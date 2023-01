Taille du marché de la gestion thermique, 24,51 milliards USD, analyse du secteur, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2030 || API Heat Transfer (États-Unis), AI Technology, Inc. (États-Unis), Delta Electronics, Inc. (Taïwan)

Taille du marché de la gestion thermique, 24,51 milliards USD, analyse du secteur, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2030 || API Heat Transfer (États-Unis), AI Technology, Inc. (États-Unis), Delta Electronics, Inc. (Taïwan)

Le rapport de recherche mondial sur le « marché de la gestion thermique » 2022-2029 met en évidence diverses opportunités de croissance, tendances de développement commercial et défis dans l’industrie. Il donne une analyse complète des principaux segments de l’industrie qui comprend le type, l’application et les régions. En outre, le rapport comprend l’analyse des principaux fabricants avec les revenus de l’industrie, le statut CAGR, les nouveaux plans d’investissement et les développements commerciaux dans tous les pays. Le rapport sur le marché de la gestion thermique donne également des informations qualitatives et quantitatives sur les facteurs macro et microéconomiques avec une analyse SWOT.

Le rapport sur le marché de la gestion thermique offre un outil précieux pour évaluer les dernières statistiques de marché et le scénario de marché. Le rapport présente les stratégies et la méthodologie de recherche suivies pour clarifier les aspects de l’industrie. Ce rapport analyse la vue d’ensemble dynamique du marché mondial, les opportunités de croissance, une performance du marché qui conduira à la rentabilité. Dans la suite, il couvre les innovations et les développements. Le rapport aide également à offrir des informations importantes qui aident les experts de l’industrie, les chefs de produit, les PDG et les dirigeants d’entreprise à rédiger leurs politiques sur divers paramètres.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion thermique était évalué à 12,21 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 24,51 milliards USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 9,10 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Principaux acteurs clés mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur la gestion thermique :

Transfert de chaleur API (États-Unis)

AI Technology, Inc. (États-Unis)

Delta Electronics, Inc. (Taïwan)

Honeywell International Inc (États-Unis)

Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne)

LAIRD PLC (Royaume-Uni)

Parker Hannifin Corp (États-Unis)

HEATEX (Suède)

Boyd Corporation (États-Unis)

Vertiv Group Corp. (États-Unis)

European Thermodynamics Ltd. (Royaume-Uni)

DAU (États-Unis)

Kelvion Holding GmbH (Allemagne)

Inheco Industrial Heating & Cooling GmbH (Allemagne)

ThermoTek (États-Unis)

Conducteurs

Miniaturisation des appareils électroniques et avancées technologiques

Les progrès technologiques produiront des systèmes de gestion thermique efficaces et rentables. Cette technologie est l’une des meilleures technologies de puces cool. Ces puces froides fonctionnent comme agents de refroidissement dans les appareils électroniques installés dans les automobiles et les ordinateurs. Ils aident à surmonter les problèmes de gestion thermique lors de la première étape de la conception des composants électroniques. De plus, la miniaturisation des appareils électroniques entraîne une dissipation de puissance extrême, produisant finalement plus de chaleur. Ainsi, la miniaturisation et les progrès technologiques devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante de gestion thermique dans diverses industries d’utilisation finale

Le marché de la gestion thermique connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante de systèmes et de solutions de gestion thermique dans de nombreuses industries d’utilisation finale telles que la santé, l’automobile, l’aérospatiale et l’armée. L’utilisation croissante d’appareils haute puissance dans le secteur de la santé pour les applications d’analyse et de traitement stimule la demande de gestion thermique et stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision 2023-2030.

Opportunités

Utilisation croissante des technologies de gestion thermique dans l’électronique grand public

La demande de technologies de gestion thermique augmente rapidement, en particulier dans l’électronique grand public en raison de sa capacité de traitement supérieure. Par exemple, si l’on considère le cas du matériel de refroidissement liquide, la technologie de refroidissement liquide n’était auparavant utilisée que dans le matériel informatique à haute capacité. Cependant, de nos jours, de nombreux smartphones sont préparés avec ces technologies de gestion thermique. Ainsi, l’utilisation croissante des technologies de gestion thermique dans l’électronique grand public devrait créer des opportunités immunitaires pour la croissance du marché.

