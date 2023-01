Taille du marché de la métrologie industrielle, 15 733,95 milliards USD d’ici 2029Analyse de l’industrie, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2029 || Baker Hughes Company (US), CyberOptics (US) ,Cairnhill (Singapour) ,attinc.(US), SGS SA (Suisse) ,TriMet

Un incroyable rapport d’analyse du marché de la métrologie industrielle est un document essentiel pour chaque passionné du marché, décideur politique, investisseur et acteur du marché. Ce rapport de l’industrie répertorie et étudie les principaux concurrents, fournit également des informations avec une analyse stratégique de l’industrie des facteurs clés influençant la dynamique du marché. Le rapport d’analyse de l’industrie suggère que le marché a connu un développement rapide au cours des années en cours et passées et qu’il va progresser avec une croissance continue dans les années à venir. Les auteurs du rapport d’activité mondial sur le marché de la métrologie industrielle ont accumulé une étude détaillée sur la dynamique cruciale du marché, y compris les moteurs de croissance, les contraintes et les opportunités.

Un rapport de haut rang sur le marché de la métrologie industrielle analyse de manière approfondie le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures à partir d’un éventail de coins. En outre, le rapport sur le marché de la métrologie industrielle contient le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de la production, les parts de marché et les coordonnées des fabricants ou des entreprises. Les principaux acteurs prennent des mesures telles que des développements, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises et des analyses concurrentielles dans cette industrie. Il mène également une vaste étude sur différents segments de marché et régions. Le rapport d’analyse crédible du marché de la métrologie industrielle détermine également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché.

Data Bridge Market Research analyse que la valeur marchande de la métrologie industrielle, qui était de 9 797,49 millions USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 15 733,95 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Principaux acteurs clés mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur la métrologie industrielle :

Baker Hughes Company (États-Unis)

CyberOptics (États-Unis)

Cairnhill (Singapour)

(NOUS)

SGS SA (Suisse)

TriMet, (États-Unis)

Automate Precision, Inc (API) (États-Unis)

Applied Materials, Inc. (États-Unis)

SERVICES TECHNIQUES AVANCÉS JLM (ÉTATS-UNIS)

Intertek Group plc (Royaume-Uni)

Utilisateur (États-Unis)

Groupe métrologique. (France)

( Canada)

Hexagone (Suède)

Nikon India Pvt Ltd (Delhi)

FARO (États-Unis)

CORPORATION KEYENCE. (Japon)

Renishaw plc. (ROYAUME-UNI)

Mitutoyo America Corporation. (Japon)

Paysage concurrentiel

La recherche favorise la commercialisation haut de gamme et les opportunités de gestion des profits, et elle tient compte des dimensions et de la volatilité du marché.

Cette section du rapport se concentre également sur le décodage précis du paysage concurrentiel avec une identification haut de gamme astucieuse des acteurs de première ligne, complétée par une étude analytique approfondie de leurs choix commerciaux et de leur discrétion d’investissement, afin d’assurer une participation des investisseurs parfaitement irréprochable et des perspectives de croissance remarquables.

Pour assurer un parcours en douceur et des retours commerciaux prometteurs malgré de nombreuses chances et des obstacles sans précédent, cette recherche a soigneusement évalué les faits relatifs aux avancées du portefeuille, à la présence géographique et à d’autres détails essentiels du marché.

Global Industrial Metrology Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, opportunities, restraints and challenges. All of this is discussed in detail as below:

Drivers:

Rising demand for big data analytics

In the producing trade, the amount of information generated has inflated exponentially with each new dimension. The producing units of leading industries area unit equipped with varied measurement instruments, and every one habitually identifies and gathers over three hundred inputs. The necessity for large knowledge analytics is rising within the scientific discipline trade too. Consistent measure of elements and parts generates an oversized volume of information sets. The analysis of this massive volume of knowledge} collected is useless if false information is hold on, that doesn’t facilitate perceive a superior reality. Firms gather the info through in depth in-line, end-of-line, and scientific discipline inspections. Several firms have started analysing the assembly knowledge mistreatment advanced analytical tools, which may improve several necessary producing procedures, as well as yield, throughput, instrumentality availableness, additionally as operational prices. Analysis of massive knowledge permits businesses to form quicker and higher selections.

Technological innovation will open growth opportunities and provide new scope for the market.

Technological innovation is the key market driver for industrial metrology growth and is likely to open new opportunities. Modernization such as 3D products are the new in the market and they are gaining favourability across several industrial verticals.

High adoption of industrial metrology products in quality control and inspection application drives market growth

Quality control is an integral a part of the assembly processes because it helps within the sleek functioning of the assembly department while not acquisition any additional price. The increasing competition and wish for rising security have resulted within the high adoption of internal control and review systems in numerous industries, together with automotive, part and defense, and semiconductor.

Growing complexities associated with procurement to present numerous opportunities for small scale businesses

Owing to the global economic rise, there is a huge scope of growth for the information and communication technology industry. Surging adoption of cloud computing, growing adoption of new and advanced technology and strong emphasis businesses across the globe are putting on eliminating the conventional approaches and paperwork indicates a good scope of growth.

