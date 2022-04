Taille du marché de la logistique biopharmaceutique : portée future, demandes et projections de croissance de l’industrie pour 2021-2030

Le rapport sur le marché de la logistique bio-pharmaceutique contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, le lancement de nouveaux produits, les réponses aux produits sur les marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une ventilation schématique du marché de la logistique biopharmaceutique par région.

La nouvelle étude du marché de la logistique biopharmaceutique devrait atteindre le million de dollars US avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 % au cours de la période de prévision 2015-25. Le marché mondial de la logistique biopharmaceutique est essentiellement segmenté en logistique de la chaîne du froid et en logistique de la chaîne non froide. Une grande partie de la croissance du segment de la santé mondiale au cours du siècle dernier peut être attribuée aux produits biopharmaceutiques innovants. Pour améliorer la vie quotidienne des patients, les entreprises pharmaceutiques commencent à investir davantage dans le segment de la recherche et du développement, ce qui constitue le principal facteur de croissance pour l’exportation et l’importation de produits biopharmaceutiques sur le marché de la logistique biopharmaceutique. L’utilisation croissante des produits biologiques et la demande de logistique de la chaîne du froid devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2019-25. L’amélioration du taux de production des produits biologiques, des médicaments hormonaux, des vaccins, des protéines complexes et des produits biologiques à température spécifique qui nécessitent une expédition par chaîne du froid a également été témoin d’une croissance significative du marché de la logistique bio-pharmaceutique.

Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a submergé le monde en 2019. Elle a provoqué un arrêt mondial. L’ensemble de l’économie mondiale a été affecté. En outre, de nombreuses personnes ont également perdu la vie. Environ 252 297 094 cas et 5 091 465 décès ont été signalés dans le monde jusqu’à présent pour le COVID-19. La pandémie s’est propagée dans presque tous les pays du monde. Dans la plupart des industries, la pandémie a entraîné une certaine forme de perte. En raison de la pandémie, le marché de la logistique bio-pharmaceutique a également connu un ralentissement. Statista estime que le revenu total mondial du Marché de la logistique bio-pharmaceutique s’élevait à environ 3,94 trillions de dollars US en 2019. En 2014, le Marché de la logistique bio-pharmaceutique a généré des revenus de 5,4 trillions de dollars US, à un niveau record.

Le degré de concurrence entre les entreprises mondiales de premier plan a été élaboré en analysant plusieurs concurrents de premier plan opérant à l’échelle mondiale. En outre, les analystes spécialisés examinent divers aspects du Marché de la logistique bio-pharmaceutique, notamment la concurrence sur le marché, la part de marché, les avancées les plus récentes dans l’industrie, les lancements de produits innovants, les partenariats, les fusions et les acquisitions des principales entreprises.

La logistique de la chaîne du froid détient la plus grande part de marché de la logistique biopharmaceutique au cours de la période de prévision.

L’expansion de la demande de thérapies cellulaires, de vaccins et de produits sanguins dans l’industrie biopharmaceutique stimule la croissance du marché de la logistique biopharmaceutique dans le monde entier. L’extension de la logistique de la chaîne du froid par le transport aérien est le moyen le plus rapide d’expédier des produits pharmaceutiques avec des dommages négligeables, ce qui est très souhaitable pour le transport de médicaments biologiques et de vaccins sensibles à la température. Par rapport aux autres modes de transport de la logistique du froid, la part la plus importante revient au transport aérien, qui offre toute la précision requise dans le transport. Sur le marché global de la logistique biopharmaceutique, le mode de transport aérien devrait connaître une forte expansion au cours de la période prévue. Les pays du monde entier sécurisent leurs règles et réglementations pour assurer le transport adéquat des expéditions pharmaceutiques. Cela a contraint les acteurs clés à explorer des technologies innovantes pour se conformer aux normes et directives internationales et stimuler la croissance du marché mondial de la logistique biopharmaceutique.

Les investissements et la valeur élevée des ventes de médicaments innovants sont les facteurs de croissance du marché de la logistique biopharmaceutique au cours de la période de prévision.

Dans l’ensemble du marché pharmaceutique, une part importante est partagée par l’industrie biopharmaceutique qui génère un revenu mondial de USD $ Million. L’efficacité et la sécurité des produits biopharmaceutiques permettent aux entreprises pharmaceutiques de réguler les ventes de médicaments innovants sur le marché mondial. Les ventes élevées stimulent la demande d’importation et d’exportation de produits biopharmaceutiques sur le marché de la logistique biopharmaceutique. Le taux d’investissement dans le segment de la recherche et du développement de l’industrie biopharmaceutique reflète une croissance significative au cours des dernières années, alors qu’un certain nombre de recherches en cours sont menées dans le monde entier. L’expansion du mode de logistique de la chaîne du froid est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la logistique biopharmaceutique au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord est entrée sur le marché mondial de la biopharmacie avec des facteurs de croissance tels que les progrès technologiques, l’amélioration de l’entreposage et du transport dans la chaîne d’approvisionnement, et devrait développer le marché nord-américain de la logistique biopharmaceutique dans les années à venir.

Marché de la logistique biopharmaceutique : Paysage concurrentiel

Parmi les principaux acteurs du secteur, citons Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel, DB Schenker FedEx, AmerisourceBergen, UPS (Marken), XPO Logistics, Panalpina, VersaCold, Agility, DSV et d’autres acteurs de premier plan.

L’analyse approfondie du rapport fournit le potentiel de croissance, les tendances à venir et les statistiques sur la taille et les prévisions du marché de la logistique biopharmaceutique. Le rapport promet de fournir une technologie de pointe de la production de la logistique biopharmaceutique et des informations sur l’industrie qui aident les décideurs à prendre des décisions stratégiques judicieuses. En outre, le rapport analyse également les moteurs et les défis du marché ainsi que l’analyse concurrentielle du marché.

Quel est l’objectif de ce rapport ?

– Le rapport présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles historiques et actuelles du marché.

– Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

– Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés d’Amérique du Nord, d’Asie-Pacifique, d’Europe, d’Amérique latine et du Moyen-Orient et de l’Afrique.

– Le rapport offre une vision complète du marché basée sur la portée géographique, la segmentation du marché et les performances financières des principaux acteurs.

