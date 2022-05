Taille du marché de la gestion des risques de tiers (valeur et volume), tendances futures, opportunités et canaux de vente, prévisions 2029

Sur la base des composants, le marché de la gestion des risques tiers est segmenté en solutions et services. Les solutions ont en outre été segmentées en gestion du contrôle financier, gestion des contrats, gestion des risques opérationnels, gestion des audits, gestion de la conformité et autres. Les services ont en outre été segmentés en services professionnels et services gérés et autres. D’autres ont été subdivisés en gestion de l’assurance qualité, gestion de l’information et gestion des relations. Les services professionnels ont en outre été subdivisés en conseil, intégration et conception et support et maintenance.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché de la gestion des risques de tiers est segmenté en petites et moyennes entreprises et grandes entreprises.

Le segment des utilisateurs finaux du marché de la gestion des risques de tiers est segmenté en banque, services financiers et assurance, informatique et télécommunications, santé et sciences de la vie, gouvernement, aérospatiale et défense, vente au détail et biens de consommation, fabrication, énergie et services publics et autres . D’autres ont été subdivisés en

éducation

, voyages et hôtellerie, transport et logistique et médias et divertissement.