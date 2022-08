Taille du marché de la gestion du cycle des revenus, part, tendances, croissance, demande, revenus, nouvelles innovations, portée future, opportunités et prévisions d’ici 2028

Un rapport d’analyse influent du marché de la gestion du cycle de revenus assimile des informations fiables et mises à jour, des évaluations quantitatives et qualitatives des analystes du secteur, des experts du secteur et des principaux concurrents de la chaîne de valeur du secteur. Les principaux facteurs suivants sont couverts dans le rapport qui comprend l’aperçu du marché, l’impact économique sur l’industrie, la concurrence sur le marché par les fabricants, la production, les revenus (valeur) par région, la production, les revenus (valeur), la tendance des prix par type, l’analyse du marché par application, Analyse des coûts, chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants, analyse des facteurs d’effet de marché et prévisions du marché mondial. Le rapport Premium Revenue Cycle Management est véritablement une colonne vertébrale pour chaque entreprise.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion du cycle de revenus devrait croître à un TCAC de 13,00 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre 96,63 milliards USD d’ici 2028.

La gestion de toutes les opérations administratives et cliniques qui contribuent au service aux patients ajoute directement ou indirectement aux revenus afin de maximiser les profits est connue sous le nom de gestion du cycle des revenus. En traitant les réclamations, le processus RCM permet aux prestataires de santé de maximiser leurs revenus. L’enregistrement des patients, le codage médical, l’éligibilité et la vérification de l’assurance, la gestion des paiements et des AR et le traitement des réclamations sont toutes des procédures qui relèvent de la gestion du cycle des revenus. Les patients, les entreprises de facturation, les prestataires de soins de santé et les payeurs d’assurance sont les quatre composants les plus importants du MCR.

Acteurs du marché couverts :

CareCloud, Inc., Allscripts Healthcare, LLC, athenahealth, Inc., Cerner Corporation, Conifer Health Solutions, LLC, eClinicalWorks, Epic Systems Corporation, Experian Information Solutions, Inc., GENERAL ELECTRIC, GeBBS Healthcare Solutions, McKesson Corporation, NXGN Management, LLC., nThrive Revenue Systems, LLC, Quest Diagnostics Incorporated et The SSI Group, LLC, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Si vous optez pour la version globale de Revenue Cycle Management Market ; alors ci-dessous l’analyse par pays serait incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe) Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)



Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)



Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

