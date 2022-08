Taille du marché de la pharmacovigilance, analyse des revenus, opportunités, tendances, lancement de produit, 2020-2027

Le marché mondial de la pharmacovigilance devrait représenter 12,48 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché de la pharmacovigilance connaît une croissance rapide attribuée à une augmentation des demandes de notification spontanée, d’extraction de dossiers de santé électroniques (HER), de surveillance des événements de cohorte et de notification des réactions indésirables aux médicaments (ADR) intensifiées, entre autres. La pharmacovigilance met principalement l’accent sur les effets indésirables des médicaments (ADR) et les cas de toxicité médicamenteuse.

Le dernier rapport de recherche est présenté comme le premier document couvrant la situation actuelle du marché qui est considérablement affectée par l’épidémie de COVID-19. La pandémie a entraîné d’énormes changements dans le paysage économique mondial, qui, à leur tour, ont perturbé le fonctionnement de l’industrie de la pharmacovigilance. Cependant, ce rapport contient les dernières mises à jour sur l’impact de COVID-19 sur ce secteur d’activité en constante évolution. De plus, notre équipe d’analystes a estimé les conséquences de l’épidémie et son impact futur sur le paysage économique mondial.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial de la pharmacovigilance est fortement consolidé en raison de la présence de nombreuses entreprises opérant dans cette industrie. Le rapport décrit la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, les graphiques de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont : ArisGlobal, Accenture, Cognizant, Capgemini, IBM Corporation, IQVIA, BoClinica Inc., Laboratory Corporation of America Holdings, Linical Accelovance et ITClinical, entre autres.

Segmentation du marché :

Emergen Research a segmenté la pharmacovigilance mondiale en fonction du type, du fournisseur de services, de la phase d’essai clinique, des utilisateurs finaux et de la région :

Type Outlook (Revenu, millions USD ; 2017-2027)

Signalement spontané

Déclaration des effets indésirables intensifiés du médicament (EIM)

Signalement spontané ciblé

Surveillance des événements de cohorte

Dossier de santé électronique (HER)

Perspectives des fournisseurs de services miniers (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

En interne

externalisation de contrat

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Préclinique

Phase I

Phase II

Phase III

la phase IV

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Hôpitaux

Organismes de recherche

Autres

Quelques points saillants du rapport

En décembre 2019, UCB et Accenture ont annoncé la signature d’un accord de partenariat pour développer une solution de sécurité sur la pharmacovigilance INTIENT™, par Accenture, afin d’accélérer le traitement des rapports de cas de sécurité des patients. L’accord vise à aider UCB à découvrir l’influence des traitements existants sur la sécurité des patients et donc à mieux gérer le risque des nouveaux médicaments.

La notification spontanée est un type crucial de pharmacovigilance en fournissant des informations provenant de situations cliniques réelles au cours de la vie d’un médicament. Les médecins et de nombreux autres spécialistes de la santé contribuent énormément à l’amélioration de la santé publique en signalant les supposés effets indésirables des médicaments.

Plusieurs entreprises prennent en charge la gestion des rapports internes aux autorités de santé, car les rapports internes sont probablement la principale entité de contact pour tout type de délibération d’entrée et de sortie.

La sophistication croissante des agents biologiques et thérapeutiques et le déploiement croissant de nouveaux agents rendent essentiel l’identification le plus tôt possible de tout événement indésirable indésirable et imprévu et d’autres toxicités. Les cas populaires associés au retrait d’un médicament du marché après avoir reçu une sanction, vérifient l’exigence de pharmacovigilance de phase IV.

Principales caractéristiques du rapport :

Le rapport couvre l’aperçu des activités de Pharmacovigilance, les portefeuilles de produits, la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport de l’offre et de la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation

Le rapport couvre différentes stratégies d’expansion commerciale entreprises par des acteurs de premier plan pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel

Le rapport couvre une analyse approfondie de 8 ans du marché de la pharmacovigilance

Analyse approfondie des éléments clés tels que les moteurs, les contraintes, les limites, les opportunités et les menaces

Principales géographies analysées dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation du rapport, veuillez contacter notre équipe. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

