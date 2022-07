Taille du marché de la résine acrylonitrile butadiène styrène (ABS), croissance de l’industrie, chiffre d’affaires, scénario de marchéen 2028 et stratégies d’expansion de l’industrie

La demande croissante d’appareils électroniques et ménagers stimule la croissance des revenus du marché de la résine ABS

. La taille du marché de la résine acrylonitrile butadiène styrène (ABS) devrait atteindre 40,57 milliards de dollars en 2028, enregistrant un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision. Derniers rapports de Reports and Data. L’augmentation rapide de la population, l’urbanisation et l’industrialisation stimulent la croissance des revenus du marché ABS.

L’ABS a une faible conductivité électrique et thermique, ce qui le rend particulièrement utile pour les applications nécessitant une protection d’isolation électrique. Il offre également une excellente résistance aux chocs et peut absorber les chocs de manière efficace et fiable. L’acrylonitrile butadiène styrène a de multiples utilisations et stimule la demande. Les plastiques ABS gagnent rapidement du terrain ces dernières années car ils peuvent être facilement recyclés.

L’acrylonitrile butadiène styrène est un polymère thermoplastique et amorphe de conception robuste utilisé dans la production d’articles légers, rigides et moulés qui, à leur tour, sont utilisés dans une variété d’applications finales. L’ABS est utilisé pour fabriquer des boîtiers de protection pour les outils électriques et des protections faciales en plastique pour les prises murales. Il est couramment utilisé dans l’industrie automobile pour la fabrication de plusieurs articles, notamment des alliages plastiques et des pièces automobiles décoratives.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sont

Asahi Kasei, LG Chemicals, BASF SE, Formosa Plastic, Chi Mei Corporation, Styron, SABIC, Covestro, The Dow Chemical Company et LyondellBasell Industries NV

Report est une étude de recherche qui détermine la croissance et la portée du marché en fonction des tendances du marché, de l’évolution du comportement des consommateurs, des modes de consommation et de production et des portefeuilles de produits proposés. Marché, taux de croissance, moteurs et contraintes, situation financière, défis existants et limites du marché de la résine acrylonitrile butadiène styrène (ABS).

Le rapport détaille une analyse complète de la capacité de production mondiale, des ratios d’offre et de demande, de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur, ainsi que son portefeuille d’activités, ses capacités de production et de fabrication, son portefeuille de produits, ses plans d’expansion commerciale, sa situation financière et ses alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises et les collaborations. entre autres.

Analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique et ce rapport fournit la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus pour chacun région, détaillant les parts de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques.

Les principales régions géographiques analysées dans le rapport de marché sont:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, autres pays de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée, Australie, autres régions APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, autre Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste des régions MEA)

Segmentation du marché de la résine d’acrylonitrile butadiène styrène (ABS) par type:

chiffre d’affaires, 1 milliard de dollars

2018-2028

,

de

prévision

qualité

(

) Chiffre d’affaires, milliards USD, 2018-2028)

Instruments

Automobile Pare

Dispositifs médicaux Appareils

électroménagers

Autres

Prévision d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD, 2018-2028)

Automobile

Médical

Construction

Biens de consommation

Autres

Quelques faits saillants du rapport

Juin 2019 Matériaux ABS haute performance Le Le leader de l’industrie Ultimaker Cura Marketplace a ajouté deux nouvelles qualités pour les applications FDM des équipements d’impression 3D. Le déménagement a été fait en collaboration avec une entreprise qui produit des filaments à partir d’ABS ELIX, du matériau 3R3D, la marque Filoalfa de Ciceri de Mondel et Printme.

Le segment des dispositifs médicaux a représenté une part importante du chiffre d’affaires en 2020. L’ABS est couramment utilisé dans la production de fabrication imprimée en 3D par les fabricants d’équipement d’origine (OEM). La résistance à la chaleur, la résistance aux chocs et la rigidité rendent les plastiques techniques idéaux pour remplacer les métaux dans les pièces structurelles. Les utilisations courantes de l’ABS dans l’industrie médicale sont les sutures non résorbables, les systèmes d’administration de médicaments, les prothèses tendineuses et les tubes trachéaux. En mars 2020, Clariant a annoncé une nouvelle famille de composés polymères ABS qui offrent une fonctionnalité améliorée aux fabricants d’emballages pharmaceutiques et de dispositifs médicaux tout en respectant les exigences réglementaires.

Le segment de l’industrie automobile a représenté la plus grande part des revenus du marché mondial de la résine acrylonitrile butadiène styrène en 2020. La croissance de la production de véhicules est tirée par la croissance de la production de véhicules dans les principaux pays constructeurs automobiles tels que l’Allemagne, la France, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Italie et les États-Unis. Les matériaux ABS sont couramment utilisés pour fabriquer des housses, des couvercles et des boîtiers automobiles.

Les revenus du marché en Europe devraient augmenter à un rythme important au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de résines ABS dans le secteur automobile. L’expansion de l’industrie automobile dans cette région, qui produit de nombreux véhicules économes en énergie pour réduire les émissions de dioxyde de carbone, stimule davantage la croissance du marché. L’Allemagne est un contributeur majeur au marché de la résine acrylonitrile butadiène styrène dans cette région.

Merci d’avoir lu le rapport. Pour plus d’informations ou des demandes de personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

