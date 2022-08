Taille du marché de la modélisation des informations sur le bâtiment, analyse des parts, entreprises clés et prévisions jusqu’en 2028

le monde de la modélisation des informations sur le bâtiment publié par Reports and Data est un rapport de recherche complet qui analyse la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national avec une analyse approfondie des tendances actuelles et futures de l’industrie concernant chaque segment et sous-segment. Le rapport fournit des informations clés sur la taille du marché, la part de marché, les revenus du marché, les principales entreprises, les canaux de vente et de distribution, les tendances actuelles et émergentes et un aperçu général du secteur. Le rapport fournit une analyse approfondie du paysage concurrentiel et couvre le profilage des principaux acteurs ainsi que leurs portefeuilles de produits et leurs stratégies commerciales.

Les principaux acteurs du marché mentionnés dans le rapport sont

Autodesk Inc.

Dassault Systèmes SA

Bentley Systems Inc.

Nemetschek AG

Beck Technology Ltd.

AVEVA Group Plc.

Hexagon AB

Pentagon Solutions Ltd.

Trimble Ltd.

Synchro Software Ltd.

Pinnacle Infotech

Planon Group

LOD Planner Inc.

Logiciel ACCA

Vectorworks, Inc.

Revit Modeling India

Robert Mcneel & Associates

Le rapport de recherche est une étude d’investigation fournissant une vue concluante du domaine d’activité Building Information Modeling par une segmentation approfondie du marché en applications clés, types, et les régions.

Sur la base du type, le marché mondial a été segmenté en

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD; 2018-2028)

Planification et modélisation

Construction et conception

Gestion des actifs

Analyse et maintenance du système de construction Planification

Autres

Perspectives de l’utilisateur final (Revenus, milliards USD; 2018- 2028)

Architectes/Ingénieurs

Entrepreneurs

Consultants et gestionnaires d’installations

Autres

Perspectives de l’industrie (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Divertissement

Commercial

Industrie

Santé

Sports

Résidentiel

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Royaume-Uni France Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine Brésil Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste du Moyen-Orient et Afrique



Le rapport offre également un aperçu des principaux moteurs du marché , les contraintes, les défis, les limites et les opportunités de croissance émergentes dans la région.

L’augmentation de l’innovation et du développement dans les technologies de l’information et de la communication a considérablement contribué à la croissance des revenus du marché. Les industries et les entreprises d’utilisation finale tirent parti des technologies de pointe et des plateformes numériques pour acquérir un avantage concurrentiel sur les autres acteurs. Les technologies de l’information et de la communication couvrent largement les appareils de communication, les systèmes satellitaires et les logiciels d’entreprise, entre autres. La pénétration des applications numériques et le changement de paradigme vers la vidéoconférence et l’apprentissage à distance, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, ont accéléré la croissance des revenus du marché. L’augmentation des investissements pour développer une infrastructure informatique avancée a accru la dépendance des entreprises à l’industrie des TIC, ce qui a encore contribué à la croissance des revenus du marché dans un passé récent. L’industrie des TIC devrait enregistrer une croissance robuste des revenus au cours de la période de prévision 2021-2028.

Points clés abordés dans le rapport :

Analyse des tendances actuelles et émergentes qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision

Analyse approfondie des moteurs et des contraintes pour une meilleure compréhension du marché

Analyse complète du marché, y compris les moteurs, les contraintes, les risques et les opportunités

Recommandations stratégiques aux nouveaux entrants ainsi qu’aux acteurs établis pour formuler des décisions commerciales éclairées

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé en fonction de la segmentation régionale et du paysage concurrentiel. Veuillez nous contacter pour en savoir plus et notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos besoins.

