Taille du marché de la recharge des véhicules électriques lourds et des équipements industriels, opportunités, facteurs de croissance clés, analyse des revenus, pour 2021-2028

La du marché mondial de la recharge des véhicules électriques lourds et des équipements industriels devrait atteindre 10,95 milliards USD avec un TCAC de 12,9 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché des véhicules électriques lourds et de la recharge des équipements industriels peut être attribuée aux initiatives croissantes des gouvernements du monde entier pour réduire la pollution environnementale. Les gouvernements du monde entier investissent considérablement dans l’infrastructure de recharge des véhicules électriques (VE) afin de créer des opportunités pour les équipementiers d’étendre leurs activités et leurs revenus. Des régions telles que l’Asie-Pacifique et l’Europe sont en tête en termes d’adoption de ces véhicules pour réduire le niveau de pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre.

Les facteurs influençant la croissance du marché des véhicules électriques lourds et de la recharge d’équipements industriels et ayant un impact sur la croissance de l’industrie sont étudiés en détail dans le rapport. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché des véhicules électriques lourds et de la recharge d’équipements industriels. Le rapport examine en détail l’impact positif et négatif de la pandémie sur l’industrie des véhicules électriques lourds et de la recharge d’équipements industriels. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique ont modifié la dynamique de l’industrie des véhicules électriques lourds et de la recharge d’équipements industriels. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Delta Energy Systems, ElectReon, WAVE Inc., BP Chargemaster, WiTricity Corporation, Momentum Dynamics, Greenlots, Robert Bosch GmbH, Siemens AG et ABB Ltd.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la recharge des véhicules électriques lourds et des équipements industriels en fonction de l’application, de la technologie, de l’utilisation finale et de la région :

Application Outlook (Revenu, USD Million ; 2018–2028)

Static Power Transfer

Dynamicde transfert d’énergie

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Charge inductive Charge

inductive résonnante

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Bus électrique

Véhicules à guidage automatique Poids

lourds

Semi-remorque Camion

Véhicule de remorquage électrique

Tracteur terminal

ciseaux

Chariots élévateurs électriques

Autres

Actuellement, l'essence (essence et diesel) représente le pourcentage majoritaire du carburant utilisé dans le secteur des transports et l'utilisation intensive de ces carburants entraîne des niveaux élevés d'émissions de gaz à effet de serre nocifs.

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille du marché attendue de 2022 à 2028

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché des véhicules électriques lourds et de la charge des équipements industriels

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie complète du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, portée des pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Le rapport est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies avec des données et des informations cruciales vérifiées et validées par les experts et les professionnels du secteur. Le rapport fournit en outre une couverture des initiatives stratégiques telles que les fusions, les acquisitions, les coentreprises, les collaborations et les partenariats, entre autres entreprises par les principaux acteurs de l’industrie.

Quelques points saillants du rapport

En août 2021, Concentric, qui est une entreprise spécialisée dans les solutions de gestion de l’alimentation CC pour les industries critiques de l’énergie et de la manutention, a annoncé l’achat de STANGCO Industrial Equipment Inc. pour fournir des solutions de charge pour diverses industries.

Parmi les segments technologiques, les revenus du segment de charge inductive devraient augmenter à un rythme considérablement rapide au cours de la période de prévision. La technologie de charge inductive ou sans fil gagne en popularité dans la charge des véhicules électriques, car elle permet aux véhicules électriques d’être chargés sans fil lorsqu’ils se trouvent à proximité des bobines de charge. Les cas d’utilisation probables de cette technologie consistent à placer des bobines de charge inductive dans des sites publics stratégiques, tels que des places de stationnement ou des routes, pour permettre la charge des véhicules en mouvement. Cette technologie devrait réduire le besoin de bornes de recharge et donc économiser des coûts considérables sur l’infrastructure de recharge.

Parmi les segments d’application, les revenus du segment de transfert de puissance dynamique devraient enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision. Le système de transfert de puissance dynamique fournit une alimentation électrique ininterrompue pour les véhicules électriques, offrant ainsi une autonomie étendue pour les véhicules lourds avec une capacité de batterie réduite. La recharge des véhicules électriques en déplacement permet une réduction substantielle de la capacité de stockage des batteries. Les systèmes de transfert de puissance dynamique peuvent être déployés avec de petites bobines segmentées posées sur les routes pour charger les véhicules électriques.

Perspectives régionales

Le rapport couvre également une analyse régionale complète pour offrir une vue panoramique du marché mondial de l’informatique à grande échelle. L’analyse régionale comprend l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre le ratio de production et de consommation, l’analyse des importations / exportations, le ratio de l’offre et de la demande, la taille du marché, la part de marché et la contribution aux revenus de chaque région. Le rapport analyse également la part de marché et la part de marché de chaque segment et sous-segment clé dans chaque région et propose une analyse détaillée des principaux concurrents opérant dans la région.

En conclusion, le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative du marché mondial des véhicules électriques lourds et de la recharge d’équipements industriels, y compris l’analyse mondiale et régionale du marché. L’étude couvre des informations critiques et des données factuelles sur l’industrie du marché des véhicules électriques lourds et de la charge d’équipements industriels, ainsi qu’une analyse statistique approfondie des moteurs du marché, des limites, des perspectives de croissance, des opportunités et des menaces. Sur la base de la portée actuelle du marché, le rapport fournit une analyse approfondie de la façon dont le marché du marché des véhicules électriques lourds et de la charge des équipements industriels devrait se comporter dans le calendrier de prévision. Le rapport utilise des outils analytiques avancés pour offrir une estimation des perspectives de l’état mondial de l’industrie du marché des véhicules électriques lourds et de la recharge d’équipements industriels.

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé en fonction des régions et des pays. Veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

