européenne de radiologie (ESR). Ce partenariat aide l’entreprise à proposer des solutions de téléradiologie innovantes et une technologie intelligente avec la Société européenne de radiologie qui aide à relever les défis.

Scénario de marché :

L’utilisation accrue des procédures d’imagerie devrait accroître la demande de solutions de téléradiologie fiables et efficaces. De nombreux nouveaux fournisseurs ont collecté des images diagnostiques avancées, qui comprennent l’imagerie par résonance magnétique (IRM) diagnostique, la tomodensitométrie (CT) et l’imagerie de médecine nucléaire, comme la tomographie par émission de positrons (TEP). Le volume de services d’imagerie médicale diagnostique prescrits par les praticiens, y compris les radiologues, a augmenté. L’adoption de solutions de télédétection a considérablement contribué à combler le fossé rural-urbain dans de nombreux pays en développement, dont l’Inde et le Brésil, ainsi que dans les économies développées, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

L’adoption de l’intelligence artificielle en téléradiologie devrait stimuler le marché

L’intelligence artificielle est l’une des avancées les plus prometteuses de la téléradiologie. Au cours de la dernière décennie, on estime que le nombre de publications sur l’IA en radiologie est passé d’une moyenne de 100 à 150 publications de recherche par an à 700 à 800 par an. Les systèmes de tomodensitométrie et d’IRM ont la plus grande acceptation de l’IA parmi toutes les modalités d’imagerie primaires. L’IA est également largement utilisée en neuroradiologie, selon l’application. Plusieurs acteurs du marché élargissent leurs offres d’IA. L’IA a été intégrée dans de nombreuses institutions médicales du monde entier et s’est avérée être un partenaire précieux dans l’environnement de la radiologie. L’intelligence artificielle en téléradiologie améliore les résultats avec des outils automatisés et aide les radiologues à utiliser correctement leurs compétences, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

Analyse sectorielle :

Le marché mondial de la téléradiologie est classé en cinq segments notables : type, mode de livraison, technique d’imagerie, technologie, procédure, application, site, âge, achat, utilisateur final.

Sur la base du type, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en matériel, système, logiciel, télécommunications, réseaux et services. Le segment des services devrait dominer le marché mondial de la téléradiologie. Il devrait atteindre 2683,88514 millions USD d’ici 2030 en raison de l’épidémie de coronavirus dans le monde, et il y a une augmentation soudaine de la demande de services de téléradiologie.

Sur la base du mode de livraison, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en mode de livraison Web, mode de livraison basé sur le cloud et mode de livraison sur site. Le segment du mode de livraison basé sur le cloud devrait dominer le marché mondial de la téléradiologie. Il devrait atteindre 4469,2725 millions USD d’ici 2030 en raison des progrès de la téléradiologie.

Sur la base des techniques d’imagerie, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en petite taille de matrice et grande taille de matrice. Le segment des petites matrices devrait dominer le marché mondial de la téléradiologie. Il devrait atteindre 4971,82008 millions USD d’ici 2030 en raison du nombre croissant de procédures d’imagerie avancées.

Sur la base de la technologie, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en traitement graphique avancé, rendu de volume, reconstructions multiplanaires et compression d’image. Le segment du traitement graphique avancé devrait dominer le marché mondial de la téléradiologie. Il devrait atteindre 2844,00472 millions USD d’ici 2030 en raison d’une augmentation de la demande de produits de téléradiologie avancés.

Sur la base de la procédure, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en téléconsultation, télédiagnostic et télésurveillance. Le segment de la téléconsultation devrait dominer le marché mondial de la téléradiologie. Il devrait atteindre 3847,4422 millions USD d’ici 2030 en raison du niveau élevé de transparence et de concurrence sur le marché.

Sur la base des applications, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en cardiologie, neurologie, oncologie, musculo-squelettique, gastro-entérologie, pelvienne et abdominale, gynécologie, urologie, mammographie, dentaire et autres.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Groupe Agfa-Gevaert

Radiologie virtuelle (vRAD)

Siemens Santé

ONARD

StatRad LLC

Global Diagnostics Pvt. Ltd

4 voies Limité

Sectra AB

Radiologie Everlight

RamSoft, Inc.

SOCIÉTÉ DES SYSTÈMES CYBERNET

Argus Radiologie

Franklin & Seidelmann Inc.

Compagnie générale d’électricité

Fusionner les soins de santé incorporés

Société FUJIFILM

Koninklijke Philips NV

Surveillance de la santé Tele Diagnostics Pvt. Ltd

