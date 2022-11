Taille du marché de la povidone iodée, évaluée à 212,58 USD d’ici 2029 à un TCAC de 4,75 % | Glide Chem Private Limited (Inde), Adani Pharmachem Private Limited (Inde), Boai NKY Pharmaceuticals Ltd. (Chine)

La povidone iodée (également appelée iodovidone) est un antiseptique utilisé pour nettoyer la peau avant et après une intervention chirurgicale. Il peut être utilisé pour désinfecter les mains des prestataires de soins et la peau des personnes sous traitement. Il peut également être utilisé pour traiter des blessures mineures.

Le marché mondial de la povidone iodée était évalué à 145,65 millions USD en 2021 et devrait atteindre 212,58 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 4,75 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations. , analyse des prix, analyse de la production et de la consommation et scénarios de la chaîne climatique.

L’industrie chimique a connu une croissance fulgurante ces dernières années. En outre, des avancées significatives dans l’industrie manufacturière ont contribué de manière significative au marché des lubrifiants , stimulant davantage la croissance globale.

La valeur du TCAC rapportée par l’analyse de marché de classe mondiale de la povidone-iode fluctue avec une hausse ou une baisse sur une période de prévision spécifique. Les données collectées pour la génération de ce rapport de l’industrie sont basées sur un module de collecte de données avec une grande taille d’échantillon. Les principaux points saillants de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, les scénarios de marché actuels et les perspectives futures de l’industrie. En outre, l’identification et l’analyse réelles des tendances croissantes des produits, des principaux moteurs, des défis et des opportunités sur le marché ont été réalisées lors de la génération de ce rapport. Transformez des informations complexes sur le marché en versions plus simples à l’aide d’outils et de techniques éprouvés dans un rapport sur la povidone-iode , le meilleur de sa catégorie .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Povidone iodée

Le paysage concurrentiel du marché Povidone iode fournit des informations détaillées sur les concurrents. Profil de l’entreprise, données financières de l’entreprise, revenus générés, potentiel de marché, investissements en R&D, nouvelles initiatives de marché, présence mondiale, sites et installations de production, capacités de production, forces et faiblesses de l’entreprise, lancements de produits, étendue et étendue des produits, applications incluses. dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par la société sur le marché de la povidone iodée.

Qui sont les principaux acteurs du marché Povidone-iode?

Glade Chemicals Private Limited (Inde)

Adani Pharmachem Private Limited (Inde)

Boyink Pharmaceutical Co., Ltd. (Chine)

Lasa Supergenerics Ltd (Inde)

Medline Industries, Inc. (États-Unis)

Laboratoires RN PVT. Ltd. (Inde)

BASF (Allemagne)

SamratPharmachem Limited (Inde)

Shanghai Yujing Water Soluble Material Technology Co., Ltd. (Chine)

Huangshan Bangsheng Pharmaceutical Co., Ltd. (Chine)

Institut Vishal (Inde)

Sigma Aldrich (États-Unis)

Merck & Co. (États-Unis)

Boai Xinkaiyuan Pharmaceutical (Chine)

Kao Corporation (Japon)

Nippon Shokubai Co., Ltd. (Japon)

