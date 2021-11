Taille du marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques, stratégies commerciales mondiales, revenus de l’industrie, opportunités, tendances futures, principaux acteurs

Le dernier rapport d’étude de marché fournit une analyse approfondie du marché mondial de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques 2021-2027 par Data Bridge Market Research. Le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques comprend un aperçu et une étude approfondie des facteurs qui sont considérés comme ayant une plus grande influence sur les excellentes opportunités de marché sur les marchés spécifiques. Ce rapport de marché comprend des données de marché qui fournissent une analyse détaillée de l’industrie de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques et de son impact en fonction de la taille du marché, de la part de marché, des différentes dynamiques des types d’industrie, des applications et des différentes régions géographiques. En outre, ce rapport sur le marché donne également un aperçu détaillé des spécifications du produit, de la technologie, de l’investissement, des prévisions et du marché du produit. Une équipe d’experts ainsi que des chefs de projet servent les clients sur tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation de technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration des opportunités de croissance de niche et l’analyse de la production en tenant compte d’autres facteurs majeurs tels que chiffre d’affaires, coût et marge brute. Le rapport sur la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques identifie les améliorations les plus récentes, la part de marché et les systèmes appliqués par le marché important. Le rapport analyse le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et aux perspectives d’avenir en tenant compte de plusieurs aspects de l’industrie.

Le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché à un TCAC de 5,7% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La demande croissante de médecine personnalisée devrait créer une nouvelle opportunité pour le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques.

Segmentation du marché couverte dans le rapport

Par services (ajustement de la dose de médicament, surveillance de l’impact des médicaments, système de prescription médicale, bioimpression, thérapie préventive, impression de médicaments individualisée)

Par application (gestion des données cliniques, surveillance des essais, recrutement et inscription des patients)

Par thèmes (continuité numérique dans les systèmes informatiques des essais cliniques, conception d’essais virtuels et distants centrés sur le patient, services à domicile directs aux patients)

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, ASEAN, reste de l’Asie-Pacifique)

Europe (Italie, Allemagne, France, Espagne, Europe centrale et orientale, reste de l’Europe)

Moyen-Orient et Afrique (GCC, Turquie, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

Aperçu et analyse du marché : marché mondial de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques

La numérisation des essais cliniques permet le traitement sous différentes formes de volumineuses données relatives aux patients. Ces données sont utilisées par les sociétés pharmaceutiques pour améliorer l’efficacité de l’exécution des essais. La demande croissante de données de qualité devrait stimuler la croissance du marché. Certains des autres facteurs tels que la demande croissante de médicaments personnalisés, l’adoption croissante de nouvelles technologies dans la recherche clinique, la recherche et le développement croissants, la promotion de l’externalisation et l’augmentation de la prévalence des maladies stimuleront le marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

L’analyse concurrentielle effectuée sur le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques comprend le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, leurs points forts et leurs points faibles, et le paysage concurrentiel du marché qui aide les entreprises à illustrer leurs stratégies individuelles. Le rapport comprend également des critiques sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. De plus, un excellent rapport sur le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques décrit également une évaluation généralisée des perspectives de croissance et des restrictions du marché. Toutes les données et informations incluses dans ce rapport aident les entreprises à améliorer leur prise de décision stratégique.

Portée et taille du marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques mondiaux

Sur la base des services, le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques est segmenté en ajustement de la dose de médicament, surveillance de l’impact des médicaments, système de prescription médicale, bio-impression, thérapie préventive et impression de médicament individualisée.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en gestion des données cliniques, surveillance des essais, recrutement et inscription des patients.

Le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques sur la base du thème est segmenté en continuité numérique entre les systèmes informatiques d’essais cliniques, la conception d’essais virtuels et distants centrés sur le patient et les services à domicile directs au patient.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Numérisation des essais cliniques pharmaceutiques

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la numérisation des essais cliniques pharmaceutiques sont Antidote Technologies, Inc., Aparito, Clinerion Ltd., CliniOps, Inc., Consilx, Deep 6 AI, Koneksa Health Inc. Medidata Solutions, Oracle, PatientsLikeMe, Trialbee, TriNetX , Inc., Veeva Systems parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. La part de marché et les données sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

