Taille du marché de la robotique sous-marine en Europe, croissance de 9,3 %, analyse du secteur, tendances, acteurs clés et prévisions 2022-2029 || ATLAS ELEKTRONIK GmbH, Deep Ocean Engineering, Inc

Le marché de la robotique sous-marine en Europe a été soigneusement étudié dans le rapport et se concentre principalement sur les principaux acteurs et les tactiques commerciales, l’expansion géographique, les segments de marché, le paysage concurrentiel, la fabrication, les prix et la structure des coûts. Chaque section de l’étude de recherche a été spécialement préparée pour explorer les aspects clés du marché européen de la robotique sous-marine. Par exemple, la section sur la dynamique du marché approfondit les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités sur le marché européen de la robotique sous-marine. Nous aidons à une étude approfondie et complète du marché européen des robots sous-marins grâce à des analyses qualitatives et quantitatives. Nous nous sommes également concentrés sur les analyses SWOT, PESTLE et Five Forces de Porter du marché européen des robots sous-marins.

Les principaux acteurs du marché européen de la robotique sous-marine sont analysés en tenant compte de la part de marché, des développements récents, des lancements de nouveaux produits, des partenariats, des fusions ou acquisitions et des marchés de services. Nous fournissons également une analyse approfondie de notre portefeuille de produits pour explorer les produits et les applications sur lesquels nous nous concentrons lorsque nous opérons sur le marché européen de la robotique sous-marine. En outre, le rapport fournit deux prévisions de marché distinctes pour le côté production et le côté consommation du marché européen des robots sous-marins. Il fournit également des recommandations utiles aux acteurs nouveaux et existants sur le marché européen des robots sous-marins.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les robots sous-marins en Europe :

ATLAS ELEKTRONIK GmbH, Deep Ocean Engineering, Inc., General Dynamics Mission Systems, Inc., ECA GROUP, International Submarine Engineering Limited, Eddyfi, Phoenix International Holdings, Inc., Boeing, Soil Machine Dynamics Ltd., MacArtney A/S, Oceaneering International, Inc., VideoRay LLC, Saab AB, Forum Energy Technologies, Inc., TechnipFMC plc, SUBSEA 7, Fugro, SeaRobotics Corp., Rovco Ltd, Total Marine Technology Pty Ltd, Teledyne Marine, KONGSBERG, Mitsui E&S Holdings Co., Ltd., Huntington Ingalls Industries, Inc., Deep Trekker Inc.

Un rapport complet sur le marché de la robotique sous-marine en Europe vous aidera à obtenir des tendances précieuses, des informations sur le comportement des consommateurs et des visualisations qui vous permettront d’effectuer une analyse efficace des concurrents. Ce rapport de marché complet donne vie aux résultats de la recherche axée sur le marché, fournissant aux utilisateurs des outils d’analyse de données pour générer des stratégies exploitables à partir d’une variété d’informations axées sur les consommateurs. Ces documents de marché permettent aux entreprises de devenir in fine plus intelligentes et efficaces en répondant aux besoins de leurs clients cibles et en accélérant fortement leur succès commercial. Le rapport d’étude sur le marché international des robots sous-marins en Europe est le mieux adapté pour donner une vue holistique du marché.

Dynamique du marché du marché mondial des robots sous-marins en Europe :

Utilisation croissante des robots sous-marins en Europe à des fins militaires et de sécurité

L’utilisation de véhicules sous-marins est en augmentation dans l’armée, la marine et la police pour des opérations telles que la collecte de renseignements, la surveillance et la reconnaissance (ISR), la lutte contre les mines, l’inspection et l’identification, l’océanographie et la livraison de charges utiles. L’utilisation croissante des ROV et des AUV devrait stimuler le marché mondial européen des robots sous-marins.

Utilisation croissante des ROV dans l’industrie pétrolière et gazière

L’augmentation des capacités des ROV au fil des ans, principalement motivée par les progrès technologiques et la nécessité de rechercher et d’explorer davantage de réserves de pétrole et de gaz offshore, devrait propulser la croissance du marché mondial européen des robots sous-marins.

Demande croissante d’AUV pour l’exploration sous-marine et la recherche scientifique

Bien que plusieurs véhicules fonctionnent avec succès dans l’industrie offshore et les sciences marines appliquées et universitaires, le facteur le plus important est que ces AUV peuvent être utilisés à un tarif équitable pour le service qu’ils fournissent.

Demande croissante de robotique sous-marine européenne pour les opérations de recherche, de sauvetage et de réparation

Le développement continu de véhicules sous-marins avec des exigences pour des tâches telles que la recherche et le sauvetage et la réparation sous-marine dans des endroits éloignés et des conditions hostiles stimule la demande de ROV, qui devraient servir de moteur pour le marché européen mondial de la robotique sous-marine. .

Analyse régionale du marché de la robotique sous-marine en Europe:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

développement récent

En septembre 2019, General Dynamics Mission Systems, Inc. a lancé un nouvel UUV lors de l’événement Defence and Security Equipment International (DSEI), Bluefin-12. Cette machine étend la modularité et la capacité de livraison de la charge utile pour les opérations de l’utilisateur. La société visait à vendre cette machine à des fins d’étude de longue endurance sur le marché mondial de la robotique sous-marine en Europe. En janvier 2021, International Submarine Engineering Limited a mené et achevé avec succès la deuxième étape du projet de prototype de quai autonome. Dans le cadre de ce projet, la société tente de fournir une plate-forme permettant à un AUV de se verrouiller sur un quai tout en restant sous-marin de manière autonome. Cela permettra à l’AUV de recharger ses batteries et de télécharger les données pour les opérateurs tout en restant sous l’eau. L’entreprise envisage de vendre le même système à son client pour diverses applications

