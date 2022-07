Taille du marché de la fibre de carbone recyclée, analyse des revenus, perspectives de l’industrie, prévisions, 2022-2030

Le rapport de recherche sur le Global Le marché de la fibre de carbone recyclée est formulé avec des données pertinentes qui aideront les entreprises établies et les nouveaux entrants à analyser les tendances commerciales et à capitaliser sur les stratégies d’investissement. Le marché de la fibre de carbone recyclée est analysé dans le but d’aider les lecteurs à obtenir un retour sur investissement maximal et à permettre un processus de prise de décision éclairé. Le rapport contient les dernières mises à jour sur le scénario actuel du marché en ce qui concerne la pandémie de COVID-19. Le rapport considère le COVID-19 comme un contributeur clé au scénario de marché dynamiquement modifié. Le rapport couvre également l’évolution des tendances et de la dynamique du marché en raison de la pandémie et fournit une analyse précise de l’impact de la crise sur l’ensemble du marché.

La fibre de carbone est un matériau polyvalent qui est largement utilisé dans les industries d’utilisation finale. L’augmentation de la demande peut être principalement attribuée à sa capacité à remplacer des matériaux de premier plan, notamment l’acier et d’autres. De plus, la fibre de carbone est à la fois légère et solide, et par conséquent, elle est utilisée dans la fabrication de produits spécialisés et de haute performance comme les avions, les voitures de course et autres. Les principales industries d’utilisation finale sont continuellement engagées dans la réutilisation de la fibre de carbone, car cela réduit considérablement leurs coûts d’exploitation. De plus, avec l’attention croissante portée à la réduction des matériaux entrant dans les décharges, les procédures de recyclage ou de réutilisation deviennent encore plus critiques.

Le marché mondial de la fibre de carbone recyclée se développe à un rythme rapide et contribue de manière significative à l’économie mondiale en termes de revenus, de taux de croissance, de ventes, de part de marché et de taille . Le rapport sur le marché mondial de la fibre de carbone recyclée est un document de recherche complet qui fournit des informations précieuses aux lecteurs pour comprendre les principes fondamentaux du marché de la fibre de carbone recyclée.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

Toray Industries, Inc., SGL Carbon, Carbon Conversions, Shocker Composites, LLC, Procotex, Alpha Recycling Composites, Carbon Fiber Remanufacturing (CFR), Vartega Inc., ZOLTEK Corporation, CATACK-H, Elevated Matériaux et Mitsubishi Chemical Corporation.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la fibre de carbone recyclée en fonction des processus, du type, de l’application et de la région :

Perspectives des processus (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

o Pyrolyse

o Solvolyse

o Autres

Type Outlook (Chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

o Fibre de carbone recyclée

o hachée

o Autres

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

o Automobile

o Génie civil

o Marine

o Articles

o sous pression

o Pétrole et gaz

o Autres

Le rapport propose une analyse complète du paysage concurrentiel du marché grâce à un profilage approfondi des principaux concurrents. La section sur l’analyse concurrentielle couvre le portefeuille de produits, la présentation de l’entreprise, la capacité de production et de fabrication, la situation financière, les revenus et les marges bénéficiaires brutes, et la position sur le marché. Il met également en lumière les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations et les partenariats en cours sur le marché.

Quelques faits saillants clés du rapport

Le segment Solvolyse a représenté une part de revenus modérée en 2021. Le procédé Solvolyse est la technologie de recyclage de fibre de carbone de nouvelle génération qui offre la récupération de produits chimiques à partir du polymère ainsi que la récupération de fibre de carbone de haute qualité avec une dégradation minimale. La demande croissante de l’industrie de la construction et la sensibilisation croissante des utilisateurs finaux aux divers avantages de l’utilisation de procédés tels que la solvolyse pour extraire la fibre de carbone sont les principaux facteurs de croissance de ce segment. Les matériaux en fibre de carbone jouent un rôle essentiel dans l’industrie de la construction. Ceci est principalement attribué à leurs propriétés physiques et mécaniques exceptionnelles telles que la résistance élevée à la compression et au cisaillement, la flexibilité et autres. Par conséquent, ils sont largement utilisés pour prévenir les fissures dans les structures de construction. De plus, leurs capacités améliorées à résister aux températures extrêmes permettent aux professionnels de l’industrie de remplacer l’acier par la fibre de carbone.

Le segment de la fibre de carbone recyclée hachée a représenté une part importante des revenus en 2021. La demande croissante de l’industrie automobile et la large disponibilité de différentes qualités de fibre de carbone recyclée hachée auprès d’acteurs de premier plan du marché tels que ZOLTEK Corporation, et d’autres jouent un rôle crucial dans la croissance de ce segment. . La fibre de carbone recyclée hachée offre diverses propriétés matérielles telles qu’une faible densité, une résistance élevée, une stabilité dimensionnelle et une faible dilatation thermique. En outre, il offre également des économies importantes aux fabricants. Par conséquent, la demande de fibre de carbone recyclée hachée augmente et cela va se poursuivre tout au long de la période de prévision.

Le segment maritime a représenté une part importante des revenus en 2021. Les investissements importants des principaux acteurs du marché sont un facteur majeur contribuant à la croissance de ce segment. Les composites en fibre de carbone rendront la prochaine génération de yachts, de croiseurs et de navires de course plus légers et plus solides. Les matériaux composites en carbone résistants et durables résistent aux rigueurs des environnements marins. De plus, la rigidité spécifique élevée de la fibre de carbone se prête bien à une utilisation dans des applications telles que les mâts, les coques et les hélices. Le résultat final est une meilleure efficacité énergétique des produits finis et une meilleure rentabilité du processus de fabrication marine.

Couverture clé du marché de la fibre de carbone recyclée :

Informations pertinentes sur le marché mondial de la fibre de carbone recyclée

Identification de la croissance dans divers segments et sous-segments du marché Fibre de carbone recyclé

Recommandations stratégiques pour les opportunités d’investissement

Le rapport couvre des statistiques importantes liées à l’industrie ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, la demande et l’offre, et le taux de production et de consommation

Tendances émergentes et analyse des segments de marché actuels pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Accélère le processus de prise de décision grâce à la disponibilité des moteurs et des limites

Le rapport fournit une analyse complète de manière organisée sous la forme de tableaux, de graphiques, de graphiques, de figures et de diagrammes. Les données organisées ouvrent la voie à un examen et à une recherche approfondis des perspectives actuelles et futures du marché. Le rapport propose en outre une analyse SWOT approfondie et les cinq forces de Porter pour donner une meilleure compréhension du paysage concurrentiel du marché de la fibre de carbone recyclée.

Le marché est réparti sur plusieurs régions géographiques clés et le rapport couvre l’analyse régionale ainsi que la production, la consommation, les revenus et la part de marché dans ces régions pour la période de prévision 2020-2027. Les régions comprennent l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’analyse régionale complète couvre les régions suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport, et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

