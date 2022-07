Taille du marché de la télédentologie, tendances et opportunités régionales, analyse des revenus, pour 2021-2028

la du marché mondial de la télédentisterie a atteint 1019,16 millions USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 16,9% au cours de la période de prévision, selon une dernière analyse d’Emergen Research. La préférence croissante des consommateurs pour les consultations de télémédecine, les progrès technologiques dans les services et les logiciels de télédentisterie et l’adoption accrue des services de télédentisterie par les personnes résidant dans des régions éloignées sont des facteurs cruciaux qui stimulent la croissance des revenus du marché.

La télédentisterie s’est avérée efficace pour le dépistage dentaire à distance, le diagnostic, la consultation et la planification du traitement au fil des ans. Il s’est avéré équivalent aux consultations en temps réel dans les lieux à accès restreint aux installations et dans les établissements de soins de longue durée. La télédentisterie a élargi l’accès aux soins dentaires en permettant aux patients et aux cliniciens d’obtenir des soins via les télécommunications et la technologie. La télédentisterie aide également à répondre aux besoins des patients grâce à des formes de communication modernes telles que les consultations en direct, la vidéoconférence en temps réel et les consultations en magasin et en avant. À mesure que les services de télésanté seront plus largement utilisés, ils pourront atteindre des millions de patients dans les années à venir, et la télécommunication via des applications mobiles de santé ou de santé mobile est particulièrement bénéfique pour la population âgée.

ÉCHANTILLONinnovations, notamment les applications mobiles, l’IA et l’apprentissage automatique. Les plates-formes logicielles de santé dentaire alimentées par l’intelligence artificielle (IA) ont rendu la télédentisterie plus abordable, accessible, rentable et conviviale, et les progrès des technologies de capteurs et de caméras ont ouvert de nouvelles perspectives et découvertes dans ce secteur. Par exemple, DentalXrai Pro est un outil logiciel développé par les dentistes de la Charité—Universitätsmedizin Berlin en collaboration avec des data scientists et des programmeurs. Il permet aux praticiens dentaires d’effectuer une analyse radiographique basée sur l’IA. Le nouveau programme a été créé pour aider les dentistes à identifier plus correctement les maladies et les restaurations en moins de temps, leur permettant d’offrir un meilleur traitement et d’améliorer la communication avec le patient. De plus, le 2 septembre 2021, Unident, qui est le plus grand distributeur de soins dentaires numériques dans la région nordique, s’est associé à Pearl, qui est un pionnier des solutions d’IA pour l’efficacité et la cohérence des soins dentaires, pour commercialiser les solutions de radiologie dentaire IA de Pearl Second Opinion and Practice Intelligence, qui sont intégrés au flux de travail du logiciel d’imagerie populaire Onepix d’Unident, en tant qu’alternatives autonomes.

Les principaux fabricants couverts par ce rapport :

MouthWatch, LLC., SmileDirectClub, Dentulu, Inc., Live Dentist, Teledentix, TheTeleDentists, Koninklijke Philips NV, Denteractive Solutions, Inc., Toothpic et Candid Care Co.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la télédentisterie en fonction du type de produit, du type de service, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du type de produit (revenus, millions USD ; 2019-2030) matériels de logiciels et de services



(revenus, millions USD ; 2019-2030) cloud le Web



(chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) Prestataires Hôpitaux et cliniques Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste de MEA



