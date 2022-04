Taille du marché de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), revenus, tendances, étude et analyse du paysage concurrentiel, prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) devrait atteindre 180,09 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé à l’augmentation de la consommation de graisses dans le monde. Selon les statistiques, la stéatose hépatique non alcoolique (NAFFLD) affecte environ 80 à 100 millions d’Américains. On s’attend à ce que la NAFLD devienne l’affection hépatique chronique la plus courante dans le monde en relation avec l’obésité et le diabète de type 2 dans les années à venir. Les estimations suggèrent que l’incidence de la NASH devrait connaître une augmentation d’environ 63 % entre 2015 et 2030.

L’augmentation du nombre de lancements prévus de médicaments en développement est également un facteur important qui stimule la demande du marché. Les statistiques actuelles pour les États-Unis suggèrent que le coût des soins de santé associé à la NASH est d’environ 5 milliards de dollars. Étant donné que l’incidence de la NASH devrait augmenter de manière significative, les estimations suggèrent que, si elles ne sont pas contrôlées, les coûts des soins de santé associés à la NASH pourraient atteindre 18 milliards de dollars d’ici 2030. Les entreprises du monde entier se sont concentrées sur la mise sur le marché de nouveaux médicaments pour le traitement de la maladie.

L’Amérique du Nord devrait être une région génératrice de revenus clé au cours de la période de prévision. Le marché devrait croître à un TCAC de 53 % au cours de la période de prévision. L’incidence croissante des maladies dans la région a créé une opportunité de croissance pour les fabricants de médicaments. Les fabricants se sont concentrés sur la sortie de nouveaux médicaments. Par exemple : récemment en novembre 2019, Gilead Sciences, Inc. a dévoilé que son médicament Selonsertib, qui est un double médicament anti-apoptotique et anti-inflammatoire, est actuellement en cours d’essais de phase 3 pour la cirrhose compensée par la NASH et la fibrose NASH.

Dynamique du marché :

Le secteur pharmaceutique et de la santé a considérablement progressé ces dernières années et devrait enregistrer une croissance régulière des revenus au cours de la période de prévision en raison des innovations rapides dans le domaine médical. la technologie, l’augmentation des investissements, l’augmentation des dépenses de santé et l’adoption élevée de produits et de systèmes avancés. Des facteurs tels que la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques à travers le monde, l’augmentation des cas de coronavirus, l’amélioration des infrastructures de santé et des installations de recherche, et l’adoption croissante de services de surveillance à distance des patients et de soins à domicile sont attendus pour alimenter la croissance des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. En outre, le nombre croissant d’hôpitaux et de centres de soins ambulatoires dans le monde, la forte demande de médecine personnalisée, l’augmentation des investissements dans la découverte de médicaments et les investissements croissants des secteurs public et privé devraient stimuler la croissance du marché mondial dans les années à venir.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et de services. Le marché de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) est extrêmement concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs clés au niveau régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales sociétés opérant sur le marché sont :

Genfit, Intercept Pharmaceuticals, Gilead Sciences, Galmed Pharmaceuticals, Inventiva, Allergan et Tobira Therapeutics. Gilead Sciences est un acteur clé du marché NASH. Avec une présence mondiale dans plus de 35 pays, la société propose des médicaments tels que le Selonsertib, le Cilofexor et le Firsocostat pour le traitement de la NASH.

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale :

Segmentation du marché de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) :

cause de la maladie (revenu USD Millions; 2018-2028)

Hypertension

Cardiopathie

Hyperlipidémie

type 2

Obésité

Type de médicament (Revenu, USD Millions, 2018-2028)

Vitamine E & Pioglitazone

Ocaliva

Elafibranor

Selonsertib

Cencicriviroc

Autres

Perspectives de l’utilisateur final (Revenu, USD; 2018-2028)

Hôpitaux

Cliniques

domicile

Perspectives régionales :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o BENELUX

ou Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o EAU

o Afrique du Sud

o Reste de MEA

Merci d’avoir lu le rapport. Veuillez noter que nous proposons également des rapports personnalisés en fonction des besoins du client. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le meilleur rapport personnalisé.

