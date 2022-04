Taille du marché de la plate-forme de données autonome, principaux acteurs clés 2021: opportunités commerciales et moteurs, analyse de la croissance de l’industrie, technologies en évolution, plans de développement, part mondiale, prévisions jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des plateformes de données autonomes contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Plateformes de données autonomes par région.

En 2020, le marché mondial des plateformes de données autonomes s’élevait à 622,56 millions de dollars, avec un TCAC de 22,8 % entre 2021 et 2027. Des progrès sont réalisés chaque jour dans l’intelligence artificielle et le cloud computing. Les entreprises ont davantage de possibilités d’optimiser leur productivité et leur efficacité grâce à ces avancées technologiques. La vitesse d’automatisation peut atteindre de nouveaux niveaux avec une intelligence artificielle forte prenant en charge les processus et le flux de travail, et davantage de tâches peuvent être automatisées avec une IA plus puissante en place. Des solutions de stockage et d’informatique plus rapides, plus fiables et plus efficaces sont désormais plus faciles d’accès pour les entreprises grâce à la croissance rapide du cloud computing.

Principaux faits saillants du marché des plateformes de données autonomes

Le segment des plateformes détenait la majorité de la part de marché mondiale des plateformes de données autonomes en 2020.

À mesure que les plates-formes Web et cloud deviennent plus répandues, la nécessité de l’analyse augmentera. Il maintiendra la domination du marché dans les années à venir.

D’autres facteurs rendent le développement du marché plus positif, comme l’intelligence exploitable pour réduire la perte de données et donner la priorité aux paradigmes basés sur le réseau.

Perspectives régionales du marché de la plate-forme de données autonome

Un nombre croissant d’organisations dans plusieurs pays européens combiné à des données incohérentes a abouti à des plates-formes et des services de données autonomes. Alors que les entreprises européennes sont en concurrence dans le monde entier et s’inquiètent de la conformité réglementaire, elles sont confrontées à des défis liés aux données. Les fabricants d’unités de contrôle électronique (ECU) introduisent de nouvelles technologies et de nouveaux modèles commerciaux pour répondre aux besoins commerciaux dynamiques des entreprises. En raison des progrès technologiques constants dans la région, les préférences des clients ont changé et, par conséquent, la plupart des dernières technologies ont évolué, modifiant les modèles commerciaux des industries axées sur les données. Pour extraire de la valeur des référentiels de données, les grandes entreprises de cette région mettent en place des plateformes et des services de données autonomes.

Les trois pays qui contribueront le plus à la croissance du marché européen seront l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Il y a souvent une augmentation de l’incohérence entre les entreprises qui contribue à cette tendance. Cette région a également connu la croissance du marché des plateformes de données autonomes attribuée à l’introduction des dernières technologies et aux changements dans les modèles commerciaux.

Objectif du rapport

Le marché des plates-formes de données autonomes peut être classé en composants, déploiements, tailles d’organisation, secteurs verticaux et régions.

Segmentation basée sur le composant

Plateforme

Intégration et assistance

Maintenance.

Prestations de service

Consultatif

Segmentation basée sur le déploiement

Sur site

Nuage

Segmentation basée sur la taille de l’organisation

Petite entreprise

Moyenne entreprise

Grande entreprise

Segmentation basée sur l’industrie verticale

BFSI

Gouvernement

Fabrication

Santé et sciences de la vie

Détail

Télécommunications et médias

Autres.

Segmentation basée sur la région

L’Europe 

LAMEA

Amérique du Nord

Asie-Pacifique

Impact COVID-19 du marché des plates-formes de données autonomes-

Une pandémie mondiale de COVID-19 pourrait avoir un impact significatif sur l’industrie mondiale des plateformes de données autonomes, qui devrait gagner beaucoup de parts de marché avec l’épidémie. En raison de la propagation rapide du coronavirus dans le monde et des réglementations de sécurité créées pour réduire les interactions, le travail à domicile est devenu plus courant. Afin de simplifier leurs opérations et d’augmenter leur productivité, de nombreuses entreprises ont investi dans des plateformes de données autonomes.

En raison des restrictions gouvernementales destinées à empêcher la propagation du COVID, les organisations ont utilisé plus fréquemment les plateformes cloud pour partager, traiter et analyser leurs données internes. Cela a rendu le marché des plates-formes de données autonomes plus compétitif, car les personnes qui travaillent à distance sont devenues obligées de le faire. En raison de la disponibilité restreinte du personnel et des droits de réseau qui leur sont accordés pendant les heures de travail à domicile, les solutions de plate-forme de données autonomes se sont révélées de plus en plus utiles pendant les pandémies, car des outils analytiques avancés ont été utilisés et les opérations autonomes ont été considérablement priorisées.

Des effets bénéfiques pour les parties prenantes

Une analyse détaillée du marché des plateformes de données autonomes est fournie et examine les tendances actuelles et les estimations futures pour identifier les poches d’investissement.

Ce rapport fournit un aperçu des principaux moteurs, contraintes et opportunités pour le marché des plateformes de données autonomes et leur analyse d’impact.

Il met l’accent sur la puissance des acheteurs et des fournisseurs au sein d’une industrie grâce à l’analyse des cinq forces de Porter.

Concurrents clés

Oracle

Données Gémeaux

Denodo

Cloudera

AWS

Téradonnées

IBM

MAPR

Qubole Inc.

Ataccam

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

