Taille du marché de la médecine du sport, profil de l’entreprise, analyse des tendances clés et prévisions 2022-2028

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la médecine sportive de Reports and Data est une enquête approfondie qui fournit un aperçu à l’échelle de l’industrie des modèles de croissance existants et émergents, de l’analyse des utilisateurs finaux et d’autres données clés qui ont été testées et validées par des experts et des professionnels de l’industrie. Le rapport examine le marché en termes d’importance, de part, de taille, de demande et d’offre, de modèles, de paysage concurrentiel, d’analyse de la chaîne industrielle et d’autres facteurs importants. Le rapport fournit également une perspective détaillée des forces motrices et restrictives de l’industrie, ainsi que des facteurs micro et macroéconomiques qui devraient influencer son développement.

La taille du marché mondial de la médecine sportive était de 6,92 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision. Les facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial sont la prévalence croissante des blessures liées au sport, le nombre croissant d’événements sportifs à travers le monde, les progrès rapides des médecines régénératives, l’amélioration des infrastructures de santé et l’augmentation des investissements en R&D.

Principaux acteurs – Arthrex, Inc., Smith and Nephew plc, Stryker Corporation, DJO Global, Inc., Mueller Sports, Inc., Wright Medical Group NV, Medtronic, RTI Surgical, Performance Health International Limited, KARL STORZ, Bauerfeind AG, Össur , MedShape, Inc., Cramer Products, Biotek et RôG Sports Medicine.

Aperçu du marché:

Les changements de mode de vie, l’amélioration du niveau de vie et les développements technologiques conduisent à un changement de paradigme vers un mode de vie durable et sain au sein d’une grande population. Les gens se concentrent sur le maintien d’un mode de vie sain en raison de la prévalence croissante des maladies associées au mode de vie sédentaire telles que le diabète, l’hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et l’obésité, entre autres. Il y a eu une augmentation constante de la participation à divers sports tels que le cricket, le baseball, le tennis, le hockey, le basket-ball, le golf et l’haltérophilie, ou à des activités récréatives comme la marche, la course, le vélo, le saut sur place et la natation, entre autres au niveau individuel. , ainsi que dans les écoles et autres établissements d’enseignement.

La médecine du sport, également connue sous le nom de médecine du sport et de l’exercice, est une branche de la médecine qui se concentre sur la forme physique, la prévention et le traitement des exercices et des blessures liées au sport. Divers médecins du sport formés, physiothérapeutes et entraîneurs sportifs certifiés sont disponibles 24 heures sur 24 pour aider les personnes blessées à se remettre de leurs blessures et à améliorer leurs performances globales. Ces médecins offrent également une assistance dans d’autres domaines de la santé tels que les exercices, les suppléments, la nutrition spécifique et les précautions avant les blessures.

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Le rapport est rédigé avec l’aide d’analystes du secteur, de la segmentation du marché et de la collecte de données afin d’aider les lecteurs à prendre des décisions commerciales rentables. Le rapport comprend une base de données complète des avancées techniques et des produits. Il fournit également des informations sur les taux de croissance et la valeur marchande, ainsi qu’un examen approfondi des segments de marché de niche. Le rapport fournit des conseils stratégiques aux nouveaux arrivants et aux entreprises existantes sur la façon de prendre des décisions commerciales rentables et éclairées.

Le marché Médecine du sport a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, de la contribution aux revenus et présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Médecine du sport.

Saisissez Outlook :

Produits de reconstruction corporelle

Produits de soutien et de récupération du corps

Perspectives d’application :

Blessures au genou

Blessures à l’épaule

Blessures au pied et à la cheville

Blessures au coude et au poignet

Blessures au dos et à la colonne vertébrale

Blessures à la hanche et à l’aine

Autres blessures

