Taille du marché de la microencapsulation, tendances des produits, entreprises clés, analyse de la part des revenus, 2021-2026

mondial de la microencapsulation était évalué à 6,78 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 14,40 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 9,8 %. La microencapsulation est un processus dans lequel les ingrédients actifs sont enrobés de capsules extrêmement petites. Cette technologie a été utilisée dans l’industrie cosmétique, les industries pharmaceutiques, agrochimiques et alimentaires, dans les arômes, les acides, les huiles, les vitamines, les micro-organismes, entre autres. Le marché est tiré par la prévalence croissante des maladies cibles chroniques, la demande croissante de l’industrie pharmaceutique, la demande accrue de produits complémentaires et une action physiologique plus efficace. L’augmentation des maladies chroniques telles que le cancer, l’hypertension et d’autres maladies CVS devrait alimenter la croissance du marché. Dans l’hypertension, le médicament est tenu de rester actif sur l’administration pour éviter plusieurs prises par jour. La microencapsulation offre une action de libération prolongée et/ou soutenue, car le matériau de base ou les ingrédients actifs sont enrobés de polymères ou d’un autre matériau d’enrobage biodégradable et chimiquement compatible, ce qui limite la libération du médicament pendant une durée plus longue. La réduction des doses multiples doit conduire à une plus grande conformité des patients, ce qui devrait propulser la croissance du marché de la microencapsulation. L’application plus large de la microencapsulation dans diverses industries renforce la demande du marché. Par exemple, la microencapsulation est largement utilisée dans l’industrie alimentaire pour les produits périssables tels que les aliments très volatils et la prévention de l’auto-oxydation de certains produits laitiers.

Cependant, le coût élevé associé à la production ou au processus de microencapsulation du matériau de base et les allergies associées au matériau utilisé pour le revêtement peuvent entraver la croissance du marché.

Les principaux leaders opérant sur le marché sont :

BASF, Royal Frieslandcampina, Syngenta Crop Protection, Koninklijke DSM, Givaudan, International Flavors & Fragrances, Symrise, Sensient Technologies, Lycored Corp., et Koehler Innovative Solutions

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

qu’au cours de la période 2019-2026, le marché de la microencapsulation devrait enregistrer un TCAC de 11,2 % en Asie-Pacifique ; viennent ensuite l’Amérique du Nord et l’Europe, avec un TCAC de 9,7 % et 9,5 %, respectivement. La prévalence élevée des maladies chroniques cibles à travers le monde est le principal moteur du marché au cours de la période de prévision dans toutes les régions.

Le segment des méthodes physiques domine le marché avec la part de marché la plus élevée en 2018. Il devrait croître à un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision pour atteindre 6,29 milliards USD d’ici 2026.

Sur la base du segment d’application, le secteur pharmaceutique et de la santé devrait représentent le TCAC de 10,2 % du marché de la microencapsulation, car la demande accrue de masquage de l’odeur et du goût de la molécule utilisée et de fournir un effet de libération prolongée en

Asie-Pacifique devrait représenter le TCAC de 11,2 % du marché de la microencapsulation. Les pays en développement tels que la Chine et l’Inde connaîtront probablement une forte croissance en raison de la forte prévalence des maladies cibles, de l’augmentation des dépenses de santé et de la forte demande d’engrais dans le segment des applications agricoles.

Basé sur le matériau de revêtement, les polymères dominent la part de marché totale de la microencapsulation, car le polymère fournit un revêtement uniforme et meilleur sur les granules du matériau de base et est chimiquement

Facteurs clés :

Quels facteurs clés devraient stimuler la croissance du marché de la microencapsulation au cours de la période de prévision ?

Quels facteurs devraient entraver la croissance du marché Microencapsulation tout au long de la période de prévision?

Quel chiffre d’affaires du segment des applications devrait enregistrer un TCAC rapide entre 2021 et 2028 ?

Quel segment régional devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide tout au long de la période de prévision ?

Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché Microencapsulation?

Quel est le champ de croissance des sociétés de produits sur le marché de la microencapsulation?

Basée sur l’application :

Pharmaceutique et soins

Insuffisance rénale

Maladies CVS

Maladie du côlon

Diabète

foie

Cancer

Alimentation et parfums

Agriculture

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

