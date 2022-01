Taille du marché de la L-carnitine en Asie-Pacifique : progrès technologique et analyse de la croissance avec prévisions jusqu’en 2027

Les dernières informations sur le marché des entreprises ont ajouté un rapport sur l’étude de recherche «Asie-Pacifique L Carnitine Market» par Market Digits offre des perspectives détaillées sur les produits et élabore une étude de marché jusqu’en 2027. L’étude de marché est segmentée par régions clés qui accélèrent la commercialisation. L’étude est un mélange parfait de données qualitatives et quantitatives sur le marché collectées et validées principalement par le biais de données primaires et de sources secondaires.

Les principales entreprises examinées dans le rapport de marché sont:

• Alpsure Life Sciences Pvt. Ltd.

• Biosint S.p.A.

• Caïman chimique

• ChengDa PharmaCeuticals Co., Ltd.

• HuangGang HuaYang Pharmaceutical Co., Ltd.

• Kaiyuan Hengtai Nutrition Co., Ltd.

• Lonza Group Ltd.

• Maxsun Industries Incorporé

• MERCK KGaA

• Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd.

La L-carnitine est un acide aminé présent dans chaque cellule du corps humain et transporte les acides gras vers les mitochondries, contribuant ainsi à la production d’énergie. Il fonctionne comme le moteur à l’intérieur d’un corps, en brûlant les graisses et en créant de l’énergie utilisable. Un corps humain a besoin de beaucoup de vitamine C pour produire de la L-carnitine. Il sert également de nutriment et de complément alimentaire. La L-Carnitine peut être produite en consommant de la viande et du poisson. La L-Carnitine est connue pour améliorer la récupération post-exercice chez les personnes âgées.

Marché de la L-carnitine – Type

• Aliments

• Qualité pharmaceutique

• Qualité alimentaire

Marché de la L-carnitine – Par application

• L’alimentation animale

• Produits de santé

• Boissons fonctionnelles

• Médicaments

Méthodologie de la recherche

Pour calculer la taille du marché Asie-Pacifique L Carnitine, le rapport prend en compte les revenus générés par les transactions des fournisseurs du marché. Le revenu créé à partir des accords de marché est déterminé par l’exploration essentielle et facultative. Les acteurs essentiels travaillant sur le marché à travers le monde sont reconnus par un examen facultatif et une enquête comparative précise des meilleurs marchands du marché est terminée. Le chiffre de la taille du marché intègre en outre la division du stade préliminaire clinique décidée à l’aide de sources facultatives et confirmée par des sources essentielles.

