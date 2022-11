Taille du marché de la technologie d’ablation, tendances, applications, part, revenus, taux de croissance, acteurs clés et prévisions jusqu’en 2029

Le marché mondial de la technologie d’ablation devrait croître à un taux de 11,20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 . Le rapport d’étude de marché Data Bridge Market sur le marché de la technologie d’ablation fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. L’essor de l’industrie mondiale de la santé accélère la croissance du marché de la technologie d’ablation.

Le terme ablation est souvent défini comme l’ablation chirurgicale d’une partie de tissu biologique. Le dispositif utilisé dans la procédure offre une alternative peu invasive au traitement chirurgical traditionnel des cancers de la prostate, du poumon, du foie et du rein.

Les progrès technologiques dans le secteur mondial de la santé sont l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la technologie d’ablation. Propension accrue aux procédures mini-invasives par rapport aux procédures de traitement traditionnelles, car ces procédures offrent divers avantages, notamment des séjours hospitaliers plus courts, moins de douleur, plus d’incisions esthétiques, une récupération plus rapide, moins de soins postopératoires et un risque d’infection plus élevé Faible, plus petit et plus d’incisions cosmétiques accélèrent la croissance du marché. Le développement de dispositifs d’ablation intraveineux non thermiques, non gonflants et non sclérotiques et la prévalence croissante de maladies potentiellement mortelles telles que la fibrillation auriculaire, l’insuffisance veineuse chronique (IVC) et le cancer ont un impact supplémentaire sur le marché. En outre, les progrès technologiques dans les dispositifs médicaux, les progrès de l’ industrie médicale et la prise de conscience croissante des avantages des procédures peu invasives ont eu un impact positif sur le marché de la technologie d’ablation. De plus, le développement de dispositifs d’ablation de nouvelle génération avec des systèmes de navigation robotisés présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

D’autre part, le coût élevé associé au traitement et la disponibilité de traitements primaires conventionnels efficaces devraient entraver la croissance du marché. Des réglementations strictes et un remboursement limité devraient défier le marché de la technologie d’ablation au cours de la période de prévision 2022-2029.

Principaux acteurs clés du marché de la technologie d’ablation :

Medtronic

Biosense Webster Corporation

St. Jude Medical Corporation

Boston Scientifique

Angiodynamique

Atricure, Inc

Commet Corporation

Olympe

forgeron et neveu

Galil Medical Corporation

Thérapeutique cardiaque avancée

TP Médical

Biotronik, CardioFocus

concentration cardiaque

Sciences de la vie Edwards

Estek

Auris Santé

Imorique

Nippon Lifeline Co., Ltd.

Lepu Médical

doux AFSM

un peu envahissant

Osica Médical

Spectroscopie

Société stéréotaxique

Scénario de marché mondial de la technologie d’ablation :

Ce rapport sur le marché de la technologie d’ablation détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, la croissance stratégique du marché Analyse, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour obtenir plus d’informations sur l’étude de marché du pont de données de contact du marché de la technologie d’ablation pour les profils d’analystes, notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la technologie d’ablation et taille du marché

Le marché de la technologie d’ablation est segmenté en fonction duproduit, du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs des profils de marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché de la technologie d’ablation est segmenté en radiofréquence, ablateurs hydrothermiques, ablateurs à micro-ondes, dispositifs de cryoablation, ablateurs électriques, ablateurs à ultrasons et ablateurs laser/optiques. Les ablateurs laser/optiques sont subdivisés en ablateurs laser à excimère et ablateurs laser froids. Les ablateurs radiofréquence sont en outre subdivisés en ablateurs radiofréquence à température contrôlée, ablateurs radiofréquence refroidis par liquide et systèmes d’exploitation de cathéters robotisés. Les ablateurs à ultrasons sont en outre subdivisés en systèmes d’ablation chirurgicale par ultrasons, en ablateurs à ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU), en systèmes de lithotripsie par ondes de choc extracorporelles (ESWL) et en ablateurs à ultrasons focalisés guidés par résonance magnétique (MRGFUS). Les électroablateurs sont subdivisés en coagulateurs à plasma ou à faisceau d’argon et en ablateurs d’électroporation irréversibles. Les dispositifs de cryoablation sont en outre subdivisés en sondes de contact tissulaire, sondes de pulvérisation tissulaire et dispositifs de cryoablation épidermique et sous-cutanée. Les ablateurs à micro-ondes sont en outre subdivisés en dispositifs d’hyperthermie à micro-ondes. Les ablateurs hydrothermaux sont subdivisés en dispositifs d’ablation à ballonnet hydrothermique de l’endomètre.

Sur la base du type, le marché de la technologie d’ablation est segmenté en ablation par radiofréquence, ablation au laser ou à la lumière, ablation par ultrasons, ablation électrique, cryoablation, ablation par micro-ondes et ablation hydrothermique.

Sur la base des applications, le marché de la technologie d’ablation est segmenté en maladies cardiovasculaires, maladies ophtalmiques, gestion de la douleur, traitement gynécologique, traitement urologique, traitement orthopédique, chirurgie esthétique et autres. Les traitements contre le cancer sont subdivisés en cancer du foie, cancer du rein, cancer de la prostate, cancer du poumon, métastases osseuses et cancer du sein.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la technologie d’ablation est segmenté en hôpitaux et centres chirurgicaux, centres d’oncologie, cliniques, soins de santé communautaires et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la technologie d’ablation

Le marché de la technologie d’ablation est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, déploiement et utilisateur final mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la technologie d’ablation sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la technologie d’ablation en raison d’un environnement réglementaire favorable et d’une forte adoption des solutions HCIT dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises d’informatique de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Infrastructure de santé Croissance de la base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la technologie d’ablation vous fournit également une analyse détaillée du marché, y compris la croissance des dépenses de santé en biens d’équipement par pays, la base installée de différents types de produits sur le marché de la technologie d’ablation, l’impact des technologies utilisant la courbe de la ligne de vie et l’évolution du paysage réglementaire des soins de santé. et son influence sur le marché de la technologie d’ablation. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Technologie d’ablation

Le paysage concurrentiel du marché de la technologie d’ablation fournit des détails par concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché de la technologie d’ablation.

