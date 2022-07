Taille du marché de la gestion des données de base, part des revenus de l’entreprise, principaux moteurs et analyse des tendances, 2021-2030

Le marché mondial de la gestion des données la taille était de 14,83 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 15,5 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’intégration croissante de technologies avancées, telles que les mégadonnées et l’intelligence artificielle (IA) avec la gestion des données de référence (MDM), stimule la croissance des revenus du marché. L’IA et l’apprentissage automatique (ML) sont des processus avides de données qui modifient l’industrie. Un MDM basé sur le cloud applique l’IA et le ML pour automatiser les processus de gestion des données et fournit des informations exploitables aux utilisateurs professionnels. Alors que le volume de données continue de croître, le cloud MDM doit tirer parti des techniques d’IA et de ML pour rendre le processus de gestion des données plus pratique. Par exemple, Semarchy propose une solution de gestion des données de référence appelée xDM, qui utilise des algorithmes ML et fournit une gestion et une correspondance, une survie, une conservation et une classification avancées.

Cependant, les problèmes de confidentialité et de sécurité des données et les défis de mise en œuvre sont des facteurs qui entravent la croissance des revenus du marché.

Le rapport étudie également les principales entreprises du marché Master Data Management ainsi que l'analyse de leurs stratégies commerciales, leurs activités de fusions et acquisitions, leurs plans d'investissement, leur portefeuille de produits, leur situation financière, leur bénéfice brut.

Certains acteurs analysés dans le rapport sont :

International Business Machines (IBM) Corporation, Oracle, SAS Institute Inc., TIBCO Software Inc., Mindtree, Informatica, Syndigo LLC., Cloudera, Inc., Broadcom, PiLog Group, Pimcore et Ataccama .

Quelques points saillants du rapport

Le segment du cloud devrait enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision. Les grandes, moyennes et petites entreprises adoptent rapidement des technologies basées sur le cloud pour améliorer l’efficacité commerciale ainsi que la valeur économique. Cloud-MDM offre les avantages du logiciel en tant que service (SaaS) sans encourir de coût de matériel et de logiciel associé et sans maintenance à payer.

Le segment des soins de santé devrait croître à un rythme soutenu en raison de la demande croissante de solutions MDM pour organiser, gérer et fusionner les dossiers de santé des patients. MDM assure le partage d’informations précises et sécurisées entre les hôpitaux, les laboratoires et les spécialistes, ce qui est essentiel à la fois pour la sécurité et la confidentialité des patients et pour assurer l’efficacité et la cohérence des soins. Pour cela, IBM a développé le portefeuille InfoSphere de solutions de gestion des données de référence (MDM) qui offrent une interopérabilité sécurisée et efficace, dont les prestataires de soins de santé ont besoin pour gérer les données de référence pour un ou plusieurs domaines.

Le marché nord-américain a représenté la plus grande part des revenus en 2021 en raison de l’innovation croissante dans les solutions de gestion des données de référence et de la présence d’acteurs clés du marché, tels qu’Oracle, SAS Institute Inc., TIBCO Software Inc., IBM et d’autres, dans la région.

Le 22 février 2022, Oracle a mis à jour Oracle Enterprise Data Management, qui permettra aux utilisateurs d’EDM d’obtenir de l’aide ou des commentaires d’autres personnes. Cette mise à jour contient également des informations spécifiques sur les nœuds, les propriétés, les relations et les messages d’échec.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la gestion des données de référence en fonction des composants, du déploiement, de la taille de l’organisation, des secteurs verticaux et de la région :

Component Outlook (Revenue, USD Billion ; 2019–2030 ) Services Conseil Formation et assistance Autres solutions Intégration de Autres



Perspectives de déploiement (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) sur site cloud



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Grandes entreprises Petites et moyennes entreprises (PME)



Perspectives des secteurs verticaux (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Gouvernement BFSI Informatique et télécommunications Fabrication Éducation et formation Énergie et services publics Santé Autres



Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ URL https://www.emergenresearch.com/industry-report/master-data-management-market

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste du Moyen-Orient et Afrique



Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les acteurs éminents du marché de la gestion des données?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie de la gestion des données de base?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter?

Comment est le paysage concurrentiel du marché de la gestion des données de base?

Quels sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie au cours des prochaines années?

Quelle sera l’évaluation du marché de la gestion des données d’ici 2030?

