Taille du marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique, croissance, demandes, revenus, analyse des principales entreprises, développement de technologies et prévisions jusqu’en 2028

Marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique est le rapport d’étude de marché incomparable qui effectue des analyses de l’industrie sur les produits, les marchés, les entreprises, les industries et de nombreux pays à l’échelle internationale. Les informations sur le marché liées à des actions, devises, produits de base et régions géographiques ou pays spécifiques ont également été analysées dans ce rapport. Le rapport traite en détail de nombreux paramètres pour répondre aux besoins des entreprises ou des clients. Ces paramètres vont des dernières tendances, de la segmentation du marché, de la nouvelle entrée sur le marché, des prévisions de l’industrie, de l’analyse du marché cible, des orientations futures, de l’identification des opportunités et de l’analyse stratégique aux informations et à l’innovation. Tous ces éléments sont analysés et évalués par une équipe de chercheurs et de prévisionnistes innovants, enthousiastes et motivés afin que rien ne soit découvert dans le rapport de grande envergure.

Les entreprises peuvent obtenir des informations détaillées avec ce rapport qui les aident à prendre avec assurance des décisions concernant leurs stratégies de production et de marketing. Afin d’offrir aux clients le meilleur de l’industrie, une équipe d’experts, d’analystes compétents, de prévisionnistes dynamiques et de chercheurs chevronnés travaille méticuleusement à la préparation de ce rapport sur l’industrie.

Le marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître de 7,9 %, des facteurs tels que l’accent mis sur la maintenance préventive des équipements médicaux et l’application d’un approvisionnement stratégique pour les programmes de service pouvant constituer un facteur majeur de croissance du marché.

Scénario de marché de la maintenance des équipements médicaux

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique en Israël détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Le leader du marché est General Electric Company, qui détient une part de marché estimée à environ 8,41 % sur le marché. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant des services de maintenance d’équipements médicaux et en nouant des partenariats qui renforcent son portefeuille de produits.

Par exemple,

En novembre 2019, General Electric Company avait adopté un écosystème de santé intelligent avec le lancement du programme de développement Edison pour faciliter l’adoption de l’IA dans l’industrie de la santé. Cela avait en outre aidé les travailleurs de la santé à fournir un accès à des algorithmes et à des applications prêts à être commercialisés en intégrant directement les technologies dans les flux de travail existants.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quels autres pays ciblent General Electric Company, Siemens Healthineers AG et Medtronic ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché de la maintenance des équipements médicaux et les leaders du marché ciblant Israël et les Émirats arabes unis comme leur prochain revenu de poche pour 2022.

La maintenance des équipements médicaux devient chaque année plus compétitive avec les sociétés General Electric Company, Siemens Healthineers AG & Medtronic car elles sont les leaders du marché de la maintenance des équipements médicaux. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et les opportunités du marché de la maintenance des équipements médicaux.

Développement du marché de la maintenance des équipements médicaux

En 2021, Siemens Healthcare GmbH a conclu un partenariat à long terme avec HERE Technologies. La principale caractéristique de ce partenariat était d’améliorer la visibilité de la chaîne d’approvisionnement des équipements médicaux urgents et de grande valeur. De plus, ce partenariat s’est concentré sur l’amélioration de la localisation de pièces de rechange de bout en bout et sur la localisation de pièces de rechange d’équipements médicaux de grande valeur. Avec ce partenariat, les deux sociétés se sont concentrées sur l’amélioration et l’amélioration de la disponibilité des pièces de rechange pour équipements médicaux pour le consommateur.

En janvier 2022, Medtronic annonce des résultats montrant un soulagement significatif de la douleur grâce à la thérapie d’endurance DTM Spinal Cord Stimulation. Grâce à cela, l’entreprise a eu l’opportunité d’améliorer son marché.

Étendue du marché de la maintenance des équipements médicaux

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique sont l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Israël, l’Égypte, le Qatar, le Koweït, Oman, Bahreïn et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type d’appareil, le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en équipements d’imagerie , dispositifs endoscopiques, instruments chirurgicaux , équipements électromédicaux , autres équipements médicaux. Sur la base du type de service, le marché de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en performance/opérationnel, préventif, correctif. Sur la base des prestataires, le marché de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en prestataires externes, prestataires internes. Sur la base du niveau de maintenance, le marché de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en utilisateur de niveau 1 (ou première ligne), technicien de niveau 2, spécialisé de niveau 3. Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en hôpitaux, cliniques, laboratoires et autres centres de santé.

L’entretien de l’équipement médical implique des activités liées à la fourniture d’un niveau de service adéquat afin d’entretenir l’équipement médical. L’objectif principal est de réduire le temps d’arrêt des dispositifs médicaux dans l’établissement, ce qui peut conduire à une productivité optimale, à des économies de coûts et à fournir de meilleurs services de soins de santé à ses consommateurs. Il existe deux types de techniques de maintenance des équipements médicaux qui sont très populaires et sont classées en maintenance préventive et maintenance corrective. La maintenance préventive est une méthode de service dans laquelle elle initie de manière proactive des tâches de plans de maintenance pour éviter que des pannes d’équipement ne se produisent, elle prédit également la défaillance de l’équipement là-bas, elle est également appelée maintenance prédictive. L’objectif principal de la maintenance préventive est de minimiser les conséquences d’une défaillance ou de déterminer le risque de défaillance. Il s’agit d’une procédure ou d’une routine établie consistant à inspecter périodiquement l’équipement, à remarquer les petits problèmes et à les résoudre avant qu’ils ne deviennent des problèmes majeurs. D’autre part, la maintenance corrective est effectuée après que la panne s’est produite. Ceci fait sur une base immédiate afin de réduire les temps d’arrêt de l’équipement.

La prévalence croissante des maladies chroniques dans la région est le principal moteur du marché. Le manque d’infrastructures dans les services de santé peut s’avérer être un défi, mais l’émergence de solutions rapides et de diverses normes peut s’avérer être une opportunité. La contrainte est un coût plus élevé associé à l’entretien de l’équipement médical. Les défis rencontrés en raison de l’impact de Covid-19 sur la chaîne d’approvisionnement des matières premières sont également les facteurs de restriction.

Ce rapport sur le marché de la maintenance des équipements médicaux fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité