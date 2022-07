Taille du marché de la technologie des jeux neurologiques, facteurs clés, principaux acteurs, stratégies de croissance, tendances, prévisions jusqu’en 2030

Technologie des jeux neurologiques La taille du marché a atteint 6,29 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 12,2% au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les progrès croissants de la technologie de détection devraient soutenir la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, la demande croissante de thérapies sur console stimulera la croissance du marché. Un grand volume de données en temps réel sous forme d’ondes cérébrales est capturé à l’aide de capteurs EEG (électroencéphalogramme), qui sont ensuite traités et analysés à l’aide d’algorithmes sophistiqués. De même, la technologie VR/AR dispose d’une unité de mesure inertielle (IMU) qui se compose de trois types de capteurs, dont un accéléromètre, un gyroscope et un magnétomètre, qui est utilisé pour détecter l’emplacement et le mouvement relatifs de la tête de l’utilisateur.

En outre, la demande croissante de thérapie sur console, qui implique l’intégration de jeux sur console pour la réadaptation neurologique, est un autre facteur majeur de croissance des revenus du marché mondial de la technologie des jeux neurologiques.

Entreprises clés présentées dans le rapport :

EMOTIV, Inc., Smart Eye AB., Qneuro Inc., Bit & Brain Technologies SL, Ultraleap Ltd., EON Reality Inc. , Magic Leap, Inc., Leap Motion, Inc., Niantic, Inc. et Neuralink Corporation.

La demande croissante d’appareils télécommandés a conduit au développement de nouvelles et meilleures solutions pour contrôler les appareils à distance et améliorer l’interaction des utilisateurs. Ce sont les facteurs clés qui devraient stimuler de manière significative la croissance des revenus du marché.

Cependant, le coût élevé des investissements dans la technologie BCI, le manque de main-d’œuvre qualifiée et l’absence d’un cadre de gouvernance approprié devraient entraver la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché de la technologie de jeu neurologique. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché de la technologie de jeu neurologique, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché de la technologie de jeu neurologique.

Faits saillants radicaux du rapport sur le marché de la technologie des jeux neurologiques:

Aperçu complet du marché de la technologie de jeu neurologique ainsi qu’une analyse de l’évolution de la dynamique du marché

Évaluation de la croissance de divers segments de marché tout au long de la période de prévision

Analyse régionale et mondiale des acteurs du marché, y compris leur part de marché et leur position mondiale

Stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché pour lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

Impact des développements technologiques et des avancées en R&D sur le marché de la technologie des jeux neurologiques

Informations sur les stratégies lucratives et les stratégies de développement des grandes entreprises et des fabricants

Des informations pertinentes pour les nouveaux entrants désireux d’entrer sur le marché

Détails et informations sur les stratégies d’expansion commerciale, les lancements de produits et d’autres collaborations

Le rapport intègre des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement

Quelques points saillants du rapport

Les revenus du segment Logiciels devraient augmenter à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’algorithmes sophistiqués utilisés pour convertir le cerveau signaux en langage machine.

Le segment de la technologie de réalité augmentée (AR) devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante des technologies AR par les acteurs du marché pour améliorer l’expérience utilisateur.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance des revenus plus élevé sur le marché de la technologie des jeux neurologiques au cours de la période de prévision que sur les autres marchés régionaux en raison de la présence solide de fournisseurs de solutions technologiques internationales et nationales, notamment la BCI, la technologie AR, la technologie VR et la technologie haptique telles que Neuralink Corporation, EMOTIV, Inc., EON Reality Inc. et Qneuro Inc. entre autres dans la région.

En juillet 2021, EMOTIV, Inc., a levé 50,0 millions USD lors d’un cycle de financement de série B afin de rendre le marketing textuel plus conversationnel. La plate-forme se concentre sur le marketing de texte, qui est similaire à une conversation réelle avec un être humain, plutôt qu’un simple e-mail. Le nouveau cycle d’investissement a permis à l’entreprise de poursuivre le développement du produit afin de porter ses effectifs à plus de 200 personnes et d’ouvrir des bureaux à Atlanta et à Boston.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la technologie des jeux neurologiques sur la base des composants, de la technologie, de l’utilisation finale et de la région :

Component Outlook (Revenue , milliards USD ; 2021-2030) Matériel Logiciels



Perspectives de la technologie (Revenus, milliards USD ; 2021-2030) Interface cerveau-ordinateur réalité augmentée (AR) Technologie de réalité virtuelle (VR) Technologie haptique



Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2021-2030) Santé Éducation Divertissement



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA



Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

