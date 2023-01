Taille du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé, part, demande, croissance future, défis et rapport sur les perspectives concurrentielles

L’étude sur le marché mondial de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé par «Data Bridge Market Research» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché de l’intelligence d’affaires des soins de santé, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent sur les années.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé, qui s’élevait à 2,3 milliards USD en 2021, atteindrait 4,43 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 8,55 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. De plus aux informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

La chaîne d’approvisionnement en produits pharmaceutiques est cruciale dans le secteur de la santé pour garantir un haut niveau de soins aux patients et un approvisionnement approprié en médicaments pour les pharmacies. En termes de coût, on estime que l’approvisionnement contribue pour 25 à 30 % des dépenses de fonctionnement de l’hôpital. Par conséquent, cela doit être contrôlé efficacement afin d’atteindre à la fois les objectifs de service et de coût.

Définition du marché

Les systèmes et les processus de soins de santé sont essentiels à la capacité d’une société à répondre à ses besoins en soins de santé. En ce qui concerne le fonctionnement des hôpitaux, il est courant de voir certaines ressources gaspillées et des retards à différents niveaux et périodes du fait que les patients voient plusieurs prestataires dispersés sur plusieurs sites.

Dynamique du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé

Conducteurs

Pression croissante sur les prestataires de soins de santé

Au cours de la période de prévision 2022-2029, la demande croissante de solutions basées sur le cloud, la prévalence des fonds des organisations, la pression croissante sur les prestataires de soins de santé pour améliorer l’efficacité opérationnelle, le nombre croissant d’initiatives d’identification de dispositif unique (UDI) par la FDA et l’augmentation des médicaments la contrefaçon dans l’industrie pharmaceutique fait partie des facteurs susceptibles d’accélérer la croissance du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé. D’autre part, l’utilisation généralisée de solutions mobiles, ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’analyse, ainsi que la gestion de la chaîne de blocs, augmenteront différentes opportunités, entraînant l’expansion du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé sur le période de projection.

Impact de Covid-19 sur le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé

L’épidémie de COVID-19 a eu une profonde influence sur chaque pays, organisation et chaîne d’approvisionnement de la planète. La pandémie a fait des ravages dans le système de santé, les hôpitaux étant sur le point de s’effondrer en raison de la surpopulation, les chaînes d’approvisionnement en articles critiques perturbées et les organisations fédérales et étatiques se bousculant pour fournir des traitements palliatifs et préventifs. Alors que les gouvernements et les entreprises du secteur privé ont mis en place des plans d’urgence et des stocks, la pandémie a révélé de nombreuses faiblesses critiques de la chaîne d’approvisionnement, notamment des pénuries d’EPI et de kits de test.

Portée du marché mondial de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé

Le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé est segmenté en fonction des composants, du déploiement et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Logiciels et services

Planification et approvisionnement

Inventaire et entreposage

Matériel

Lecteurs de codes-barres et de codes-barres

Étiquettes et lecteurs RFID

Déploiement

Sur site

Basé sur le cloud

Utilisateur final

Fabrications de soins de santé

Les fournisseurs de soins de santé

Distributeurs et détaillants

Entreprises de logistique

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé sont:

MEDICAL Information Technology Inc. (États-Unis)

SAP (Allemagne)

ICSP (États-Unis)

Méta (États-Unis)

Elinext (États-Unis)

EPIC Systems Corporation (États-Unis)

INFOR (États-Unis)

Cognizant (États-Unis)

Oracle (États-Unis)

Produits Jag LLC (États-Unis)

Allscripts Healthcare LLC (États-Unis)

Optum Inc. (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis)

Changer les soins de santé (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

athenahealth (États-Unis)

eClinicalWorks (États-Unis)

