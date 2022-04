Taille du marché de la mesure optique, tendances, SWOT, PEST, analyse de Porter, pour 2020-2028

La forte demande de services de métrologie 3D dans l’industrie automobile et l’adoption croissante dans diverses applications industrielles sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus du

marché Taille du marché – 2,11 milliards USD en 2020, croissance du marché – à un TCAC de 6,9% pays

Le monde du marché des mesures optiques devrait atteindre 3,63 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 6,9 ​​% sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Des facteurs tels que l’adoption accrue d’instruments de mesure optiques intelligents dans diverses applications, l’exigence croissante de produits de haute pureté dans les industries chimiques et pharmaceutiques et la demande croissante de services de métrologie 3D devraient stimuler la croissance des revenus du marché.

Le système de mesure optique est un appareil de mesure électronique largement utilisé pour mesurer les propriétés et la structure physique de différents objets. De plus, cet appareil se compose d’une source lumineuse, d’une lentille et d’un détecteur. L’autocollimateur, le microscope de mesure, le projecteur de profil, les numériseurs et scanners optiques, les machines de mesure tridimensionnelle et les machines de mesure vidéo font partie des systèmes de mesure optique les plus couramment utilisés dans le monde. L’autocollimateur est un dispositif optique utilisé pour effectuer des mesures angulaires. Ces systèmes sont largement utilisés dans divers secteurs d’utilisation finale tels que l’automobile, l’aérospatiale et la défense, l’énergie et l’électricité, la fabrication électronique, l’industrie, le médical et autres.

Les workflows de fabrication automatisés dans l’industrie automobile nécessitent des niveaux élevés de traçabilité, de précision et de répétabilité. Les constructeurs automobiles travaillant avec divers fournisseurs se concentrent sur le développement de solutions innovantes pour assurer des performances optimales et un bon ajustement des composants. L’adoption croissante de solutions de numérisation 3D de qualité métrologique permet aux constructeurs automobiles de fabriquer virtuellement des composants et des pièces de haute qualité.

L’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement pour introduire des produits avancés est l’un des principaux facteurs qui devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché dans un avenir proche. De plus, les progrès technologiques ont conduit à l’adoption de technologies modernes et à l’automatisation par diverses entreprises pour introduire des dispositifs de mesure optique de haute qualité.

Les entreprises présentées dans le rapport de marché comprennent Hexagon, Faro Technologies, Jenoptik, Keyence, Mitutoyo, Nikon, Vision Engineering, Zygo Corporation, GOM et Carl Zeiss.

Quelques points saillants du rapport :

En septembre 2021, Yokogawa, l’un des principaux fournisseurs de solutions de test et de mesure, a annoncé le lancement de l’AQ6374, un analyseur de spectre optique (OSA), conçu pour développer des composants de communication optique de nouvelle génération.

En juillet 2020, Polytec a lancé des profileurs optiques 3D qui peuvent être utilisés pour mesurer la rugosité, la hauteur des marches, la texture, l’ondulation et d’autres paramètres de surface.

Sur la base de l’offre, le segment du matériel a représenté la plus grande part des revenus en 2020, en raison de la demande croissante de capteurs, d’appareils photo et d’objectifs. En outre, l’adoption croissante d’appareils de mesure optique dans un large éventail d’industries d’utilisation finale telles que l’automobile et la chimie soutient également la croissance de ce segment.

Sur la base du type de produit, le segment des machines de mesure tridimensionnelle devrait représenter une part de revenus significativement stable au cours de la période de prévision. L’adoption croissante d’appareils de mesure de coordonnées en raison de divers avantages tels que l’exigence de moins de main-d’œuvre, la capacité de fournir des mesures faciles et précises et la réduction des risques d’erreur devrait soutenir la croissance de ce segment dans un proche avenir.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques dans l’industrie automobile, la présence d’entreprises clés dans des pays tels que les États-Unis et l’adoption croissante d’appareils de mesure optique dans le secteur aérospatial sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance des revenus du marché dans cette région.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté la mesure optique mondiale marché en fonction de l’offre, du type de produit, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de l’offre (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

logiciels

matériels

des services

(revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Autocollimateur

Microscope de mesure

Profil Projecteur

Numériseurs optiques et scanners

Machines de mesure tridimensionnelle Machines

mesure vidéo

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Automobile

Aéronautique et défense

Énergie et

électronique de puissance Fabrication

Industrie

Médicale

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Le rapport sur le marché comprend les principaux points de la table des matières:

Aperçu du marché des mesures optiques

Impact économique mondial sur l’industrie

Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Production mondiale, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial ( Production), consommation, exportation, importation par régions

Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial par application

Analyse des coûts de fabrication

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Analyse des facteurs d’effet de marché

Optique Prévisions du marché de la mesure En

conclusion, tous les aspects du marché de la mesure optique sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

