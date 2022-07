Taille du marché de la surveillance et des soins à distance des patients 2022-Industrie avec analyse concurrentielle, nouveaux développements commerciaux et principales entreprises

Le rapport d’étude de marché sur l’industrie de la surveillance et des soins à distance des patients met en évidence les principales opportunités du marché et les facteurs d’influence qui aident les entreprises à acquérir un avantage concurrentiel. Le rapport est une excellente ressource qui offre des détails techniques et financiers actuels et à venir sur l’industrie de la surveillance et des soins à distance des patients jusqu’en 2029. De plus, ce rapport de marché fournit un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte des principaux facteurs tels que les revenus, les coûts, le brut et la marge brute. Lors de la préparation d’un rapport crédible sur le marché de l’industrie de la surveillance et des soins à distance des patients, chaque aspect est soigneusement traité qui englobe les demandes du public, les compétences et la croissance constante de l’industrie du travail, des rapports dynamiques et des services de haute protection des données.

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la surveillance et des soins à distance des patients croît à un TCAC de 9,26% au cours de la période de prévision. La demande croissante d’autosurveillance et de médecine préventive devrait ouvrir de nouvelles opportunités de marché.

Parcourez les informations sur le marché, les tableaux et les chiffres dans la table des matières en profondeur sur « Taille, part, croissance, tendances du secteur et prévisions du marché mondial de la surveillance et des soins à distance des patients jusqu’en 2029».

Le rapport sur le marché de l’industrie de la surveillance et des soins à distance des patients analyse l’état du marché, la part de marché, les tendances actuelles, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Le rapport est formé spécifiquement en gardant à l’esprit les besoins des entreprises de toutes tailles. Pour servir les clients avec les meilleures informations sur l’industrie de la surveillance et des soins à distance des patients, une équipe d’experts, d’analystes qualifiés, de prévisionnistes dynamiques et de chercheurs compétents travaille strictement lors de la préparation de ce rapport. Grâce aux informations approfondies obtenues via le rapport marketing sur l’industrie de la surveillance et des soins à distance des patients, les entreprises peuvent prendre en toute confiance des décisions concernant leurs stratégies de production et de marketing.

Segmentation clé :

Par appareils (moniteur de signes vitaux, moniteur de glucose, moniteur de pression artérielle, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur respiratoire, moniteurs d’hématologie, moniteurs multiparamètres, moniteurs respiratoires, autres)

Par application (traitement du cancer, maladies cardiovasculaires, traitement du diabète, troubles du sommeil, gestion du poids et surveillance de la condition physique, autres)

Par utilisateur final (établissement de soins à domicile, cliniques, centres de soins de longue durée, hôpitaux)

Marché de la surveillance et des soins à distance des patients par les principaux acteurs:

Abbott

Aerotel Medical Systems (1998) Ltd

AMD Global Telemedicine, Inc.

Baxter

Société scientifique de Boston

Medtronic

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Honeywell International Inc.

Omron Healthcare, Inc.

Santé numérique Proteus

BioTélémétrie, Inc

Géographiquement, ce rapport est segmenté en certaines régions clés, avec la fabrication, l’épuisement, les revenus (millions USD), la part de marché et le taux de croissance de la surveillance et des soins à distance des patients dans ces régions, de 2011 à 2027 (prévisions), couvrant la Chine, les États-Unis. , Europe, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Amérique du Sud et sa part (%) et CAGR pour la période de prévision 2022 à 2027

Informations à retenir de l’étude de marché: Le rapport Surveillance et soins à distance des patients correspond aux données entièrement examinées et évaluées des entreprises notables et à leur situation sur le marché compte tenu de l’impact du coronavirus. Les outils mesurés, y compris l’analyse SWOT, l’analyse des cinq puissances de Porter et la dette de retour d’hypothèse, ont été utilisés tout en séparant l’amélioration des principaux acteurs performants sur le marché.

Développements clés sur le marché: Ce segment du rapport sur la surveillance et les soins à distance des patients fusionne les principaux développements du marché qui contient des confirmations, des efforts composés, de la R&D, de l’envoi de nouvelles choses, des efforts conjoints et des relations entre les membres moteurs travaillant sur le marché.

Dynamique du marché de la surveillance et des soins à distance des patients

Conducteurs

Les dispositifs portables de surveillance des patients deviennent de plus en plus populaires.

