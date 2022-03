Taille du marché de la gestion des identités Blockchain en Amérique du Nord, production, consommation, état et prévisions des importations et des exportations

Le marché nord-américain de la gestion des identités de la chaîne de blocs devrait enregistrer un TCAC sain de 52,6 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. , taille de l’organisation (grandes entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises), industrie (BFSI, gouvernement, santé et sciences de la vie, télécommunications et informatique, vente au détail et commerce électronique, transport et logistique, immobilier, médias et divertissement, voyages et Hôtellerie, autres) et pays (États-Unis, Canada, Mexique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Top 10 des entreprises du rapport d’étude de marché sur la gestion des identités Blockchain en Amérique du Nord:

Amazon Web Services, Inc., Bitfury Group Limited, Bitnation, Blockverify, BTL Group Ltd., Cambridge Blockchain, LLC, Civic Technologies, Inc., Coinfirm, Evernym, Inc., Factom, Existence ID, IBM Corporation, KYC-CHAIN ​​LIMITED , Netki, Microsoft, Neuroware, OriginalMy.com, Peer Ledger, Inc., uPort, UniqID, Tradle, Oracle, ShoCard, Nodalblock entre autres.

Définition du produit : la gestion de l’identité de la blockchain offre une solution sécurisée et décentralisée pour l’identité numérique permettant un modèle de confiance distribué. La technologie blockchain transforme le système de gestion d’identité existant en offrant l’identité auto-souveraine sur des réseaux décentralisés, car le partage de plusieurs identifiants peut entraîner des problèmes de sécurité et des violations de données. Puisque la blockchain permet la décentralisation, elle élimine les intermédiaires susmentionnés entre toute interaction et communication. La technologie Blockchain aide à améliorer la gestion des identités existante en résolvant les problèmes de vol d’identité, d’intégration KYC et de manque de contrôle sur les données personnelles.

Analyse au niveau du pays du marché de la gestion des identités Blockchain en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion des identités Blockchain en Amérique du Nord sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Russie, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, la Turquie et le reste de l’Europe.

Méthodologie de recherche: marché de la gestion des identités Blockchain en Amérique du Nord

Principaux répondants : équipementiers, fabricants, ingénieurs, professionnels de l’industrie.

Participants de l’industrie : PDG, vice-présidents, responsables marketing/produits, responsables de l’intelligence du marché et responsables nationaux des ventes

Lancement de produit:

En février 2019, IBM a dévoilé son dernier portefeuille de produits pour les solutions Internet des objets (IoT) qui impliquent des analyses avancées et l’intelligence artificielle pour aider des organisations intensives telles que la Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority. En novembre 2018, Amazon Web Services a annoncé ses 13 dernières capacités et services d’apprentissage automatique, qui incluent une voiture de course autonome à l’échelle 1/18 pour les développeurs et une puce personnalisée pour l’inférence d’apprentissage automatique.



En octobre 2018, Civic Technologies, Inc. a lancé une nouvelle solution, Civic Connect. Civic Connect est une intégration d’application à application qui permet aux applications mobiles d’intégrer Civic Secure Login et KYC réutilisable pour authentifier les utilisateurs.

En avril 2018, BTL Group Ltd. a annoncé le lancement de la plate-forme Interbit pour les tests et les commentaires. Interbit est une plate-forme de blockchain sans jeton exclusive de nouvelle génération, conçue pour répondre aux lacunes en matière d’évolutivité et de confidentialité des plates-formes de blockchain.

En novembre 2016, Bitnation a publié une application de mariage sur Ethereum Blockchain. L’application est entrée dans Ethereum Hackathon. Cette application est une juridiction fonctionnelle dans un contrat de mariage robuste, comme la possibilité de choisir le code de l’arbitre, la loi et de créer un signe, un séquestre, un horodatage ou un contrat.

Principales informations stratégiques du rapport sur la gestion de l’identité de la chaîne de blocs en Amérique du Nord :



• Analyse de la production – La production de l’équipement de traitement des patients est analysée en fonction de différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix de divers acteurs clés du marché de la gestion des identités Blockchain en Amérique du Nord est également couverte.

• Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché nord-américain de la gestion des identités Blockchain. Un autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

• Offre et consommation – Dans la continuité des ventes, cette section étudie l’offre et la consommation pour le marché nord-américain de la gestion des identités Blockchain. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également donnés dans cette partie.

Concurrents – Dans cette section, divers acteurs majeurs de l’industrie de la gestion des identités Blockchain en Amérique du Nord sont étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, de leur prix, de leur coût et de leurs revenus.

• Outils analytiques – Le rapport sur le marché de la gestion des identités Blockchain en Amérique du Nord comprend les informations étudiées et évaluées avec précision sur les principaux acteurs et leur étendue de marché à l’aide de plusieurs outils analytiques, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse du retour sur investissement et l’étude de faisabilité. Ces outils ont été utilisés pour étudier efficacement la croissance des principaux acteurs de l’industrie.

• La vue d’ensemble à 360 degrés de la gestion des identités de la chaîne de blocs en Amérique du Nord basée sur un niveau régional. La part de marché, la valeur, le volume et la capacité de production sont analysés aux niveaux national, régional et national. Et un guide complet et utile pour les nouveaux aspirants au marché

• Facilite la prise de décision en vue d’informations remarquables et de jauge ainsi que les moteurs et les limites disponibles du marché.

Points TOC du rapport sur le marché de la gestion des identités Blockchain en Amérique du Nord:

Taille et parts de marché

Tendances et dynamique du marché

Moteurs de marché et opportunités

Paysage concurrentiel

L’offre et la demande

Inventions technologiques dans l’industrie nord-américaine de la gestion des identités blockchain

Tendance du développement des canaux marketing

Positionnement sur le marché de la gestion des identités Blockchain en Amérique du Nord

Stratégie de prix

Stratégie de marque

Client cible

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.

Requêtes relatives au marché de la gestion des identités Blockchain en Amérique du Nord :

Quels segments d’application seront plus performants et réussiront dans le monde entier au cours des années de prévision ?

Quels sont les facteurs clés de la croissance du marché?

Quels sont les principaux fournisseurs de cette industrie ?

Quels sont les secteurs d’activité impressionnants où les meilleurs joueurs veulent leur propre expansion à l’avenir ?

Quelle est la dynamique du marché ?

Quelles sont les limites ruinant le rythme de développement ?

Quelle est la circonstance ciblée pour faire avancer le développement ?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les artistes interprètes sur le marché ?

Quels sont les taux de développement de cette industrie ?

