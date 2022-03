Taille du marché de la gouvernance de l’IA, stratégie des acteurs clés, développement des technologies et tendances par régions 2028

La dernière étude de marché sur la gouvernance de l’IA propose une analyse globale des principales stratégies, modèles d’entreprise et parts de marché des acteurs les plus notables de ce marché. L’étude propose une analyse approfondie des principaux facteurs de persuasion, des chiffres du marché en termes de revenus, des données segmentaires, des données régionales et des données par pays. Cette étude peut être décrite comme la documentation la plus complète qui comprend tous les aspects du marché en évolution de la gouvernance de l’IA.

La gouvernance de l’IA est l’idée d’un cadre juridique pour confirmer que les technologies d’apprentissage automatique (ML) sont bien étudiées et développées dans le but d’aider l’humanité à naviguer équitablement dans l’adoption des systèmes d’IA. L’augmentation des initiatives gouvernementales pour tirer parti de la technologie de l’IA et l’augmentation des conformités réglementaires autour de la technologie sont des aspects clés qui stimuleront le marché. L’établissement de principes éthiques complets pour l’IA sont des facteurs qui entraveront le marché de la gouvernance de l’IA.

Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché mondial, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs déterminants, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché de la gouvernance de l’IA au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028. Plus important encore, le rapport identifie en outre l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques. La recherche segmente le marché en fonction du type de produit, de l’application, de la technologie et de la région. Pour offrir plus de clarté concernant l’industrie, le rapport examine de plus près l’état actuel de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les marchés de niche, le canal de distribution, le commerce, l’offre et la demande et la capacité de production dans différents pays.

Principaux fabricants clés : 2021.AI, AWS, Facebook, Fico, Google, IBM, Microsoft, Pymetrics, Salesforce.Com, SAP.

Segmentation du marché

Le marché de la gouvernance de l’IA est segmenté sur la base des composants et de la verticale. Sur la base des composants, le marché est segmenté en solutions et services. Sur la base du marché vertical, le marché est segmenté en BFSI, soins de santé et sciences de la vie, gouvernement et défense, télécommunications, vente au détail, automobile.

Dynamique du marché

La demande croissante de transparence dans les décisions d’IA sont des facteurs majeurs qui devraient stimuler la croissance de ce marché. De plus, la réduction des préjugés sexistes et de la discrimination par l’utilisation de l’IA sont des opportunités qui augmentent la demande du marché de la gouvernance de l’IA. De plus, il y a eu une demande croissante pour plus de transparence dans les décisions relatives à la technologie de l’IA. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché mondial de la gouvernance de l’IA. Cependant, une meilleure compréhension des compétences et des données de l’IA est nécessaire pour tirer parti de ses avantages dans les années à venir.

Marché de la gouvernance de l’IA segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