Accroître l’adoption des ressources énergétiques renouvelables

L’augmentation de l’adoption des ressources énergétiques renouvelables est le principal facteur qui créera des opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les installations de centrales solaires à concentration dotées de technologies de gestion thermique devraient alimenter le taux de croissance du marché. Par exemple, le plus grand projet solaire du Canada et le projet Travers Solar ont obtenu l’approbation en août 2019 de l’Alberta Utilities Commission pour son exploitation et sa construction.

Contraintes/ Défis

Complexités de conception des composants

La complexité de conception des composants utilisés dans les systèmes de refroidissement peut constituer un obstacle majeur à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Renforcement de la réglementation des émissions

La rigueur croissante de la réglementation des émissions pour stimuler l’économie de carburant peut constituer le défi le plus important et le plus important pour la croissance du marché au cours de la période.

Ce rapport sur le marché de la gestion thermique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la gestion thermique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Développement récent

En 2020, Honeywell a commencé son acquisition avec Rocky Research, un leader technologique basé au Nevada spécialisé dans l’alimentation, la thermique et le contrôle de l’alimentation. Cette acquisition visait à élargir la gamme étendue d’Honeywell, y compris le stockage d’énergie et l’énergie, les systèmes de production d’électricité et les systèmes de gestion thermique.

En 2020, Master Bond a introduit un nouvel époxy à fixation par matrice sans mélange nommé EP17HTS-DA qui est résistant à la chaleur et conducteur. Il est suggéré pour les applications qui nécessitent une résistance à haute température et une faible résistivité.

Basé sur les segments du marché de l’industrie de la gestion thermique:

Matériaux

Matériaux adhésifs

Matériaux non adhésifs

Dispositifs

Dispositifs de refroidissement par conduction

Dispositifs de refroidissement par convection

Dispositifs de refroidissement avancés

Dispositifs de refroidissement hybrides

Un service

Installation et étalonnage

Optimisation

Assistance après-vente

Application

Aéronautique & Défense

Automobile Serveurs et centres de données Grand public

Électronique

Soins de santé

type de produit

Logiciel

Matériel

Substrat

Interface

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

Analyser et étudier les ventes, la valeur, le statut (2017-2021) et les prévisions (2022-2029) du marché mondial de la gestion thermique.

Se concentre sur les principaux fabricants du marché de la gestion thermique, pour étudier les ventes, la valeur, la part de marché et les plans de développement à l’avenir.

Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux, pour définir, décrire et analyser le paysage concurrentiel du marché, analyse SWOT.

Définir, décrire et prévoir le marché par type, application et région.

Analyser le potentiel et les avantages du marché mondial et des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.

Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou inhibent la croissance du marché.

Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

Analyser stratégiquement chaque sous-marché en ce qui concerne la tendance de croissance individuelle et sa contribution au marché

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

Le rapport de recherche sur le marché de la gestion thermique fournit une vue complète des principaux acteurs ainsi que des données statistiques et consolide une image significative de l’exécution par une partie des détenteurs du marché mondial. Des recherches primaires et secondaires sont menées dans ce rapport pour obtenir les dernières réglementations gouvernementales, les informations sur le marché et les données du secteur, ainsi que leurs études de marché approfondies, le développement historique du marché et des informations sur leurs concurrents sur le marché, notamment (comptabilité et gestion, sécurité et surveillance, gestion hôtelière, analyses, suivi des joueurs, gestion des médias, marketing et promotions)

Analyse régionale du marché de la gestion thermique:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

Table des matières

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial de la gestion thermique, par type de déploiement

7 Marché mondial de la gestion thermique, par taille d’entreprise

8 Marché mondial de la gestion thermique, par canal de vente

9 Marché mondial de la gestion thermique, par application

10 Marché mondial de la gestion thermique, par région

11 Marché mondial de la gestion thermique, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

