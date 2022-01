Taille du marché de la radiothérapie Modulée en intensité 7,3 milliards USD à un TCAC de +4% d’ici 2022-2027 // Varian Medical Systems, Elekta AB, Brainlab, Accuray Incorporated

La radiothérapie à modulation d’intensité (IMRT) est un type de radiothérapie de haut niveau utilisé pour traiter la croissance maligne et les cancers non cancéreux. L’IMRT utilise des innovations novatrices pour contrôler les émissions lumineuses de photons et de protons afin de s’adapter à l’état du cancer.

Le marché mondial de la radiothérapie est évalué à 5,9 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 7,3 milliards de dollars en 2027, soit un TCAC de +4 % sur la période de prévision 2022-2027

La radiothérapie modulée en intensité est qu’il peut prendre plus de temps pour organiser le traitement et transmettre le traitement quotidien que le traitement conforme 3D. De plus, à la lumière du fait que tant de petits faisceaux sont utilisés, la partie du rayonnement allant à la croissance peut ne pas être à peu près aussi égale que ce que l’on peut voir avec un traitement conforme 3D.

Acteur clé-

* Systèmes Médicaux Varian

* Elekta AB

* Brainlab

* Accuray Incorporated

* Systèmes Médicaux Mevion

* Xstrahl

Le rapport sur le marché des systèmes automatisés de distribution de médicaments a ordonné le marché en sections, y compris le type d’article et l’application. Chaque fragment est évalué en fonction de l’offre et du taux de développement. En outre, les enquêteurs se sont concentrés sur les lieux potentiels qui pourraient démontrer une rémunération pour les producteurs avant très longtemps. L’examen local se souvient des attentes solides en termes de valeur et de volume, aidant ainsi les acteurs du marché à acquérir une expérience approfondie dans le secteur général.

Segmentation Mondiale du Marché Des Systèmes De Distribution De Médicaments Automatisés:

Par Type:

* Cancer de la Prostate

* Cancer du Sein

* Cancer Gastro-intestinal

* Autres

Par application:

• Hôpital

• Clinique

* Autres

Par régions-

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* Amérique Latine

* Moyen-Orient et Afrique

La revue examine à l’intérieur et à l’extérieur les profils des acteurs fondamentaux du marché et leurs perspectives réellement monétaires. Ce rapport approfondi de l’examinateur d’affaires est utile pour tous les participants actuels et nouveaux lorsqu’ils planifient leurs méthodologies d’affaires. Ce rapport couvre la création, les revenus, une partie de l’industrie globale et le rythme de développement du marché de la radiothérapie modulée en intensité pour chaque organisation clé, et couvre les informations ventilées par lieux, type et applications. La radiothérapie modulée par la force a répertorié les informations de ventilation de 2016 à 2021 et de jauge à 2022-2027.

Table des Matières:

Section 1 Aperçu du Marché de la Radiothérapie Modulée En Intensité

Section 2 Part du Marché Mondiale de la Radiothérapie Modulée En Intensité Par les fabricants

Section 3 Introduction commerciale du Marché de la Radiothérapie Modulée par le fabricant

Section 4 Segmentation Du Marché Mondial De La Radiothérapie Modulée En Intensité par Application, Par Type Et Par Région

Section 5 Segmentation du Marché Mondial de la Radiothérapie Modulée en Intensité (par Canal)

Section 6 Prévisions du marché de la Radiothérapie Modulée en Intensité 2022-2027

Section 7 Application du Marché de la Radiothérapie Modulée en Intensité et Analyse des Clients

Section 8 Marché de la Radiothérapie Modulée en Intensité Coût de fabrication de l’analyse

Section 9 Conclusion

