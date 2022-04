Taille du marché de la robotique de service en mettant l’accent sur les technologies émergentes, les données des principaux pays, la mise à jour des principaux acteurs clés et les prévisions 2030 | (TCAC) de 25,17 %

La taille du marché mondial de la robotique de service était de 25,4 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la robotique de service devrait atteindre 150,23 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,17 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Facteurs influençant le marché

Les robots de service gagnent en popularité dans les secteurs militaire et de la défense. Ils sont très utilisés pour l’élimination des bombes. Ainsi, les dépenses militaires croissantes et les investissements favorables des organismes gouvernementaux contribueront à la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2018, l’armée britannique a annoncé son intention de déployer des robots de déminage, les véhicules terrestres sans pilote (UGV), équipés de caméras haute définition. Ainsi, il contribuera de manière significative à la croissance du marché mondial de la robotique de service au cours de la période d’étude.

Les nombreuses applications des robots de service dans les soins de santé, la construction, les relations publiques et l’agriculture profiteront au marché mondial de la robotique de service.

La robotique de service offre de la productivité et améliore le processus. De plus, il peut être utilisé dans des endroits inaccessibles à l’homme. Ainsi, ces avantages intensifieront la croissance du marché au cours de la période d’étude.

Avec les progrès continus et les activités de R&D, la robotique de service devrait offrir des services plus larges et plus flexibles. Ainsi, cela accélérera la croissance de l’industrie globale de la robotique de service.

L’industrie croissante du commerce électronique et l’adoption croissante de la robotique de service par d’importants vendeurs au détail comme les AGV font avancer le marché. Par exemple, Kroger a signé un partenariat avec le supermarché en ligne britannique Ocado, dans le but de déployer sa technologie pour gérer les opérations d’entrepôt aux États-Unis.

Les coûts d’installation élevés peuvent limiter la croissance du marché.

Analyse d’impact COVID-19

L’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a accru l’adoption de la robotique de service dans le secteur de la santé et de la vente au détail. Les industries du commerce électronique ont commencé à adopter la robotique de service afin de répondre efficacement aux demandes du public. De plus, cela réduit également le risque de transmission de virus. Ainsi, le marché a connu d’importantes opportunités de croissance.

Analyse régionale

Le marché de la robotique de service en Asie-Pacifique devrait croître à un taux de croissance significatif. Il est dû à la contribution des organismes gouvernementaux. Par exemple, le gouvernement chinois a répertorié l’industrie de la robotique et l’industrie de l’IA et de l’automatisation pour le développement haut de gamme. En outre, le pays lance également un programme pilote d’agriculture autonome de sept ans dans la province du Jiangsu. De tels efforts sont susceptibles d’être une impulsion majeure vers la croissance du marché.

Concurrents sur le marché

Daifuku Co. Ltd

Dematic Corp.

Swisslog Holding SA (KUKA)

Société Northrop Grumman

Société Seegrid

Murata Machinery Ltd

Omron Adept Technology, Inc.

Bastien Solutions Inc.

JBT Corporation

SSI Schäfer AG

Grenzebach GmbH & Co. KG

Société transbotique

Mazor Robotique Ltée

Smith & Nephew PLC

Stryker Corp.

Intuitive Surgical Inc.

Knightscope inc.

SZ DJI Technology Co. Ltd

Société Kollmorgen

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la robotique de service se concentre sur le composant, le type, l’environnement, l’utilisateur final et la région.

Par composant Outlook

Matériel

Cellule

Capteurs

Appareils photo

Actionneurs

Source de courant

Systèmes de contrôle

Systèmes de navigation

Systèmes de propulsion

Autres

Logiciel

Par type Outlook

Professionnel

Personnel et Domestique

Par Perspectives de l’environnement

Aérien

Sol

Marin

Par les perspectives de l’utilisateur final

Logistique

Militaire et Défense

Médical et soins de santé

Relations publiques

Construction

Agriculture

Par perspectives régionales

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

« Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

« Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour différentes régions géographiques.

« Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

