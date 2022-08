Taille du marché de la résine époxy, facteurs et tendances de croissance des revenus, analyse de la stratégie des acteurs clés, 2022-2028

Le dernier rapport d’analyse de marché de Research Allied’s intitulé ‘ Global Epoxy Resin Market – Prévisions jusqu’en 2028. Le rapport offre une vue complète du marché Résine époxy, en élaborant sur les segments clés de l’industrie. Dans ce rapport, l’équipe d’études de marché de Research Allied a fourni des détails sur la dynamique clé du marché, y compris les moteurs de croissance des revenus du marché, les contraintes, les tendances, les opportunités, les ratios offre-demande, l’évolution des préférences des consommateurs, l’évolution des modes de consommation de production et les avancées technologiques. Le rapport d’étude de marché met en lumière les principaux défis et obstacles à la croissance des revenus de l’industrie, tels que les réglementations et politiques gouvernementales strictes et les menaces et risques potentiels du marché. Les principaux marchés régionaux englobés dans le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique. En outre,

Principales entreprises du marché mondial des résines époxy : Olin Corporation, Nan Ya Plastics Corporation, Hexion Inc., Kukdo Chemical Co. Ltd., Huntsman Corporation, Chang Chun Plastics Co. Ltd., Aditya Birla Chemicals, 3M Company, BASF SE, Sinopec Corporation, Dow Coating Materials, Solvay, Henkel, Nona composites, Polyset Co Inc, autres.

Segments clés étudiés sur le marché mondial de la résine époxy

Segment Détails Analyse du marché par type Liquide, Solide, Solution Analyse du marché par applications Peintures et revêtements, composites, adhésifs et produits d’étanchéité

Opportunités commerciales du marché Résine époxy dans les régions et pays suivants:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie, Russie, Espagne et pays du Benelux)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Sud-Est Asie et Australie)

Amérique latine (Brésil, Argentine et Colombie)

Pays restants

Des approches descendantes et ascendantes ont été utilisées pour estimer et valider la taille totale du marché résine époxy. Ces approches ont également été largement utilisées pour déterminer la taille des différents sous-segments du marché. La méthodologie de recherche utilisée pour estimer la taille du marché comprend les détails suivants :

– Les principaux acteurs de l’industrie et du marché ont été identifiés grâce à des recherches secondaires approfondies.

– La chaîne de valeur de la résine époxy et la taille du marché en termes de valeur ont été déterminées par des recherches primaires et secondaires.

– Les revenus générés par les ventes et les services de Résine époxy ont été déterminés par le biais de recherches primaires et secondaires, telles que des bases de données payantes, qui ont servi de base à l’estimation du marché.

– Toutes les parts, répartitions et répartitions en pourcentage ont été déterminées à l’aide de sources secondaires et vérifiées à l’aide de sources primaires.

– Tous les facteurs macroéconomiques et microéconomiques affectant la croissance du marché Résine époxy ont été pris en compte lors de l’estimation de la taille du marché.

– Tous les paramètres possibles qui affectent le marché couvert dans cette étude de recherche ont été pris en compte, examinés en détail, vérifiés par des recherches primaires et analysés pour obtenir les données quantitatives et qualitatives finales.

Résolution des données :

Après avoir obtenu la taille globale du marché à partir du processus d’estimation décrit ci-dessus, le marché total a été divisé en plusieurs segments. Pour compléter le processus global d’ingénierie du marché Résine époxy et obtenir les statistiques exactes pour tous les segments et sous-segments, les procédures de triangulation des données et de répartition du marché ont été utilisées, le cas échéant. Les données ont été triangulées en étudiant divers facteurs et tendances du côté de la demande et de l’offre. De plus, la taille du marché a été validée à l’aide d’approches descendantes et ascendantes. Elle a ensuite été vérifiée par des entretiens primaires. Par conséquent, trois approches ont été adoptées, l’approche descendante, l’approche ascendante et celle impliquant des entretiens avec des experts.

Personnalisations disponibles :

Sur la base des données de marché fournies, Research allié propose des personnalisations dans les rapports en fonction des exigences spécifiques du client.

Les options de personnalisation suivantes sont disponibles pour le rapport :

Analyse géographique

– Répartition plus poussée du marché du reste de l’Europe entre les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne et le Danemark

– Répartition plus poussée du marché du reste de l’Asie-Pacifique entre le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande

Informations sur la société

– Analyses détaillées et profilage d’autres acteurs du marché (jusqu’à dix)

