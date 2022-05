Taille du marché de la médecine traditionnelle chinoise en Chine, croissance, demandes, revenus, analyse des principales entreprises, technologies en développement, aperçu régional et prévisions jusqu’en 2027

Rapport de recherche sur le marché de la médecine traditionnelle chinoise en Chine qui aide finalement les entreprises à prendre de meilleures décisions. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Cette étude de marché analyse l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Ce rapport d’étude de marché est une solution convaincue pour disposer de données d’étude de marché de haute qualité qui conviennent le mieux aux besoins de l’entreprise. Le rapport sur le marché mondial permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail.

En utilisant efficacement la technologie, les applications innovantes et l’expertise, le rapport d’étude de marché mondial gagnant a été préparé et gère efficacement des tableaux de données de marché volumineux et complexes. Pour atteindre le succès souhaité dans l’entreprise, ce rapport de marché joue un rôle important. De même, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement sont également reconnues et, en conséquence, les stratégies de marketing, de promotion et de vente sont interprétées pour un succès extrême.

Le marché chinois de la médecine traditionnelle chinoise devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,6% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre USD 34 197,09 millions d’ici 2027.

La prévalence croissante de l’arthrose et les politiques gouvernementales favorables à la médecine traditionnelle chinoise sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision. La médecine traditionnelle chinoise comprend des caractéristiques telles que la présence de médicaments innovants aura un impact sur le lancement de nouveaux médicaments et thérapies par les fabricants sur le marché, ce qui améliore sa demande ainsi qu’une sensibilisation accrue à la médecine traditionnelle chinoise qui a stimulé la croissance du marché.

Actuellement, diverses études de recherche sont en cours, ce qui devrait créer un avantage concurrentiel pour les fabricants afin de développer une médecine traditionnelle chinoise nouvelle et innovante, qui devrait offrir diverses autres opportunités sur le marché de la médecine traditionnelle chinoise. Cependant, la forte probabilité de contamination par les plantes médicinales chinoises et les blessures graves causées par le tai-chi devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché de la médecine traditionnelle chinoise fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché de la médecine traditionnelle chinoise en Chine

Le marché de la médecine traditionnelle chinoise est segmenté en fonction du type de thérapie, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’ application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de thérapie, le marché chinois de la médecine traditionnelle chinoise est segmenté en acupuncture, thérapie par ventouses, phytothérapie, aromathérapie, thérapie de préparation et magnétothérapie. En 2020, le segment de l’acupuncture devrait dominer le marché car il s’agit de l’élément clé de la médecine traditionnelle chinoise et est largement acceptable en raison de moins d’effets secondaires.

Sur la base de l’application, le marché chinois de la médecine traditionnelle chinoise est segmenté en arthrose , rhume et grippe, stress , spasmes musculaires, syndrome de fatigue chronique , céphalée de tension, douleurs menstruelles, insomnie , infertilité chez la femme, menstruations irrégulières, dysfonctionnement sexuel chez l’homme, toux , allergies , ménopause , maladies cardiovasculaires , infections respiratoires , diabète , asthme , eczéma , constipation , perte de poids , traitement du cancer , prise en charge du vih , épilepsie , syndrome du côlon irritable , démence et autres. En 2020, le segment de l’arthrose devrait dominer le marché de la médecine traditionnelle chinoise en raison de la prévalence croissante de l’arthrose qui a entraîné une invalidité parmi la population chinoise.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché chinois de la médecine traditionnelle chinoise est segmenté en cliniques , soins à domicile et hôpitaux . En 2020, le segment des cliniques devrait dominer le marché de la médecine traditionnelle chinoise, car elles sont bien équipées en dispositifs de traitement et disposent de professionnels qualifiés pour former les personnes aux différentes thérapies.

Sur la base du canal de distribution, le marché chinois de la médecine traditionnelle chinoise est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et pharmacies. En 2020, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché chinois de la médecine traditionnelle chinoise, car une grande quantité de produits à base de plantes est achetée par appel d’offres direct à faible coût.

Les avantages de la médecine traditionnelle chinoise et l’augmentation de la recherche et du développement stimulent la croissance du marché de la médecine traditionnelle chinoise

Le marché de la médecine traditionnelle chinoise vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie de la médecine traditionnelle chinoise avec les ventes de médicaments de médecine traditionnelle chinoise, l’impact de l’avancement de la technologie de la médecine traditionnelle chinoise et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de la médecine traditionnelle chinoise. . Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Médecine traditionnelle chinoise

Le paysage concurrentiel du marché de la médecine traditionnelle chinoise fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché de la médecine traditionnelle chinoise.

Les principales entreprises qui traitent de la médecine traditionnelle chinoise sont China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited, China SXT Pharmaceuticals, Inc., Merro Pharmaceutical Co., Ltd, PuraPharm International (HK) Ltd., Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical Co. , Ltd, Tasly.Phar. International Co., Ltd., Zhengzhou Ruilong Pharmaceutical Co., Ltd., Yunnan Baiyao, Impression Jumpcan, Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited, Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd., Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd., Xiamen Médecine traditionnelle chinoise Co., Ltd., arôme, KPC Pharmaceuticals, Inc, entre autres.

De nombreuses acquisitions, accords, collaborations sont également initiées par les entreprises du monde entier qui accélèrent la croissance du marché de la médecine traditionnelle chinoise.

Par exemple,

En mars 2020, PuraPharm International (HK) Ltd. a élargi son réseau de distribution en Chine continentale dans le but d’améliorer les ventes de granules anti-épidémiques de médecine chinoise. Cette initiative a aidé l’entreprise à générer plus de revenus en offrant un accès aux produits à un grand nombre de consommateurs via un vaste réseau de distribution.

En novembre 2016, China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited a acquis les pièces de décoction Shanghai Tongjitang Guizhou Tongjitang. Cette initiative a aidé l’entreprise à étoffer son portefeuille de produits de médecines traditionnelles chinoises en introduisant des granulés de MTC concentrés et des morceaux de décoction de MTC et dans des catégories de produits.

La collaboration, le lancement de produit, l’expansion commerciale, les récompenses et la reconnaissance, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché de la médecine traditionnelle chinoise, ce qui permet également à l’organisation d’améliorer son offre de médecine traditionnelle chinoise.

