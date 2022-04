Taille du marché de la gestion du stress au travail par principales entreprises, tendances par types et applications, prévisions jusqu’en 2030

Le marché de la gestion du stress au travail est évalué à environ 7,00 milliards USD en 2020 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 8,5 % sur la période de prévision 2021-2027 .

La gestion du stress au travail est une technique dans laquelle on fait de la méditation, des exercices de respiration profonde. Il aide les employés à se détendre et à travailler dans un environnement lumineux. L’augmentation du nombre d’employés souffrant de stress lié au travail est le moteur de la croissance du marché. Par exemple : selon le HSE, en 2020, 822 000 travailleurs souffrent de stress, de dépression ou d’anxiété liés au travail. Et selon l’American Institute of Stress, environ 83% de la population active aux États-Unis souffre de stress lié au travail. De plus, avec l’augmentation de la productivité des travailleurs, l’adoption et la demande de gestion du stress au travail devraient augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, le manque de conseillers qualifiés et la sensibilisation à la gestion du stress au travail entravent la croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2027.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : -https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw4866

Les régions clés prises en compte pour l’étude de marché mondiale sur la gestion du stress au travail comprennent l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord est la première région du monde en termes de part de marché en raison de la présence de fournisseurs de services dans des organisations privées et publiques de grande taille dans la région. Et l’augmentation de la demande de bien-être au travail a un impact positif sur le marché de la région Amérique du Nord. Alors que l’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2027. Des facteurs tels que l’augmentation du nombre de personnes qui travaillent dans la région stimulent la croissance de la gestion du stress au travail dans la région. En outre, l’augmentation des dépenses médicales dans les économies émergentes a également un impact positif sur le marché pour la période de prévision 2021 à 2027.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont:

Fitbit

Gestion active de la santé

ComPsych

Marin Bien-être

Bien-être Truworth

Solutions d’entreprise de bien-être (WCS)

Wellsource, Inc.

CuraLinc Santé

Centre de bien-être d’entreprise ;

Sol Bien-être

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Obtenez un exemple de demande PDF du rapport – : -https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw4866

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par Service Outlook :

Évaluation du stress

Yoga & Méditation

Formation à la résilience

Métriques de suivi des progrès

Autres

Par mode de livraison Outlook :

Conseillers individuels

Entraîneurs personnels de conditionnement physique

Spécialistes de la méditation

Autres

Par perspectives d’utilisation finale :

Organisations à petite échelle

Organisations de taille moyenne

Organisations à grande échelle

Par perspectives d’activité :

Intérieur

Extérieur

Par région:

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

ROYAUME-UNI

Allemagne

France

Espagne

Italie

CHEVREUIL

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2018, 2019

Année de référence – 2020

Période de prévision – 2021 à 2027

Public cible du marché mondial de la gestion du stress au travail dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Spécialiste du capital risque

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Statistiques du marché :

Le fichier propose une évaluation du marché et des prévisions dans 5 devises principales – USD, EUR GBP, JPY et AUD. Il aide les dirigeants d’entreprise à faire des choix plus élevés lorsque les enregistrements de change en devises étrangères sont facilement disponibles. Dans ce rapport, les années 2020 et 2021 sont considérées comme des années historiques, 2020 comme l’année de référence, 2021 comme l’année estimée et les années de 2022 à 2030 comme la période de prévision.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché de la santé 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Demander un rapport complet : -https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw4866

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché du secteur. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS

Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https : //www.reportocean.com/