Opportunities:

Adoption of cloud services to integrate metrological data

The exponential growth in cloud services is providing a large scope for the producing industries to change the producing method. Cloud computing is proving to be useful for businesses of all sizes. Many of the metrology solution providers, such as Cards Technologies (US), Nikon (Japan), and Carl Zeiss (Germany), are providing cloud-based solutions on the client demand, and this can be shifting the trend toward cloud-based IT framework for the management of the science knowledge. What is more, the producing industries are rapidly adopting business 4.0 for many of their processes. Thus, the adoption of cloud services to store and analyze the science knowledge helps the producing firms in analysis and development activities additionally as in product analysis. Moreover, it helps firms to supply connected code solutions to their purchasers.

Restrictions/ challenges:

Requirement of high investment for setting up of metrology facility

Industrial science is wide adopted within the region and defence, automotive, semiconductor, and producing industries. The science facilities square measure either got wind of by the makers or outsourced to include science within the development and production method chains. The general value related to the putting in place of a science facility includes the value of measurement instrumentation, installation value, and maintenance value, that is an in depth investment for small- and medium-sized enterprises. The putting in place a full science department makes it troublesome to attain a targeted come on investment (ROI) appropriate inside a corresponding business arrange. The putting in place method is dear, long, and sophisticated. Thus, it becomes troublesome for SMEs to take a position heavily in implementing the science system, which is anticipated to limit the expansion of the commercial science market throughout the forecast amount.

Lack of expertise for handling metrological systems

L’inspection et la science fonctionnent comme une opération standard. La sphère d’information nécessaire à la gestion économique des systèmes de discipline scientifique comprend les mesures géométriques et dimensionnelles, l’analyse du contrôle interne, les processus de production, la maintenance et la réparation des instruments, ainsi que les tests techniques, qui dépendent du commerce et du type de marchandises et d’éléments analysés ou inspectés. . La mauvaise exécution de la tâche entraîne des conséquences indésirables, car les choix de performance de qualité mesurent carrément l’activité et l’examen soutenus. Moyenne élevée de la mesure carrée de l’employé nécessaire pour gérer les machines de mesure. Cependant, le nombre de consultants scientifiques accessibles sur le marché est interdit en raison du manque de centres de coaching ou de cours de certification spécifiques à l’industrie. De plus,

Ce rapport sur le marché de la métrologie industrielle fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la métrologie industrielle, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Basé sur les segments du marché de la métrologie industrielle:

Offre

Matériel

Logiciel

Services et Solutions

Équipement

Machine de mesure de coordonnées

Numériseur optique et scanner

Instrument de mesure

Radiographie et tomodensitométrie

Inspection optique automatisée

Équipement 2D

Application

Ingénierie inverse

Contrôle et inspection de la qualité

Cartographie et modélisation

Autres applications

Industrie de l’utilisateur final

Aéronautique et Défense

Automobile

Fabrication

Semi-conducteur

Autres

DEVELOPPEMENTS récents

En décembre 2020, la division de production de polygone (Suède) a proclamé la communication linguistique d’un accord d’associé pour amasser MECADAT Ag, un distributeur de progiciels (CAO) et de code informatique de production assistée par ordinateur (FAO) et de solutions complémentaires pour la création d’outils et de moules. MECADAT est reconnu pour son expertise dans le domaine de l’outillage et du moule. il est également lié au polygone pour la vente de son code informatique VISI dans le pays européen.

En novembre 2020, Nikon (Japon) a présenté un appareil de mesure vidéo de remplacement « NEXIV VMZ S3020 ». Cette nouvelle série de NEXIV permet de mesurer une gamme d’éléments mécaniques, électriques et électroniques qui mesurent au carré à intervalles la dimension 300*200*200 du volume de fonctionnement. cette technique a amélioré le rendement, la qualité d’image et la connaissance correcte de la mesure.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial de la métrologie industrielle. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle des 5 forces de Porter.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l’analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, l’outil de positionnement concurrentiel de l’analyste.

Analyse régionale du marché de la métrologie industrielle:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Points saillants du rapport

Évaluations des parts de marché de la métrologie industrielle pour les segments nationaux et régionaux

Planification paysagère combative des courants coutumiers significatifs

Tendances du marché de la métrologie industrielle qui impliquent l’analyse des produits et de la technologie, les moteurs et les contraintes, l’analyse des cinq forces de PORTER

Conseils prémédités dans des segments d’activité essentiels basés sur les estimations du marché

Orientation intentionnelle pour les nouveaux entrants

Le marché de la métrologie industrielle prophétise tous les segments, sous-segments et marchés régionaux suggérés

Table des matières : Marché mondial de la métrologie industrielle

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial de la métrologie industrielle , par type de déploiement

7 Marché mondial de la métrologie industrielle, par taille d’entreprise

8 Marché mondial de la métrologie industrielle, par canal de vente

9 Marché mondial de la métrologie industrielle, par application

10 Marché mondial de la métrologie industrielle, par région

11 Marché mondial de la métrologie industrielle, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