Impact du COVID-19 sur le marché de la povidone iodée

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact positif sur le marché de la povidone iodée. Même pendant la pandémie, la croissance de la povidone iodée est due à ses propriétés antibactériennes. On estime que la povidone iodée offre une énorme opportunité à mesure que les exigences en matière d’hygiène augmentent. De plus, le brossage avec de la povidone iodée et de l’eau du robinet chlorée pour prévenir les infections des voies respiratoires supérieures est devenu de plus en plus important pendant l’épidémie de COVID-19. Les fabricants de povidone iodée améliorent leurs capacités de conception et de formulation pour capitaliser sur les opportunités de revenus dans les dispositifs dentaires et les produits de fil dentaire dérivés de PVP-I. L’alcool chlorhexidine (AC) étant une alternative à la povidone iodée avant la césarienne élective (CS), l’entreprise doit augmenter sa capacité de production. Le faible coût de PVP-I compense les avantages de CA. L’utilisation d’hydrogels liposomaux PVP-1 dans les applications de cicatrisation des plaies a suscité un grand intérêt en raison des avantages d’une épithélialisation améliorée. Par conséquent, les entreprises du marché de la povidone iodée multiplient leurs efforts de R&D pour évaluer l’efficacité de la PVP contre le nouveau coronavirus. Par exemple, Avrio Health LP, un leader mondial des produits de santé grand public, a lancé un programme pour étudier l’innocuité potentielle et les propriétés virucides des produits de désinfection Betadine® avec de la povidone-iode comme ingrédient actif. La povidone-iode augmente l’efficacité des études in vitro et in vivo pour étudier les effets de la povidone-iode sur le virus qui cause le COVID-19. L’application d’hydrogels liposomaux PVP-1 dans des applications de cicatrisation des plaies a fait l’objet d’une attention considérable. Par conséquent, les entreprises du marché de la povidone iodée mènent une R&D pour évaluer l’efficacité de la PVP contre le 2019-nCoV. D Nous augmentons nos efforts. Par exemple, Avrio Health LP, un leader mondial des produits de santé grand public, a lancé un programme pour étudier l’innocuité potentielle et les propriétés virucides des produits de désinfection Betadine® avec de la povidone-iode comme ingrédient actif. La povidone-iode augmente l’efficacité des études in vitro et in vivo pour étudier les effets de la povidone-iode sur le virus qui cause le COVID-19. L’application d’hydrogels liposomaux PVP-1 dans des applications de cicatrisation des plaies a fait l’objet d’une attention considérable. Par conséquent, les entreprises du marché de la povidone iodée multiplient leurs efforts de R&D pour évaluer l’efficacité de la PVP contre le nouveau coronavirus. Par exemple, Avrio Health LP, un leader mondial des produits de santé grand public, a lancé un programme pour étudier l’innocuité potentielle et les propriétés virucides des produits de désinfection Betadine® avec de la povidone-iode comme ingrédient actif. La société Povidone-iode augmente l’efficacité des études in vitro et in vivo pour étudier l’effet de la povidone-iode sur la cause du COVID-19 l’impact du virus. D Efforts pour évaluer l’efficacité de la PVP contre le nouveau coronavirus I. Par exemple, Avrio Health LP, un leader mondial des produits de santé grand public, a lancé un programme pour étudier l’innocuité potentielle et les propriétés virucides des produits de désinfection Betadine® avec de la povidone-iode comme ingrédient actif. La povidone-iode augmente l’efficacité des études in vitro et in vivo pour étudier les effets de la povidone-iode sur le virus qui cause le COVID-19. D Efforts pour évaluer l’efficacité de la PVP contre le nouveau coronavirus I. Par exemple, Avrio Health LP, un leader mondial des produits de santé grand public, a lancé un programme pour étudier l’innocuité potentielle et les propriétés virucides des produits de désinfection Betadine® avec de la povidone-iode comme ingrédient actif. La povidone-iode augmente l’efficacité des études in vitro et in vivo pour étudier les effets de la povidone-iode sur le virus qui cause le COVID-19.

DEVELOPPEMENTS récents

En février 2021, Avrio Health a lancé Betadine, un rince-bouche stérile contenant 0,5 % de povidone-iode comme ingrédient actif. Un rince-bouche préventif pour la carie conçu pour les procédures dentaires, les extractions et les restaurations de mucus oral pré-injection. L’objectif principal du programme est d’élargir le portefeuille de produits actuel et de créer un avantage concurrentiel sur le marché.

En juillet 2020, BD a lancé la povidone-iode, une solution entièrement stérile pour la préparation de la peau. Le produit, appelé BD Purprep, est utilisé par les professionnels de la santé pour préparer la peau des patients à la chirurgie. Aux États-Unis, il est vendu sous forme de solution antiseptique cutanée (PVP-I) utilisée dans un antiseptique cutané à usage unique. Ce produit est spécifiquement conçu pour réduire le potentiel de contamination microbienne des produits stériles en facilitant la stérilisation sans contact et en prévenant la contamination croisée. Couverture du marché mondial de la povidone iodée

Le marché de la povidone iodée est segmenté en fonction du produit, du type, de la concentration, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aidera à analyser les segments de croissance marginaux de l’industrie et fournira aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques et à identifier les applications clés du marché.

produit

Grade électronique

PVP-I de qualité pharmaceutique

PVP-I industriel

PVP-I de qualité médicale

Catégorie

frotter

solutions locales

pommade

se concentrer

Solution à 10 %

Solution à 7,5 %

application

prévention des infections

stérilisation de la peau

Stérilisation des instruments

aquaculture

Aquaculture

industrie alimentaire

Hôpitaux et Cliniques

ETC

utilisateur final

pesticide

produit Electronique

Peintures et revêtements

pétrochimique

médicament

ETC

Évaluation géographique du marché de la povidone iodée:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique) ;

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est) ;

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie…) ;

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria, Afrique du Sud)

Le nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial de la povidone iodée. Il constitue la dynamique de l’industrie, les industries individuelles, la portée de croissance globale de la région et divers autres paramètres qui sont très efficaces pour accroître la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une vue claire de toutes les conditions et structures possibles du marché mondial de la povidone iodée.

