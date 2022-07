Taille du marché de la technologie System in Package (SiP) d’une valeur de 22013,45 millions de dollars américains d’ici 2027 | CAGR 8,4 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché de la technologie System in Package (SiP) jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse mondiale – par technologie d’emballage, type d’emballage, technique d’interconnexion et industrie de l’utilisateur final », le marché était évalué à 13756,20 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 22013,45 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 8,4 % de 2020 à 2027.

La tendance croissante des appareils électroniques portables à petit facteur de forme est l’un des principaux facteurs, ce qui accélère la croissance du marché. Les progrès technologiques dans la formation électronique tels que la miniaturisation ont influencé divers marchés tels que l’armée, l’aérospatiale, le médical, les médias, la vente au détail et l’électronique grand public. Les appareils avec des emballages à petit facteur de forme intègrent plus de fonctionnalités et deviennent une alternative aux systèmes d’emballage traditionnels. Les gadgets de soins de santé personnalisés, les smartphones de taille mince, les PC compacts et d’autres appareils sont occupés par des composants basés sur la technologie du système dans l’emballage tels que le processeur, les capteurs, les modules RF et autres. Le développement continu de technologies d’emballage avancées telles que les circuits intégrés 3D, les circuits intégrés 2.5D et d’autres complètent davantage le marché en résolvant les défis techniques, ce qui à son tour stimule le marché de la technologie des systèmes en boîtier (SiP).

Aperçu du marché

Les gadgets électroniques sont développés en utilisant des composants électroniques à petit facteur de forme pour améliorer l’espace et improviser la conception finale du produit. Les clients préfèrent les appareils électroniques portables compacts et de petite taille offrant un maximum de fonctionnalités. Pour améliorer l’expérience utilisateur, les entreprises développent une électronique miniaturisée pour intégrer un maximum de composants dans un seul boîtier. L’intégration d’un nombre maximal de composants dans un seul boîtier tel que des capteurs, des processeurs et d’autres offre des fonctionnalités accrues pour les clients. L’augmentation de la population technophile est l’un des principaux facteurs à l’origine de la miniaturisation de l’électronique, car elle a créé une concurrence féroce chez les acteurs du marché pour offrir un maximum de fonctionnalités dans les appareils.

La situation pandémique mondiale créée par la COVID-19 à travers le monde, à partir de la Chine, a entravé l’industrie des semi-conducteurs et la croissance économique de presque tous les pays. On observe de graves répercussions sur le secteur manufacturier, car les installations sont restées fermées pendant une certaine période. Les ventes de divers produits industriels tels que les voitures automobiles, l’électronique et autres sont en baisse. Les bureaux, les lieux publics, les écoles, les transports et d’autres espaces sont également restés fermés, ce qui a ralenti la croissance du marché en raison de la faiblesse des ventes. L’industrie des semi-conducteurs a été durement touchée par la baisse de la demande de composants électroniques dans tous les secteurs industriels et les consommateurs finaux, le modèle de revenus de la microélectronique a diminué car aucune production de masse n’a été réalisée pendant la période de confinement. Après le confinement, l’industrie des semi-conducteurs a commencé à regagner des parts de marché alors que les installations de production ont redémarré l’opération en prenant des mesures de distanciation sociale. En outre, le travail à domicile et les stratégies de surveillance à distance ont également contribué à augmenter la vente de produits électroniques avancés pour une meilleure connectivité. L’importance de l’industrie des télécommunications a été soulignée à des fins de communication, ce qui a aidé l’industrie à évoluer avec une nouvelle technologie compatible 5G et Wi-Fi haut débit. Le COVID-19 a eu un impact majeur sur l’industrie des semi-conducteurs pour le premier semestre de l’année 2020, tandis qu’au troisième trimestre, selon la Semiconductor Industry Association (SIA), les ventes mondiales ont augmenté d’environ 11%.

Amkor Technology, Inc., ASE Technology Holding Co. Ltd, ChipMOS Technologies Inc, GS Nanotech, JCET Group Co., Ltd., Qualcomm Incorporated, Samsung, Renesas Electronics Corporation, Texas Instruments Incorporated et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited sont parmi les rares grandes entreprises opérant sur le marché de la technologie des systèmes en boîtier (sip).

