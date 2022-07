Taille du marché de la gestion de portefeuille de projets: croissance future, part, nouveaux investissements, enquête approfondie, acteur clé et prévisions 2020

marché mondial des infrastructures de mesure avancées offre une vue panoramique du marché des infrastructures de mesure avancées, du cadre réglementaire et des facteurs macro et microéconomiques qui influencent la croissance de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations authentiques sur la taille, la part, le portefeuille de produits, les estimations de revenus et le taux de croissance du marché de l’infrastructure de mesure avancée.

La taille du marché de la gestion de portefeuille de projets d’une valeur de 11,43 milliards USD en 2028 a atteint 4,48 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 12,6% au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché mondial de la gestion de portefeuille de projets devrait être tirée par la demande croissante d’un processus de sélection de projets amélioré et par une concentration croissante sur des objectifs commerciaux objectifs. Le besoin croissant d’acquérir une compréhension complète des processus de projet et de l’allocation des ressources devrait également stimuler la croissance du marché mondial de la gestion de portefeuille de projets au cours de la période de prévision.

Cependant, les préoccupations organisationnelles concernant la sécurité des données sont un facteur clé qui devrait entraver la croissance du marché mondial de la gestion de portefeuille de projets au cours de la période de prévision.

Le rapport explore plus en détail les principaux acteurs commerciaux ainsi que leur profilage approfondi, leur catalogue de produits et leurs décisions commerciales stratégiques. Les principaux acteurs étudiés dans le rapport sont Oracle Corporation, Microsoft Corporation, Planview, Inc., Broadcom Corporation, Planisware SAS, Workfront, Inc., Changepoint Corporation, Celoxis Technologies Pvt. Ltd., ServiceNow, Inc. et SAP SE

Global Advanced Metering Infrastructure Segmentation du marché basée sur le type de produit et l’application :

Type de produit :

Prestations

de solution

Demande

Fabrication

Santé

BFSI

Médias et Divertissement

Informatique & Télécom

Commerce de détail et biens de consommation

Transport et Logistique

Énergie et services publics

Gouvernement

dernier

rapport sur le marché mondial des infrastructures de mesure avancées offre des informations stratégiques sur le paysage du marché aux parties prenantes, aux investisseurs et aux propriétaires d’entreprise pour les aider à prendre des décisions commerciales efficaces et lucratives basées sur des données et des faits statistiques clés. Le rapport vise à offrir une perspective approfondie du marché des infrastructures de mesure avancées sur la base de divers éléments clés, tels que les moteurs du marché, les limites, les menaces, les facteurs restrictifs et les perspectives de croissance. Le rapport vise à fournir une compréhension complète de la croissance et de l’expansion du marché de l’infrastructure de mesure avancée dans chaque région clé du monde. Il offre des estimations précises sur la taille et la croissance attendues du marché sur la période prévue de 2020-2027.

Segmentation du marché des infrastructures de mesure avancées par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Objectifs du rapport :

Les revenus du segment des services devraient augmenter à un TCAC important au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des solutions d’infrastructure de mesure avancée parmi les PME, entraînant une demande croissante de services d’infrastructure de mesure avancée, et de ces services permettant de définir la portée des projets, d’élaborer des plans et d’ajuster les procédures administratives qui améliorent l’efficacité des activités commerciales des PME, devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment à l’avenir.

Le segment des grandes entreprises devrait être en tête en termes de revenus au cours de la période de prévision en raison de la mise en œuvre croissante de solutions d’infrastructure de mesure avancée parmi les grandes entreprises, car les grandes entreprises dépensent activement pour être compétitives sur le marché concurrentiel moderne d’aujourd’hui.

L’infrastructure de mesure avancée est largement utilisée dans la production d’implants dentaires et fournit une taille, une forme, une couleur et une position précises des implants pour déterminer une correspondance appropriée avec le contour des dents de chaque patient.

Les imprimantes 3D permettent aux laboratoires et aux implantologues d’améliorer le flux de travail des implants dentaires, tout en répondant aux exigences de précision haute fidélité pour de telles applications. Les imprimantes 3D dentaires, outre la manipulation des implants dentaires, impriment également en 3D les guides de perçage nécessaires à la réalisation de certaines procédures dentaires.