Critères de segmentation du marché européen de la robotique sous-marine:

Catégorie

Véhicule télécommandé (ROV)

Véhicule sous-marin autonome (AUV)

Sur la base du type, le marché mondial européen des robots sous-marins est segmenté en véhicules télécommandés (ROV) et véhicules sous-marins autonomes (AUV).

profondeur de travail

peu profond

eaux profondes

eau ultra profonde

Sur la base de la profondeur de travail, le marché mondial européen des robots sous-marins est segmenté en eau peu profonde, eau profonde et eau extra-profonde.

type de travail

observer

Rechercher

inspection

érection

Ingérence

sépultures et tranchées

Autre

Sur la base du type de tâche, le marché mondial européen des robots sous-marins est segmenté en observation, enquête, inspection, construction, intervention, enfouissement et creusement de tranchées, etc.

profondeur

Moins de 1000Mts

1000Mts ~ 5000Mts

Plus de 5000Mts

Sur la base de la profondeur, le marché mondial européen des robots sous-marins est segmenté en moins de 1000 mètres, 1000 mètres à 5000 mètres et plus de 5000 mètres.

Élément

lumière

caméra

Cadre photo

propulseur

corde

commande pilote

Autre

Sur la base des composants, le marché mondial européen des robots sous-marins est segmenté en lumières, caméras, cadres, propulseurs, attaches, commandes pilotes et autres.

application

pétrole et gaz

prospection commerciale

défense et sécurité

recherche scientifique

Autre

Objectifs du rapport sur le marché de la robotique sous-marine en Europe

Analyse de la taille du marché de la robotique sous-marine en Europe en fonction de la valeur et du volume

Calculez avec précision les parts de marché, la consommation et d’autres facteurs importants des différents segments du marché européen des robots sous-marins

Explorer la dynamique clé du marché européen de la robotique sous-marine

Mettre en évidence les tendances importantes du marché européen de la robotique sous-marine en termes de production, de revenus et de ventes

Profil détaillé des principaux acteurs du marché européen de la robotique sous-marine et de leur concurrence dans l’industrie.

Nous étudions les processus et les coûts de fabrication, les prix des produits et diverses tendances qui s’y rattachent.

Affichage des performances de différentes régions et pays sur le marché européen des robots sous-marins

Prévoyez la taille et la part du marché pour chaque segment, région et marché.

Enquête sur les effets du coronavirus et de l’invasion russe de l’Ukraine :

La pandémie de coronavirus et l’invasion russe de l’Ukraine ont eu un impact profond sur la vie des individus à travers le monde. Chaque entreprise et chaque marché doit se battre sur deux fronts, le bien-être et l’argent, et traverser cette période limitée de ralentissement économique. Après avoir traversé un ralentissement budgétaire de plusieurs milliards de dollars, il est largement émis l’hypothèse que la période de reprise se maintiendra bien dans un an.

Un moyen clé de concevoir ce cycle est de planifier à travers cette perturbation pandémique, et nous reconnaissons que les organisations bénéficieront énormément de notre expérience du marché.

Raisons d’acheter:

Comprendre les scénarios concurrentiels actuels et futurs selon les types, les pays et les applications

Obtenez une analyse précise et à jour du marché et des entreprises de la robotique sous-marine en Europe.

Utilisez des informations et des analyses fiables pour mieux comprendre les facteurs actuels affectant l’industrie.

Développer une stratégie durable basée sur les dernières tendances, dynamiques et évolutions

Optimisez votre portefeuille de produits grâce à l’analyse de l’entreprise et gagnez une plus grande part dans l’industrie

indice

Aperçu du rapport: Il comprend les principaux acteurs du marché européen de la robotique sous-marine couverts par l’étude de recherche, les segments de marché par portée et type d’étude, les segments de marché par application, les années envisagées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport.

Tendances de croissance : cette section se concentre sur les moteurs du marché et les tendances du secteur, révélant les principales tendances du marché. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché européen des robots sous-marins. Il fournit également une analyse de la production et de la capacité, discutant des tendances des prix de commercialisation, de la capacité, de la production et de la valeur de production du marché Robot sous-marin européen.

Part de marché par fabricants : ici, le rapport fournit des détails sur les revenus par fabricant, la production et la capacité par fabricant, les prix par fabricant, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions, les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché pour les principaux fabricants.

Taille du marché par type : Cette section se concentre sur les segments de type de produit, où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du marché par application : en plus d’un aperçu du marché européen des robots sous-marins par application, il fournit également une étude sur la consommation du marché européen des robots sous-marins par application.

Production par région : Ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, l’importation et l’exportation, et les principaux acteurs pour chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : Cette section fournit des informations sur la consommation dans chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils des entreprises : Presque tous les principaux acteurs du marché européen de la robotique sous-marine sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur leurs développements récents sur le marché, les produits, les revenus, la production, les activités et la société de la robotique sous-marine en Europe.

Prévisions du marché par production : les prévisions de production et de valeur de production incluses dans cette section concernent le marché européen de la robotique sous-marine ainsi que les principaux marchés régionaux.

Prévisions du marché par consommation : les prévisions de consommation et de valeur de consommation incluses dans cette section concernent le marché européen de la robotique sous-marine ainsi que les principaux marchés régionaux.

Analyse de la chaîne de valeur et des ventes : une analyse approfondie des clients, des distributeurs, des canaux de vente et de la chaîne de valeur du marché européen des robots sous-marins.

Principaux résultats : Cette section présente les principaux résultats de l’étude de recherche.