Les dispositifs portables de surveillance des patients, les biocapteurs et les implants intelligents sont utilisés à diverses fins, notamment la surveillance continue du glucose, la surveillance de la température, la surveillance de la pression artérielle et l’oxymétrie de pouls. La technologie Internet des objets est intégrée aux appareils portables de nouvelle génération. Les biocapteurs portables mesurent les signes vitaux tels que la pression artérielle, le poids, la glycémie et l’électrocardiographie (ECG), qui sont ensuite transmis à un serveur central via des réseaux sans fil mobiles.

Des soins de qualité à domicile

Les technologies RPM entrent en scène, détectant de petits changements dans les données physiologiques du patient et encourageant l’autosurveillance. En conséquence, il réduit les réadmissions et les hospitalisations évitables. De plus, ces technologies réduisent le nombre de déplacements inutiles chez le médecin ainsi que les dépenses liées aux déplacements nécessaires pour recevoir des soins médicaux de qualité. Les technologies RPM, lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre, peuvent accroître l’accès à des soins de santé de qualité tout en économisant du temps et de l’argent à court et à long terme.

Opportunités

Ces dernières années, la hausse des coûts des soins de santé, en particulier en milieu hospitalier, a déplacé l’attention vers des méthodes de traitement alternatives, telles que les soins à domicile. En conséquence, il existe une demande accrue d’appareils efficaces à usage domestique tels que des thermomètres, des oxymètres de pouls, des balances, des moniteurs ECG, des moniteurs d’événements, des enregistreurs EEG et des moniteurs fœtaux. La pérennité du système de santé actuel est une source de préoccupation majeure pour les gouvernements du monde entier.

Contraintes/Défis

Les pénuries de professionnels de la santé, ainsi que les politiques de remboursement défavorables, devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial de la surveillance et des soins à distance des patients

Le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est segmenté en fonction des appareils, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Dispositifs

Moniteur de signes vitaux

Moniteur de glycémie

Tensiomètre

Tensiomètre

Moniteur de fréquence cardiaque

Moniteur respiratoire

Moniteurs d’hématologie

Moniteurs multiparamètres

Moniteurs d’haleine

Les autres

Sur la base des appareils, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est segmenté en moniteur de signes vitaux, moniteur de glucose, tensiomètre, tensiomètre, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur respiratoire, moniteurs d’hématologie, moniteurs multiparamètres, moniteurs respiratoires et autres .

Application

Traitement du cancer

Maladies cardiovasculaires

Traitement du diabète

Les troubles du sommeil

Gestion du poids

Surveillance de la condition physique

Le segment des applications du marché de la surveillance et des soins à distance des patients est divisé en traitement du cancer, maladies cardiovasculaires, traitement du diabète, troubles du sommeil, gestion du poids et surveillance de la condition physique et autres.

Utilisateur final

Milieu de soins à domicile

Cliniques

Centres de soins de longue durée

Hôpitaux

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est divisé en établissements de soins à domicile, cliniques, centres de soins de longue durée et hôpitaux.

Certaines des questions importantes pour les parties prenantes et les professionnels des affaires pour élargir leur position sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients :

Q 1. Quelle région offre les portes ouvertes les plus enrichissantes pour le marché avant 2022 ?

Q 2. Quelles sont les menaces commerciales et l’impact du dernier scénario sur la croissance et l’estimation du marché ?

Q 3. Quels sont probablement les scénarios de développement élevé les plus encourageants pour la vitrine du mouvement de surveillance et de soins à distance des patients par applications, types et régions ?

Q 4. Quels segments attirent le plus l’attention sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients en 2020 et au-delà?

Q 5. Quels sont les acteurs importants qui se confrontent et se développent sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients?

Pôles clés de la TOC :

Chapitre 1 Aperçu des activités du marché de la surveillance et des soins à distance des patients

Chapitre 2 Répartition majeure par type [service et solution]

Chapitre 3 Répartition par application principale (revenus et volume)

Chapitre 4 Répartition du marché de la fabrication

Chapitre 5 Étude de marché sur les ventes et les estimations

Chapitre 6 Production et Répartition de la comparaison du marché des ventes

Chapitre 8 Fabricants, accords et fermetures Évaluation et agressivité du marché

Chapitre 9 Répartition des principales entreprises par taille globale du marché et revenus par type

Chapitre 11 Entreprise / Industrie Chaîne (analyse de la valeur et de la chaîne d’approvisionnement)

Chapitre 12 Conclusions et annexe

