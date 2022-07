Taille du marché de la santé des femmes: croissance future, part, nouveaux investissements, enquête approfondie, acteur clé et prévisions 2020-2027

Le rapport sur le marché mondial de la santé des femmes offre initialement un aperçu approfondi du marché de la santé des femmes ainsi que des informations sur les développements et les avancées du secteur. Le rapport offre un aperçu complet du paysage régional et concurrentiel et fournit un aperçu plus approfondi du scénario de marché actuel et des perspectives de croissance futures.

Le marché mondial de la santé des femmes devrait valoir 4 070,8 millions de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché de la santé des femmes observe une forte demande attribuée à la réduction de la production de déchets lors de la production de dispositifs médicaux et d’implants. L’impression 3D dans le domaine de la santé est considérée comme une méthode de production durable principalement en raison de sa capacité à réduire la production de déchets et à être considérablement économe en énergie. L’impression 3D utilise uniquement la quantité de matériau requise pour ajouter couche par couche afin de produire des structures imprimées garantissant un gaspillage de matériau au minimum. Les modèles anatomiques personnalisés imprimés en 3D et spécifiques aux patients deviennent progressivement des outils bénéfiques pour proposer des traitements personnalisés et une médecine de précision.

Principaux points saillants du rapport

Par type de produit, les dispositifs détenaient une part substantielle du marché de la santé des femmes en 2019. L’introduction de méthodes peu invasives a fait grimper la demande de plusieurs interventions chirurgicales la population féminine. En outre, une tendance croissante chez les patientes vers des techniques de traitement technologiquement avancées est à l’origine de la croissance du marché.

Par application, l’infertilité hormonale devrait croître au rythme le plus rapide de 13,6 % au cours de la période de prévision. Des niveaux élevés de FSH (hormone folliculo-stimulante) dans le sang féminin peuvent diminuer les chances de concevoir. En outre, des taux anormaux d’œstradiol, une sorte d’hormone œstrogène, peuvent réduire les chances de succès de la fécondation in vitro (FIV).

Selon les utilisateurs finaux, les instituts de recherche devraient croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision. Divers instituts de recherche tels que l’Institut de recherche sur la santé des femmes (WHRI) entreprennent plusieurs activités de recherche pour améliorer la santé des femmes, en particulier la santé reproductive. Les instituts de recherche universitaires mènent de nombreuses activités de R&D pour développer de nouveaux médicaments et dispositifs, qui alimenteront la croissance du marché dans les années à venir.

Le marché de la santé des femmes en Amérique du Nord a contribué à la plus grande part en 2019 en raison des progrès rapides de la technologie d’impression 3D dans les soins de santé, de l’augmentation des investissements en R&D et de divers accords stratégiques entre les instituts de recherche et les entreprises de biotechnologie, et de l’augmentation des dépenses de santé, entre autres. .

Le rapport offre une vue panoramique du paysage concurrentiel de l’industrie et une analyse détaillée des principaux acteurs du marché en fonction de leurs revenus, de leurs marges bénéficiaires, de leur situation financière, de leur position sur le marché mondial, de leurs activités de R&D et de leur portefeuille de produits. Il couvre également leurs efforts stratégiques tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont Stratasys Inc., 3D Matters Pte Ltd., Materialise NV, Organovo, Bio3D Technologies Pte Ltd., 3D Systems Corporation, Bio-Rad Laboratories, Simbionix, EnvisionTEC et Metamason, et d’autres.

Segmentation du marché mondial de la santé des femmes en fonction des types de produits et du spectre d’application :

sur la base du type de produit, le marché de la santé des femmes est segmenté en :

Appareils

Médicaments

Sur la base de l’application, le marché de la santé des femmes est segmenté en:

Contraceptifs

Ostéoporose post-ménopausique

Infertilité hormonale

Ménopause

Endométriose

Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)

Autres

L’analyse régionale du marché de la santé des femmes comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport fournit une prévision détaillée de l’industrie et de sa croissance significative au cours des années de prévision. Le rapport fournit des informations importantes concernant le volume des ventes, les prévisions de revenus, la taille du marché, la part de marché et les tendances actuelles et émergentes du marché. Parallèlement à cela, le rapport couvre l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour demander une personnalisation ou pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

