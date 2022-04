Taille du marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS), rapport de recherche, demande des utilisateurs finaux par types, principaux acteurs, régions, perspectives 2022, perspectives d’avenir, applications et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Le marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) était évalué à 2 306,32 millions de dollars US en 2021, et il devrait atteindre 8 844,20 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 21,2 % de 2021 à 2028.

L’importance croissante de la surveillance en temps réel du cloud dans les entreprises stimule la demande pour la plate-forme d’intégration en tant que service. La sécurité et les performances du réseau peuvent avoir un impact important sur la réussite globale d’une entreprise. Par conséquent, chaque entreprise, en particulier celles du secteur du commerce électronique, doit surveiller régulièrement ses réseaux pour s’assurer que tout fonctionne bien. Ils doivent avoir une bonne compréhension de ce qu’est la surveillance du réseau en temps réel et de la façon dont elle peut bénéficier à leur entreprise afin d’avoir une image claire de la façon dont les systèmes fonctionnent. L’utilisation d’applications et d’outils qui suivent et enregistrent des instantanés continus des performances globales du réseau est connue sous le nom de surveillance en temps réel. La surveillance en temps réel est utilisée par les entreprises pour suivre les activités du réseau, améliorer la sécurité du réseau, et repérer les problèmes éventuels dès qu’ils surviennent. Chaque entreprise, quelle que soit sa taille, peut bénéficier d’une surveillance du réseau en temps réel.

De plus, les services de surveillance en temps réel dans le cloud permettent aux entreprises de réduire le temps nécessaire pour répondre aux incidents. Il est essentiel que les organisations traitent les problèmes dès qu’ils surviennent, aussi mineurs soient-ils. Par exemple, il peut sembler évident de réagir rapidement à une cyberattaque ou à une violation de données, mais même des problèmes apparemment mineurs comme un site Web à chargement lent ou une abondance de 404 pages Web peuvent avoir un impact significatif sur les entreprises. La surveillance du réseau en temps réel peut aider les entreprises à détecter ces événements dès qu’ils se produisent et à réagir rapidement. En conséquence, l’adoption de services de surveillance en temps réel dans le cloud contribue à la croissance du marché au fil du temps.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS)

L’augmentation sans précédent du nombre de cas de COVID-19 dans le monde et le confinement qui a suivi pour lutter contre la propagation du virus au cours des deux premiers trimestres de 2020 ont conduit de nombreuses entreprises à se mettre en veille. En 2020, les investissements technologiques ont connu une baisse, pour les raisons susmentionnées. Cependant, la pandémie de COVID-19 a accéléré les scénarios de travail à domicile à travers le monde, incitant ainsi les entreprises à adopter des serveurs cloud pour le bon fonctionnement des opérations commerciales à distance. Fin 2020, les entreprises mondiales ont connu une augmentation des investissements dans les solutions cloud afin de faciliter le travail à distance. Ainsi, l’adoption croissante de solutions et de plates-formes cloud dans toutes les organisations du monde devrait influencer l’augmentation de la demande pour le marché des services d’intégration de plates-formes,

Croissance de l’adoption de l’infrastructure hybride et multi-cloud

Il est prévu que, dans les années à venir, diverses organisations adopteront des stratégies hybrides et multi-cloud, car ces systèmes sont à la mode dans les secteurs concernés. On s’attend à ce que les organisations optent pour ces stratégies car elles hésitent à dépendre d’un seul fournisseur de cloud. Selon IBM Corp., 98 % des organisations prévoient d’utiliser plusieurs clouds hybrides d’ici 2021. Le cloud hybride offre les avantages des clouds publics et privés, en améliorant la flexibilité pour travailler entre les deux solutions cloud. En outre, il permet aux organisations de protéger leurs données confidentielles en les stockant dans le cloud privé et d’utiliser simultanément le cloud public pour stocker les données publiques. Les exigences d’applications et de fonctions spécifiques différeront avec l’augmentation des services spécialisés. Ceci, à son tour, encourage les chefs d’entreprise à opter pour des solutions multi-cloud et hybrides pour faire fonctionner le système de manière efficace et efficiente. De plus, il est rentable et atténue le risque de perte d’activité. L’adoption du cloud hybride influencera également la croissance du marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS). Le modèle hybride nécessitera une intégration appropriée pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise au fil du temps, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Informations basées sur le type de service

Sur la base du type de service, le marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) est segmenté en orchestration de services cloud, transformation de données, gestion des API, intégration de données, surveillance et intégration en temps réel, intégration interentreprises et cloud, intégration de type déploiement , et d’autres. Le segment de l’orchestration des services cloud détenait la plus grande part de marché en 2020.

Le marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) a été segmenté comme suit :

Marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) – par type de service

Orchestration des services cloud

Intégration d’applications

Gestion des API

Intégration de données

Intégration interentreprises et cloud

Surveillance et intégration en temps réel

Transformation des données

Autres

Marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) – par type de déploiement

Nuage public

Nuage privé

Nuage hybride

Marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) – par taille d’entreprise

PME

Grandes Entreprises

Marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) – par industrie

Informatique et Télécommunications

BFSI

Fabrication

Soins de santé

Biens de consommation et distribution

Énergie

Gouvernement et secteur public

Autres

Marché de la plate-forme d’intégration en tant que service (IPaaS) – par géographie

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne France Italie ROYAUME-UNI Espagne Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC) Australie Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA) Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM) Brésil Argentine Reste de SAM



