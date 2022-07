Taille du marché de la numérisation corporelle térahertz d’une valeur de 316,09 millions de dollars américains d’ici 2027 | CAGR 27,0 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Marché de la numérisation corporelle térahertz jusqu’en 2027 – Impact de la COVID-19 et analyse mondiale par type de technologie (autonome et intégrée); Type de scanner (fixe et portable); Application (lieux publics, points de contrôle aéroportuaires et personnalisés, gares et métros, etc.); et la géographie », le marché était évalué à 48,54 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 316,09 millions de dollars d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 27,0 % de 2020 à 2027.

Aperçu du marché – Marché du balayage corporel térahertz

Des systèmes et des techniques d’imagerie térahertz ont été mis au point récemment et sont largement utilisés en raison des avantages d’un faible rayonnement et de vêtements pénétrables pour détecter les armes dissimulées ou d’autres produits de contrebande dans les aéroports, les douanes, la vente au détail et d’autres endroits sûrs. S’il est monté dans un boîtier approprié, le scanner corporel permet à l’opérateur de filtrer des personnes sans aucune connaissance de la furtivité. Cela garantit que diverses menaces transmises par la personne sont détectées efficacement sans créer de chaos. En outre, la distance d’imagerie suffisante jusqu’à 3 m assure la détection à distance des objets suspects cachés sous les vêtements. La simple présence de tels objets cachés peut aider les forces de l’ordre et le personnel de sécurité à marquer un suspect et à l’isoler des agents de police/ de sécurité / des douanes pour une inspection physique ultérieure (fouille corporelle), selon les lieux. Ainsi, la surveillance secrète et ouverte est l’un des principaux facteurs susceptibles de stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’épidémie de COVID-19 affecte les industries du monde entier et l’économie mondiale devrait être la plus durement touchée en 2020 et probablement en 2021. Étant donné que la majorité des pays exercent des confinements, la demande de balayage corporel térahertz est affectée dans les principaux pays. Cela est dû au fait que les principaux pays acheteurs de produits de balayage corporel térahertz ont restreint leurs investissements dans ces solutions et utilisent un bon pourcentage de leur budget pour lutter contre la COVID-19. La continuité de l’écart DE COVID-19 devrait affecter la croissance des revenus des acteurs du marché des scanners corporels térahertz. L’industrie des semi-conducteurs et de l’automobile sont parmi les victimes de la COVID-19 et, depuis le début de 2020, ces industries reflètent une tendance à la baisse. Avec l’imposition du confinement dans tous les pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie, toutes les industries clés ont été témoins d’un ralentissement.

