Taille du marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) dans le secteur de la santé, paysage concurrentiel, analyse des revenus, 2021-2028

La du marché mondial de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) dans le domaine de la santé devrait atteindre 5,52 milliards USD avec un TCAC de revenus stable de 21,6 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité des infrastructures critiques dans le secteur de la santé sont un facteur majeur de croissance des revenus du marché mondial de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) dans le domaine de la santé.

Le dernier rapport de recherche est présenté comme le premier document couvrant la situation actuelle du marché qui est considérablement affectée par l’épidémie de COVID-19. La pandémie a entraîné d’énormes changements dans le paysage économique mondial, qui, à leur tour, ont perturbé le fonctionnement de l’industrie Sécurité de l’Internet des objets (IoT) dans le domaine de la santé. Cependant, ce rapport contient les dernières mises à jour sur l’impact de COVID-19 sur ce secteur d’activité en constante évolution. De plus, notre équipe d’analystes a estimé les conséquences de l’épidémie et son impact futur sur le paysage économique mondial.

Le marché mondial de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) des soins de santé s’est développé à un rythme rapide et contribue de manière significative à l’économie mondiale en termes de revenus, de taux de croissance, de ventes, part de marché et taille. Le rapport Global Healthcare Internet of Things (IoT) Security Market est un document de recherche complet qui fournit des informations précieuses aux lecteurs pour comprendre les principes fondamentaux du marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) dans le domaine de la santé.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

Cisco Systems Inc., Oracle Corporation, Intel Corporation, Trend Micro Inc., Kaspersky Lab, Deutsche Telekom AG, Dell Corporation, Inside Secure SA, Agile Cyber ​​Security Solutions, LLC. et Symantec Corporation.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la sécurité IoT pour les soins de santé en fonction du composant, du type de sécurité, de l’utilisation finale et de la région :

perspectives des composants (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Solution

Cryptage Analytique Gestion unifiée des menaces Gestion des identités et des accès Protection contre la perte de données Autres

Services

Services d’évaluation des risques Services de conseil Services de sécurité gérés Services de conception et d’intégration Autres

perspectives du type de sécurité (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Sécurité des applications

Sécurité du réseau

Sécurité des terminaux

Sécurité en nuage

Autres

perspectives d’utilisation finale de la sécurité (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux, centres chirurgicaux et cliniques

Organismes de recherche clinique

Institutions gouvernementales et de défense

Laboratoires de recherche et de diagnostic

Quelques points saillants du rapport

Le segment des solutions représentait une part de revenus relativement plus importante en 2020 en raison de l’accent accru mis sur la prévention des pertes potentielles de données. Le secteur de la santé recueille des volumes d’informations sensibles sur les patients, qui, en cas de fuite, peuvent être utilisées à mauvais escient et entraîner des activités illégales et des légalités graves. La demande de solutions de sécurité avec cryptage amélioré de la part des hôpitaux et d’autres prestataires de soins de santé a considérablement augmenté ces dernières années et devrait continuer à soutenir la croissance des revenus du segment des solutions au cours de la période de prévision.

Le segment de la sécurité des terminaux a représenté une part de revenus significativement robuste en 2020, car la sécurité des terminaux est un chemin critique pour sécuriser les données de santé et accéder aux réseaux hospitaliers privilégiés. Les activités non autorisées et malveillantes sur les terminaux entraînent le vol de données, compromettent l’intégrité des données et fournissent une porte dérobée pour des attaques supplémentaires.

Le segment des hôpitaux, des centres chirurgicaux et des cliniques représentait la plus grande part des revenus en 2020 en raison de l’incidence accrue des cyberattaques. Les hôpitaux déploient de plus en plus d’appareils intelligents et de nouveaux lits intelligents surveillent jusqu’à 35 points de données, y compris des capteurs d’oxygène, de sang et de pression. Les données compromises des dossiers de santé électroniques sont vendues sur le dark web pour 1 000 USD par dossier, et les hôpitaux dépensent en moyenne 430 USD par dossier pour atténuer le vol d’identité médicale.

Couverture clé du marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) des soins de santé:

Informations pertinentes sur le marché mondial de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) dans le domaine de la santé

Identification de la croissance dans divers segments et sous-segments du marché de la sécurité de l’Internet des objets (IoT) dans le domaine de la santé

Recommandations stratégiques pour les opportunités d’investissement

Le rapport couvre des statistiques importantes liées à l’industrie ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, la demande et l’offre, et le taux de production et de consommation

Tendances émergentes et analyse des segments de marché actuels pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Accélère le processus de prise de décision grâce à la disponibilité des moteurs et des limitations

Le marché est réparti sur plusieurs régions géographiques clés et le rapport couvre l’analyse régionale ainsi que la production, la consommation, les revenus et la part de marché dans ces régions pour la prévision période 2020-2027. Les régions comprennent l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’analyse régionale complète couvre les régions suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

En conclusion, le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative du marché mondial de la technologie CRISPR/CAS 9, y compris l’analyse mondiale et régionale du marché. L’étude couvre des informations critiques et des données factuelles sur l’industrie de la technologie CRISPR / CAS 9, ainsi qu’une analyse statistique approfondie des moteurs du marché, des limites, des perspectives de croissance, des opportunités et des menaces. Sur la base de la portée actuelle du marché, le rapport fournit une analyse approfondie de la façon dont le marché de la technologie CRISPR/CAS 9 devrait se comporter dans le calendrier de prévision. Le rapport utilise des outils analytiques avancés pour offrir une estimation des perspectives de l’état mondial de l’industrie CRISPR/CAS 9 Technology.

