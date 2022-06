Taille du marché de la gestion des maladies chroniques 2022 | Analyse d’impact de Covid-19 par taille d’industrie, stratégie de croissance, technologies en développement

DBMR a inclus un document de recherche complet qui couvre plus de 350 pages dans «Taille du marché mondial de la gestion des maladies chroniques, part, rapport de l’industrie» avec des informations détaillées sur les moteurs de croissance ainsi que sur les stratégies. Le rapport sur la gestion des maladies chroniques a été conçu à la suite d’une analyse approfondie des différents segments de marché, notamment la taille du marché, la demande de parts de marché, la croissance, les développements, les menaces à la croissance du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Des données et des chiffres stratégiquement analysés sur le marché, ainsi que des connaissances commerciales pointues rassemblées dans ce rapport sur l’analyse de l’industrie, sont un élément crucial pour atteindre une croissance soutenue des affaires. Le rapport fournit une solide compréhension et des détails sur l’évolution des conditions du marché, l’état actuel des choses disponibles sur le marché et ce que l’avenir apportera, ainsi que les attentes des acteurs du marché et l’environnement de la concurrence, et les stratégies de planification pour se démarquer de la concurrence. Le rapport d’étude de marché sur la gestion des maladies chroniques a été créé en utilisant une recherche qualitative complète du marché.

Analyse et taille du marché

À l’échelle mondiale, les maladies chroniques sont la principale cause de mortalité et d’invalidité. Les maladies chroniques représentent environ 60 % des décès et 43 % de la charge mondiale de morbidité, selon le rapport de l’OMS sur la situation mondiale des maladies non transmissibles 2010. Les maladies chroniques sont des affections évolutives à long terme qui figurent parmi les problèmes de santé les plus coûteux et les plus courants en le monde. La gestion des maladies chroniques est une sorte de service de santé numérique qui aide les prestataires de soins de santé à fournir des informations éducatives à leurs patients et à mettre en œuvre des alternatives de traitement et des schémas thérapeutiques spécifiques au patient et à la maladie. Ces services sont spécifiquement développés pour aider les gens à gérer les maladies chroniques et à réduire leur gravité.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion des maladies chroniques était évalué à 6,17 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 20,64 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 16,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Définition du marché mondial de la gestion des maladies chroniques

La gestion des maladies chroniques (CDM) est un type de soins et de soutien à long terme qui fournit aux personnes atteintes d’une maladie chronique le traitement médical, les connaissances, les compétences et les ressources dont elles ont besoin pour mieux gérer leur état au quotidien. Divers logiciels et services en sont principalement responsables. En évitant ou en diminuant les conséquences de la maladie grâce à des soins intégrés, la gestion des maladies chroniques aide à réduire les dépenses de santé et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques.

L’ étude sur le marché mondial de la gestion des maladies chroniques comprend des données de 2022 à 2029 utiles aux dirigeants de l’industrie, aux responsables du marketing, des ventes et des produits, aux analystes et à tous ceux qui recherchent des données de marché dans un document facilement accessible.

Marché de la gestion des maladies chroniques – Profils des entreprises

WellSky (États-Unis)

ZeOmega (Inde)

Catalyseur de la santé (États-Unis)

Cedar Gate Technologies (États-Unis)

Cognizant (États-Unis)

Pegasystems Inc. (États-Unis)

Epic Systems Corporation (États-Unis)

Hinduja Global Solutions Ltd. (Bengale)

NXGN Management, LLC (États-Unis)

MINES & Associates, Inc. (États-Unis)

Casenet, LLC (États-Unis)

ExlServings Holdings, Inc. (États-Unis)

cliexa, Inc. (Colorado)

ScienceSoft USA Corporation (États-Unis)

Vivify Health, Inc. (Texas)

Allscripts Healthcare, LLC (États-Unis)

Infosys Limited (Bengale)

Médicision (États-Unis)

IBM (États-Unis)

Altruista Health (États-Unis)

TCS Healthcare Technologies (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Portée du marché de la gestion des maladies chroniques et taille du marché

Taper

La solution

Prestations de service

Type de solutions

Solution sur site

Solution basée sur le cloud

Basé sur le Web

type de service

Service éducatif

Service de mise en œuvre

Service-conseil

Les autres

Indication de la maladie

Maladies cardiovasculaires (MCV)

Diabète

Troubles pulmonaires obstructifs chroniques (MPOC)

Arthrite

Asthme

Cancer

Les autres

Utilisateur final

Les fournisseurs de soins de santé

Payeurs de soins de santé

Les autres

Analyse au niveau du pays du marché de la gestion des maladies chroniques

Aperçu du marché mondial de la gestion des maladies chroniques

Comparaison de la taille de la gestion des maladies chroniques (volume des ventes) par type (2021-2029)

Taille de la gestion des maladies chroniques (consommation) et comparaison des parts de marché par application (2021-2029)

Comparaison de la taille (valeur) de la gestion des maladies chroniques par région (2021-2029)

Ventes, revenus et taux de croissance de la gestion des maladies chroniques (2021-2029)

Situation et tendances concurrentielles de la gestion des maladies chroniques

Acteurs/fournisseurs Distribution de base de fabrication de pigments haute performance, zone de vente, type de produit

Analyser les concurrents, y compris tous les paramètres importants de la gestion des maladies chroniques

Analyse des coûts de fabrication de la gestion globale des maladies chroniques

Analyse de la stratégie marketing, conclusion de la recherche

En conclusion, le rapport sur le marché de la gestion des maladies chroniques est une source fiable pour accéder aux données de recherche qui devraient accélérer de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit des informations telles que des scénarios économiques, des avantages, des limites, des tendances, des taux de croissance du marché et des chiffres. L'analyse SWOT est également intégrée dans le rapport, ainsi que l'enquête sur l'accessibilité des spéculations et l'enquête sur le rendement du capital-risque.

