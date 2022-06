Taille du marché de la surveillance des signes vitaux en Europe 2022 – Les progrès technologiques stimulent la part de marché mondiale et la croissance de l’industrie

Le rapport Universal Europe Vital Signs Monitoring Market Analysis est généré de manière à faciliter la lecture du rapport et à faciliter l’absorption par les responsables des informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions. Ce rapport comprend des études de marché exploitables et est également éducatif et divertissant. Le rapport de marché varié et approfondi aide les entreprises à obtenir une perspective axée sur les données sur les sujets qui façonnent les industries et les zones géographiques. Les informations sur le marché sont rendues plus accessibles aux clients à l’aide de ce rapport. Le document de marché attrayant Surveillance des signes vitaux en Europe rassemble et analyse très efficacement des données sur les clients, les concurrents, les distributeurs et d’autres facteurs et forces sur le marché.

Analyse et taille du marché de la surveillance des signes vitaux en Europe

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la surveillance des signes vitaux affichera un TCAC d’environ 6,07 % pour la période de prévision 2022-2029. Prévalence croissante des maladies et troubles chroniques, concentration accrue sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de soins de santé avancées, demande croissante d’instruments analytiques hyper sophistiqués par divers organismes de recherche mondiaux et augmentation des dépenses pour le développement des soins de santé Les infrastructures, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de la surveillance des signes vitaux.

Les segments et sous-sections du marché européen de la surveillance des signes vitaux sont présentés ci-dessous:

Par type de produit (appareils de surveillance de la température, tensiomètres et oxymètres de pouls)

Par utilisation finale (hôpitaux, cabinets médicaux, soins à domicile, centres ambulatoires, centres de soins d’urgence et autres)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché de la surveillance des signes vitaux en Europe sont:

Medtronic, Koninklijke Philips NV, Smiths Group, Boston Scientific Corporation, Natus Medical Incorporation, GENERAL ELECTRONIC COMPANY, Masimo, CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO. LTD., A & D Company Limited, NIHON KOHDEN CORPORATION, Nonin, SunTech Medical, Inc., Welch Allyn ….

Les entreprises explorent le marché en adoptant les fusions et acquisitions, les expansions, les investissements, les lancements de nouveaux services et les collaborations comme leurs stratégies préférées. Les acteurs explorent de nouvelles zones géographiques par le biais d’expansions et d’acquisitions pour bénéficier d’un avantage concurrentiel grâce à des synergies combinées. L’analyste de recherche chez Data Bridge prédit que les fournisseurs américains contribueront à la croissance maximale du marché mondial de la surveillance des signes vitaux en Europe tout au long de la période prévue.

Public cible clé

Fournisseurs de solutions de surveillance des signes vitaux en Europe, nouveaux entrants et investisseurs, capital-risqueurs, organismes gouvernementaux, entités corporatives, organismes de recherche gouvernementaux et privés et autres

Foire aux questions (FAQ) :

Quels facteurs stimuleraient principalement le marché européen de la surveillance des signes vitaux?

«Rising Disposable Income» est considéré comme l’un des principaux facteurs de croissance du marché européen de la surveillance des signes vitaux dans les années à venir.

Pouvons-nous avoir une étude personnalisée pour le marché européen de la surveillance des signes vitaux?

L’étude peut être personnalisée en fonction de la faisabilité et de la disponibilité des données. Veuillez contacter notre représentant commercial pour plus d’informations.

Quelle région dirigera le marché mondial de la surveillance des signes vitaux en Europe?

dirigera le marché européen de la surveillance des signes vitaux.

Portée et taille du marché de la surveillance des signes vitaux en Europe

Le marché de la surveillance des signes vitaux est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type de produit, le marché de la surveillance des signes vitaux est segmenté en tensiomètres, oxymètres de pouls et dispositifs de surveillance de la température. Les tensiomètres sont en outre segmentés en tensiomètres à mercure, tensiomètres anéroïdes, tensiomètres numériques, tensiomètres ambulatoires et accessoires pour tensiomètres. Les oxymètres de pouls sont en outre segmentés en oxymètres de pouls de chevet, oxymètres de pouls du bout des doigts, oxymètres de pouls portatifs, oxymètres de pouls portés au poignet, oxymètres de pouls pédiatriques et accessoires d’oxymètres de pouls. Les dispositifs de surveillance de la température sont en outre segmentés en thermomètre rempli de mercure, thermomètre numérique, thermomètre infrarouge, thermomètre à cristaux liquides et accessoires de dispositif de surveillance du thermomètre.

Le marché de la surveillance des signes vitaux a également été segmenté en fonction de l’utilisation finale dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les soins à domicile, les centres ambulatoires, les centres de soins d’urgence et autres.

