Taille du marché de la logistique pharmaceutique, croissance, demandes, revenus, analyse des principales entreprises, technologies en développement, aperçu régional et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport d’enquête sur le marché de la logistique pharmaceutique couvre les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, les informations sur l’innovation. Ce rapport explique plusieurs facteurs de marché tels que les estimations et les prévisions du marché, les stratégies d’entrée, l’analyse des opportunités, le positionnement sur le marché, le paysage concurrentiel, le positionnement du produit, l’évaluation du marché et les études de viabilité. Les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités et les défis sont également évalués dans ce rapport sous un aperçu du marché qui donne des informations utiles aux entreprises pour prendre les bonnes mesures. Le document du marché de la logistique pharmaceutique est accordé avec une loyauté totale pour fournir le meilleur service et les meilleures recommandations.

Le marché de la logistique pharmaceutique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 110,84 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 6,52% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. .

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique sont Agility, Air Canada, PCI Pharma Services, Continental Cargo OÜ, CEVA Logistics, FedEx, KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED, LifeConEx, AGRO Merchants Group, United Parcel Service of America, Inc., DSV , VersaCold Logistics Services, AmerisourceBergen Corporation, Kuehne+Nagel, YUSEN LOGISTICS CO, LTD., Stellar Value Chain Solutions Pvt. Ltd., SF Express, Panalpina World Transport (Holding) Ltd., CH Robinson Worldwide, Inc. et MARKEN parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La logistique pharmaceutique est une branche spécifique des services logistiques dans laquelle les prestataires de services se concentrent sur le stockage, le transport, la manipulation appropriée et la livraison des produits pharmaceutiques du lieu de fabrication au lieu souhaité. La logistique pharmaceutique a besoin que les services soient sélectionnés conformément à la réglementation des produits fournis par les autorités.

L’évolution rapide de l’inclinaison vers les médicaments biologiques fait partie des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance et la demande du marché de la logistique pharmaceutique. En outre, l’augmentation des ventes et de la consommation de produits pharmaceutiques causée par la forte prévalence de maladies chroniques et la forte croissance de la population de patients cible devraient également stimuler la croissance du marché mondial de la logistique pharmaceutique au cours de la période de prévision de 2021. De même, l’amélioration de la vérification et de la sécurité des services en empêchant la distribution de médicaments contrefaits via la chaîne d’approvisionnement et la forte demande de services spécialisés à valeur ajoutée tels que le stockage à température contrôlée et la chaîne du froid devraient également stimuler la croissance du marché. En outre,

La forte demande de médicaments en vente libre (OTC), l’augmentation rapide de l’importance de l’assistance accélérée dans le secteur de la santé et diverses initiatives gouvernementales devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché de la logistique pharmaceutique au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Cependant, on estime que la nécessité de services logistiques coordonnés et interconnectés avec un secret total dans la chaîne d’approvisionnement des produits pharmaceutiques limite la croissance du marché de la logistique pharmaceutique, alors que les produits inefficaces et la fluctuation des politiques de prix d’un endroit à l’autre à travers le monde peut défier la croissance du marché de la logistique pharmaceutique.

Ce rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la logistique pharmaceutique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la logistique pharmaceutique et taille du marché

Le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en fonction du type, du composant, de la procédure et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le segment type du marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en logistique de la chaîne du froid et en logistique hors chaîne du froid.

Sur la base des composants, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en composants de stockage, de transport et de surveillance. Le stockage a en outre été segmenté en entrepôt et conteneur réfrigéré. Le transport a en outre été segmenté en logistique de fret maritime, logistique de fret aérien, logistique terrestre et logistique intégrée. Les composants de surveillance ont en outre été segmentés en matériel et logiciel. Le matériel a en outre été sous-segmenté en capteurs, dispositifs RFID, télématiques et dispositifs de mise en réseau.

Sur la base de la procédure, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en systèmes de prélèvement, de stockage, de récupération et de manutention.

Sur la base des applications, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en chimie pharmaceutique, biopharmaceutique et pharma spécialisée.

Analyse au niveau du pays du marché de la logistique pharmaceutique

Le marché de la logistique pharmaceutique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, composant, procédure et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

North America region leads the pharmaceutical logistics market owing to the strong presence of a large number of major industry participants. Asia-Pacific is expected to expand at a significant growth rate over the forecast period of 2021 to 2028 because of the rapid economic growth in emerging countries such as China and India as well as the rise in the demand for medicines due to the growing geriatric population. The country section of the pharmaceutical logistics market report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as consumption volumes, production sites and volumes, import export analysis, price trend analysis, cost of raw materials, down-stream and upstream value chain analysis are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Healthcare Infrastructure growth Installed base and New Technology Penetration

The pharmaceutical logistics market also provides you with detailed market analysis for every country growth in healthcare expenditure for capital equipment, installed base of different kind of products for pharmaceutical logistics market, impact of technology using life line curves and changes in healthcare regulatory scenarios and their impact on the pharmaceutical logistics market. The data is available for historic period 2010 to 2019.

