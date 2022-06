Taille du marché de la levure alimentaire 2022 Part, croissance, défis commerciaux Rapport de recherche prévisionnel 2030

United State-Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché de la levure alimentaire . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché de la levure alimentaire .

La taille du marché mondial de la levure alimentaire était de 6,9 ​​milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la levure alimentaire devrait atteindre 15,1 milliards de dollars américains en 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

La levure est un champignon unicellulaire. Saccharomyces Cerevisiae est le nom de la levure utilisée dans les aliments. Parce que les ruminants sont le marché le plus développé pour l’utilisation de levure vivante, la levure alimentaire y est généralement utilisée.

Facteurs influençant le marché

La croissance des pratiques de pisciculture à l’échelle mondiale stimulera la demande pour le marché de la levure alimentaire au cours de la période de prévision. En outre, la consommation croissante de poisson dans des régions telles que l’Europe et l’Amérique du Sud augmentera la demande de pisciculture. En conséquence, cela profitera au marché de la levure alimentaire au cours de la période de prévision.

De nombreux pays dans le monde, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, ont fait de la sécurité alimentaire une priorité absolue. De ce fait, il sensibilise à la nutrition animale. En plus de cela, l’utilisation croissante des aliments pour volaille offrira des opportunités de croissance lucratives pour le marché de la levure alimentaire au cours de la période d’étude.

Analyse régionale

Le marché Asie-Pacifique de la levure alimentaire devrait enregistrer la plus forte croissance, en raison de la demande croissante de viande et de produits carnés. En outre, l’attention croissante des agriculteurs à offrir une nutrition optimale aux animaux de ferme contribuera à la croissance du marché de la levure alimentaire au cours de la période d’analyse.

L’utilisation croissante d’additifs alimentaires tels que la levure pour améliorer la productivité des animaux contribuera également à la croissance du marché. De plus, la Chine enregistre la production la plus élevée de levure alimentaire, ce qui accélérera la croissance de l’ensemble du marché régional.

En raison de la vaste base de fabrication et de l’utilisation croissante dans l’alimentation des jeunes animaux, le ministère chinois de l’Agriculture a reclassé la levure alimentaire comme aliment plutôt que comme additif alimentaire. Le marché de la levure alimentaire dans la région Asie-Pacifique connaîtra également de nombreuses opportunités de croissance en raison de l’augmentation des dépenses de R&D des entreprises et des gouvernements.

Analyse d’impact

du COVID-19 La pandémie de COVID-19 a affecté le marché mondial de la levure alimentaire car les demandes des consommateurs ont considérablement changé. La demande de produits carnés a diminué parce que les gens sont devenus plus soucieux de leur santé. Cela a également affecté les opérations commerciales en raison d’une pénurie de main-d’œuvre et de matières premières. En conséquence, le marché mondial de la levure alimentaire a enregistré une baisse considérable en termes de revenus.

Concurrents sur le marché

• Archer Daniels Midland Company

• Angel levure Co., Ltd.

• Lallemand Inc.

• Lesaffre

• Leiber GmbH

• Associated British Foods PLC

• Nutreco NV

• Cargill, Incorporated

• Alltech

• Diamond V

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la levure alimentaire se concentre sur le type, le bétail, le genre et la région.

Par type :

• Levure probiotique • Levure

de bière • Levure de

spécialité

• Dérivés de levure

Par bétail :

• Ruminants

• Volaille

• Porc

• Animaux aquatiques

• Animaux de compagnie

• Équin

Par genre :

• Saccharomyces spp.

• Kluyveromyces spp.

• Les autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc.

